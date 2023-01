PÅ VIAPLAY FRA 15. JANUAR: «R.I.P. Henry» er et norsk distriktsykehusdrama som også byr på elementer av diagnoseetterforskning, krim og sorthumoristisk utkantkomedie.

I senter for begivenhetene står den arrogante kirurgen Henry Johnsen (Mads Ousdal), som oppdager at han har en uhelbredelig hjernesvulst – og velger å holde sykdommen hemmelig så han kan finne sin egen kur.

Serieskaperne Linn-Jeanette Kyed («Rådebank») og John Kåre Raake («Bølgen», «Skjelvet») har laget en serie med et tilskrudd utgangspunkt, men har også satt av plass til medisinsk nysgjerrighet, distriktspolitikk, småbyskråblikk, vakker natur, en mistenkelig forsvinning, overnaturlige elementer, stor sorg og ny kjærlighet.

Det gir serien flere kvaliteter å spille på for et bredt norsk TV-publikum. Og regissør Arild Fröhlich («Pitbullterje» og «Helt perfekt») veksler drevent og effektivt mellom de ulike toneskiftene og sidehistoriene.

Så er det ikke alle handlingstrådene som er like interessante, eller som blir like fullendte. Og det er en god del ved den gretne legens reise for å bli et bedre menneske, som vil oppleves forutsigbart for vante film- og TV-seere. Men serien byr på flere genuint rørende øyeblikk. Og Mads Ousdal sørger for at Henry blir en hovedrolle som utfordrer publikums sympatimuskulatur med både oppførsel og handlinger.

DANSK SMÅBYLEGE: Borgen-stjernen Julie Agnete Vang spiller den danske legen Agnes, som etter planen skal ta over for Henry på Odda sykehus. FOTO: Viaplay/ITV Studios Norway

Kreftforskning og sykehusberedskap

Henry Johnsen er ingen populær kollega på Odda sykehus. Han klager og kjefter. Han er frekk mot pasienter. Og han teller ned dagene til han endelig kan flytte til Bergen, hvor han har fått ny og viktig jobb på Haukeland sykehus.

Men drømmejobben må vente da han oppdager at han har en hjernesvulst som ikke kan opereres. Under falskt pasientnavn begynner han å undersøke og medisinere seg selv. Og samtidig som formen blir stadig verre, går han stadig lengre i sine desperate forsøk på å helbrede seg selv – og Henry får etter hvert et salig strev med å holde alle løgnene, hemmelighetene og lovbruddene fra å bli avslørt.

Spesielt nysgjerrig er den danske legen Agnes (Julie Agnete Vang), som har kommet til Odda for å ta over jobben til Henry.

Ved siden av det tilskrudde premisset om den arrogante og selvbehandlende legen, så har serien flere sidespor.

Noen er tradisjonelle TV-seriegleder med romantikk på jobb, jakten på en lokal manns mystiske diagnose og festlige galgenhumoristiske betraktninger fra Utkant-Norge.

Andre er tematiske poeng om blant annet distriktspolitikk og sykehusberedskap. Sistnevnte er en av seriens sterkeste tråder som binder sammen flere av rollefigurene og skaper et par runder med sterk spenningsdramatikk. Her leverer også serien noen engasjerte oppgjør som gir «R.I.P. Henry» et tydelig budskap når det gjelder viktigheten av livreddende kompetanse i vårt langstrakte land.

SYKEHUSSERIE: Ved siden av fokuset på Henry, har serien plass til sykehusliv med flere pasienter, jobbkonflikter, romantikk og diagnosejakt i løpet av de åtte episodene. Blodige operasjoner blir det også. FOTO: Viaplay/ITV Studios Norway

Treffer med de skarpe kantene

Fra «House» via «Mad Men» til «Breaking Bad» – det moderne TV-landskapet har ikke akkurat manglet serier hvor hovedpersonen er en smart og usympatisk middelaldrende mann som sliter med seg selv.

Det gjør at jeg kjenner på litt slitasje i måten rollefiguren Henry er bygd opp på, og hvordan omgivelsene reagerer på han.

Men Mads Ousdal gyver løs på denne utfordringen med både sin særegne stil. Og han viser et talent for å treffe de skarpe kantene som gjør nettopp denne type rollefigur så velegnet for hovedpersoner som skal provosere, irritere, imponere og vingle i sympati.

Spesielt seriens noe overnaturlige element, hvor synsforstyrrelser og hallusinasjoner blandes inn for å se Henry fra ulike perspektiv, er løst på en måte som lar Ousdal spille ut flere sider av den selvopptatte legen på interessant og engasjerende vis.

Og i samspill med Lena Kristin Ellingsen, Trond Høvik og Julie Agnete Vang får Ousdal gitt flere lag til det som starter som et kynisk rasshøl, og som ender i en person vi skjønner mer av sorgen, skyldfølelsen og drivkraften til.

Det hele er fanget i treffsikre miljøskildringer fra Odda som gir lokal smak av brennevin, vakre fjellutsikter og nysgjerrige naboer.

Det blir også noen lett makabre scener med blod, boring og sprut i selvhjelpens tjeneste, så da er det middagsglade TV-publikummet advart.

«R.I.P. Henry» har premiere med 2 episoder på Viaplay 15. januar. Så kommer det ukentlige episoder. Anmeldelsen er basert på alle 8 episodene.