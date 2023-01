PÅ TV 2 PLAY 19. JANUAR: Norsk gangster-TV er virkelig i vinden for tiden!

Først smalt NRK til med «Flus», en dramakomedie om gjengmiljøet i Oslo på 90-tallet. Deretter kom TV 2 med «Kids in Crime», en serie om dop i Sarpsborg på tidlig 2000-tall.

Nå skildrer TV 2 nok en gang et hardbarka gangstermiljø. Denne gangen er det nåtidens Oslo som står i fokus.

Ole Endresen er serieskaper og regissør, og er tidligere kjent for seriene «Bulletproof», «Lilyhammer» og «Young Wallander», samt filmer som «Kong Curling» og «Wendyeffekten».

Med «Blodsbrødre» har han skapt et tidvis fengslende krimthriller-univers i Oslos drabantbyer, som i lengden tynges av et tamt manus og noen flate skuespillerprestasjoner.

BEKYMRET: Malin (Carina Thyvold) er bekymret for klassekameraten Tarik (Ishak Kaya). Foto: Ihne Pedersen / TV 2

Dobbeltspill

Politimannen Moaz (Emir Zamwa) har nylig blitt overført fra Oslo vest til Oslo øst, der han skal bidra til å etterforske og sette en stopper for den kriminelle gjengen Enemiez. Gjengen er under oppsyn fra politiet etter at en mann har forsvunnet, og mye tyder på at de har en finger med i spillet.

Det de andre i politiet ikke vet, er at gjenglederen, Rami (Mohammed Youssef), er Moaz sin tidligere bestevenn. Etter en traumatisk hendelse i ungdomstiden, står Moaz fortsatt i gjeld til Rami, og dette brukes for å tvinge Moaz inn i et dobbeltliv som både politimann og informant for gjengen.

Samtidig møter vi 13 år gamle Tarik (Ishak Kaya), en skoleflink og skarpsindig godgutt som lures inn i gjenglivet med lokkemidler som dyre mobiler og merkeklær, samt en god dose iboende misnøye med politiet.

Gjennom ham får vi se hvordan kriminelle gjenger ansetter unge gutter for å gjøre sitt skitne arbeid, som er – og jeg håper ikke noen gjengledere blir støtt av at jeg sier dette – skikkelig teit gjort.

