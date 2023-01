PÅ NETFLIX TORSDAG 5. JANUAR 2023: Den danske regissøren Nicolas Winding Refn har lenge vært polariserende i sin stil, både visuelt og historiemessig. Nå er han tilbake med sitt første danskspråklige prosjekt siden «Pusher 3» i 2005. Denne gangen har Netflix latt han løpe løpsk med en dyster, saktegående og atmosfærisk noir-thriller. «Copenhagen Cowboy» er nok et verk der han tar for seg en kriminell underverden, svøpt i neonnyanser og basstung, synthbasert musikk. Og det gjør han mesterlig. ANMELDELSE: «Emily» skaper en figur man føler med og brenner for MYSTISK KVINNE: Miu (Angela Bundalovic) reiser gjennom Københavns dystre underverden i «Copenhagen Cowboy». Foto: Magnus Nordenhof Jønck / Netflix Dyster kriminell underverden Det er vanskelig å gi et klart innblikk i hvordan «Copenhagen Cowboy» utspiller seg, da seriens plott oppleves flytende og lite konkret, men jeg skal gjøre et forsøk. Miu (Angela Bundalovic) er en mystisk ung kvinne som, etter å ha rømmet fra sitt fangenskap som tjener, vandrer rundt i Københavns kriminelle underverden på søken etter hevn, rettferdighet og befrielse. På hennes reise opplever hun en rekke ulike aspekter ved denne umoralske avgrunnen, der grådighet, makt og kontroll står i fokus. Hun er blant annet innom prostitusjonsringer, doplangere og en familie som virker å trenge en ordentlig seriøs runde med terapi. I løpet av serien blir det klart at Miu innehar noen overnaturlige krefter, men deres fullstendige omfang forblir ukjent. Hun blir brukt av kriminelle som en slags «lykkemynt», og er på samme tid svært fryktet av andre. Samtidig er det tydelig at også andre i denne verdenen har overnaturlige kvaliteter. ANMELDELSE: «Close» er en av de vakreste, vondeste og varmeste filmene på lenge. Beveger seg sakte Det er et ordentlig stillestående opplegg Refn har stelt i stand her. Stirrekamper med en vag synth-note i bakgrunnen, kameraer som tar seg god tid til å panorere rundt i lite aktive rom, samt en god dose absurd penisprat, blir gitt betydelig mer tid enn noe som kan minne om action. De gangene actionsekvenser finner sted, er de ofte rett på sak, kortvarige og på kanten til fjollete. Allikevel, tross den langsomme fremgangen, er det svært få øyeblikk som lar kjedsomheten snike seg innpå. Den grundig konstruerte atmosfæren er så gjennomført at det skal godt gjøres å ikke la seg trollbinde. Det oppleves virkelig som å bli transportert til en verden der nærmest alt unntatt menneskehetens iboende ondskap har blitt strippet vekk, og omgivelsene virker tilsmusset av kriminaliteten som rommer dem. Den visuelle utformingen bidrar betraktelig til denne opplevelsen. Mørke rom svøpt i neonlys i forskjellige nyanser, ofte i sterk kontrast til hverandre. Kameraet er sjelden løsrevet fra stativet sitt, men flyter gjennom scener for å, sakte men sikkert, la omgivelsenes helhet sive inn. ANMELDELSE: «Den elskverdige sjefen» har alltid et djevelsk smil på lur. INTENS: Nicklas (Andreas Lykke Jørgensen) har en intens utstråling i «Copenhagen Cowboy». Foto: Magnus Nordenhof Jønck / Netflix Intenst, stille skuespill Angela Bundavolic skinner i hovedrollen som den stille og mystiske Miu. Hun snakker lite, men gjennom sterke blikk og subtile endringer i kroppsspråk blir hennes tilstedeværelse sjelden noe annet enn fullstendig fengslende. De få gangene hun lar følelsene ta overhånd, og legger det numne, observerende blikket til side, blir øyeblikkene intenst engasjerende i den ellers emosjonelt dunkle verden hun beveger seg gjennom. Miu virker som en vanskelig rolle å ta for seg dersom man ikke mestrer kunsten å stirre på noen med mild forakt, men her har Bundavolic overbevist. Hun er virkelig en mester-stirrer. «Copenhagen Cowboy» vil mest sannsynlig være polariserende blant Netflix sitt publikum, men den stillegående, neonsvøpte fortellingen har en uimotståelig atmosfære og er en engasjerende noir-thriller som er verdt å få med seg. «Copenhagen Cowboy» har premiere på Netflix 5. januar 2023. Anmeldelsen er basert på alle 6 episodene.

Om SERIEN Copenhagen Cowboy

Slippdato: 05.01.2023

Sesong: 1

Utgiver: Netflix

Serieskaper: Nicolas Winding Refn, Sara Isabella Jønsson Vedde

Originaltittel: Copenhagen Cowboy

Aldersgrense: 15

Sjanger: Thriller, TV-Serie



Hei! Les dette før du skriver en kommentar:

Vi vil gjerne ha engasjerte debattanter og setter pris på konstruktive bidrag til samtalen. Det er lov å være kritisk eller uenig, men hold deg til tema og vær saklig i dine begrunnelser (husk at det er lett å bli misforstått). Personangrep og trakassering er ikke greit - slike innlegg blir slettet. Vi vil også gjerne at du bruker ditt fulle navn når du kommenterer. Takk for dine bidrag, hilsen oss i P3 Filmpolitiet.