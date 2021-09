PÅ TV 2 og TV 2 PLAY FRA 18. SEPTEMBER: Rammen er god, rollegalleriet fenger, kulissene er staselige og det er mye potensial i TV 2s nye dramakomedie «Kjære landsmenn».

Atle Antonsen passer utmerket i rollen som den lett frustrerte og konfektglade kong Johan, og på sitt beste er serien både festlig, skarp og rørende.

Men i spennet mellom komedie og drama blir dette også en serie som vil være vel mye på en gang. Her siktes det mot folkelig forviklingshumor, ungdomsdrama rundt slottsbarnas kjærlighetsliv, satire på popularitetstyranniet og en tilskrudd hanekamp mellom konge og statsminister.

I løpet av åtte kjappe episoder lugger det litt i disse toneskiftene, og manuset klarer ikke alltid å samle parodiene, fjaset, samfunnspoengene, alvoret og de medmenneskelige perspektivene til et helhetlig handlingsdriv.

SITUASJONSKOMIKK: Antall ganger kongen (Atle Antonsen) og dronningen (Ine Jansen) har måttet høre om bruksområder for tre blir brukt som folkelig komedie i seriens anslag. FOTO: TV 2

Kampen om popularitetstronen

Johan (Atle Antonsen) og Isabell (Ine Jansen) er et pliktoppfyllende kongepar som følger hoffsjefens (Gisken Armand) timeplan og gjør alt hva plikten krever. Og de klager kun til hverandre om kjedelige seremonier og lokale bjørkentusiaster.

Men da en spørreundersøkelse i VG viser at bare 48% av folket er fornøyd med kongehuset, og den nye statsministeren (Mattis Herman Nyquist) attpåtil er motstander av monarkiet, så begynner det å koke under kronen.

Sammen med Slottets skamløse kommunikasjonssjef (Petter Winther) setter kongen i gang et aggressiv sjarmoffensiv som skal få monarkiet populært blant folket – det inkluderer åpen fest på Slottet, trikketur og en kraftig akselerering av kronprinsens kjærlighetsliv.

Det er komedierammen, men i kjølvannet av kongens påfunn må familien også takle påkjenningene som rammer deres sårbare og offentlige privatliv.

Jeg skulle gjerne sett serien dra på mer. Det er tilløp til herlig galskap i duellen mellom kongen og statsministeren, og den svenske diplomatserien «Dips» har nylig vist hvor mye sprudlende tull en kan få ut av en gjeng privilegerte mennesker med dårlig dømmekraft og manglende bakkekontakt.

Her blir det for mye skjermtid til lavthengende humorfrukt om trege powerpointpresentasjoner, sure korpstrompeter og app-problemer.

En type vitser som dette manusteamet (med erfaring fra blant annet «Aldri voksen», «Helt perfekt», «Hellums kro» og «Neste sommer») vet at fungerer greit for et bredt norsk TV-publikum, men som også gjør at en føler en har sett deler av denne serien flere ganger før.

BRA ROLLEGALLERI: Hoffsjefen Berit (Gisken Armand), kommunikasjonssjefen Frode (Petter Winther), prinsesse Ellinor (Chloé Kolstad), kronprins Henrik (Jonas Strand Gravli) og kong Johan (Atle Antonsen) utgjør en rollegalleri med mange kvaliteter og stort potensial. Jeg tror denne serien kan bli enda bedre i sesong en eventuell sesong 2. FOTO: TV 2

Et rollegalleri som fenger

Jeg har stor sans for Atle Antonsens komiske timing og evne til å blande det menneskelige og veldig gjenkjennelige inn i typete typer og tullete situasjoner – og jeg finner godt serieselskap i hans hovedrolle i «Kjære landsmenn».

Selv om manus og detaljer krever litt godvilje til tider, så er Antonsen hele veien drivende god som monark i ubalanse. Han har den fingerspissfølelsen i mimikk og lynne som gjør det interessant å se kongen gå fra vondt til verre i sine stadige forsøk på å gjenopprette både selvbilde og verdensbilde.

Og rundt kong Johan vokser det etter hvert frem et rollegalleri som blir mer og mer fengende utover i serien.

Petter Winther leverer flere av seriens artigste replikker som parodi på en opportunistisk presserådgiver av verste sort. Han klarer også å gi hjerte og litt visdom til en ganske så karikert rollefigur.

Ada Otilde Skjong Eide («Basic Bitch») viser nok en gang seg frem som et komisk talent som mestrer både det sjarmerende keitete og det oppriktige. Og etter hvert som Chloé Kolstad får mer å spille på i rollen som prinsesse Ellinor, så finner serien en bedre balanse mellom humor og alvor. Her får vi til og med et par scener som kunne stått seg i svenskenes ferske monarkidrama «Young Royals».

Det er litt frustrerende at denne serien runder av etter åtte episoder, for det er mot slutten det svinger som best. Det er jo flere knallgode serier som har trengt en sesong på å sette rollegalleri og tone, og jeg kommer glatt til å følge med hvis gjengen på Slottsplassen 1 får en ny sesong.

«Kjære landsmenn» har premiere på TV 2 Play og TV 2 lørdag 18. september med to episoder. Deretter kommer det ukentlige episoder. Anmeldelsen er basert på 8 av 8 episoder.