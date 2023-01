PÅ DISNEY+: «Welcome to Chippendales» er en virkelighetsbasert dramakrimserie som stilsikkert, humørfylt og underholdningsfokusert forteller historien om stripteasesuksessen Chippendales på 80-tallet.

Serien fokuserer på forretningsmannen Somen «Steve» Banerjee (Kumail Nanjiani), som etter et mislykket forsøk på å starte en backgammonklubb i Los Angeles, fikk ideen til å starte en egen klubb med kun mannlige dansere.

Kumail Nanjiani («The Big Sick» og «Eternals») og Murray Bartlett («The White Lotus» og «Looking») er begge glimrende i hovedrollene som henholdsvis eier og kreativ leder for det raskt voksende Chippendale-konseptet. Deres forretningsteft og etter hvert intense rivalisering gir serien et spennende driv som spilles ut med flere magnetiske scener og sorthumoristiske oppgjør.

Selve serien følger en ganske tradisjonell formeloppskrift, fullt utstyrt med «dollar og kokain»-montasje og noen flate biroller som lener seg mot klisjeen for tydelighetens skyld.

Og selv om «Welcome to Chippendales» har en saftig historie, flere gode poeng og et underholdende rollegalleri, så blir den også til tider generisk og litt for opplagt på sine åtte episoder.

OPPTATT AV STATUS OG SUKSESS: Kumail Nanjiani imponerer med sin rolletolkning av Somen Banerjee, gründeren som etablerte Chippendales. FOTO: Disney+

Pirker poengtert i den amerikanske drømmen

Somen Banerjee er dypt fascinert av kjendiser, suksess og statussymboler, og på tampen av 1970-tallet skifter han navn til Steve og tar med seg sine oppsparte midler til Los Angeles. Drømmen er Rolex-klokke, Playboy-stil og en sofistikert backgammonklubb.

Det går ganske dårlig, men med et øye for markedsbehov og profittmarginer får han ideen til Chippendales. Og med koreografen Nick De Noia (Murray Bartlett) med på laget, begynner virkelig ballen og pengene å rulle.

Så er det jo flere grunner til at serieskaper Robert Siegel («Pam & Tommy») har valgt å lage en underholdningsfokusert dramatisering av denne krim- og merkevarehistorien fra virkeligheten. Denne anmeldelsen trenger ikke avsløre hva som skjer, men blant ingrediensene er sjalusi, dop, brannstiftelse og drap.

«Welcome to Chippendales» pirker poengtert i den amerikanske drømmen, og lar dens håp, drivkraft og baksider ruve i bakgrunnen for både suksess og tragedier.

Det er status- og profittjaget som driver Steve til å skape sin fortjente suksess, men det er også de samme kreftene som driver han langt over kanten.

Og i sin iver etter å lykkes maksimalt med vekst og inntjening, gjentar også Steve deler av den profittmotiverte amerikanske rasismen han ser rundt seg og som han selv opplever. Både når det gjelder hvem som skal fronte Chippendales, og hvem som skal slippe inn på klubben.

Her gjør Kumail Nanjiani en imponerende jobb med å skape en nyansert rollefigur. Han klarer å koble hovedpersonens familiebakgrunn i India, hans opplevelser i Los Angeles, hans maniske behov for å lykkes, hans hensynsløshet, hans usikkerhet, hans smålighet og hans gode forretningsteft sammen til en kompleks rollefigur som både gir et sammensatt personportrett og sier noe større om USA.

FENGER I MILJØSKILDRINGENE: Det er underholdende å se hvordan Nick De Noia (Murray Bartlett) og gjengen skaper en suksess av Chippendales. Og miljøskildringene fra Los Angeles på 80-tallet er både lekre, velkomponerte og underholdende. FOTO: Disney+

Lekre overflater og fengende skuespillerprestasjoner

Ved siden av de sterke hovedrollene av Kumail Nanjiani og Murray Bartlett, så har «Welcome to Chippendales» flere flotte skuespillerprestasjoner som løfter både scener og rollefigurer.

Juliette Lewis, Annaleigh Ashford, Dan Stevens og Andrew Rannells er alle med på å gjøre spillet rundt makt, penger, kreative ideer og posisjon til en fengende cocktail av kjærlighet, sjalusi og interessante innblikk i Chippendales historie.

Og Quentin Plair spiller danseren Otis med en integritet og en sårbarhet som gjør at både strippeklubbens seksuelle overgrep og rasistisk motiverte forretningsavgjørelser fester seg.

Med gamle hits, dansing, lidenskapelig kroppskontakt, forseggjorte kostymer og stilige klubbkulisser er det lett å svinge med til seriens kjappe rytmer og lekre overflater.

«Welcome to Chippendales» plasserer seg ikke helt der oppe blant de mest medrivende krimdramaseriene basert på virkelige hendelser. Men den har flere velspilte høydepunkt. Og er du fan av helstøpte epokeserier med tabloide overskrifter, så er det jo mye godt sofaselskap i å bare være i et såpass velprodusert amerikansk 80-tall.

«Welcome to Chippendales» er ute på Disney+. Anmeldelsen er basert på alle 8 episodene.