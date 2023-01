PÅ NETFLIX 27. JANUAR: «You People» er en romantisk skravlekomedie som blander velprøvde sjangeroppskrifter med skråblikk på amerikanske kulturforskjeller.

I senter for det hele er kjærlighetshistorien til jødiske Ezra (Jonah Hill) og muslimske Amira (Lauren London), som begge har foreldre som er svaksynte på egne fordommer og har talent for kleine situasjoner.

Satiren er aktuell, men ganske mild. Vitsene er jevnt over relevante og poengterte. Og det er flere morsomme høydepunkt her hvor glimrende skuespillere som Eddie Murphphy («Beverly Hills Cop»), Julia Louis-Dreyfus («Veep»), David Duchovny («Californiacation») og Jonah Hill («Superbad») får vist frem sine anselige komiske talent.

Men til tross for mange gode tilløp og ideer, så blir «You People» en slapt fortalt komedie som ikke svinger ordentlig sammen som helaftens spillefilm.

Her er det en forelskelseshistorie, en «buddy»-komedie, store porsjoner av «svigers er aller verst»-konflikter og mange ubekvemme selskapsscener. Og regissør Kenya Barris («Black -ish») sliter med å få de ulike delene til å forsterke hverandre til et helhetlig driv.

Spesielt i siste akt blir oppgjørene for opplagte, erkjennelsene for lettvinte og finalen for enkel til at filmen griper skikkelig med sine rollefigurers endestasjoner.

ANMELDELSE: The Last of Us – Et postapokalyptisk kvalitetsdrama!

STJERNETUNGT: «You People» har mange stjerner som alle vil ha sin skjermtid. Det går dessverre utover både flyt, kjemi og innlevelse. Fra venstre: David Duchovny, Julia Louis-Dreyfus, Jonah Hill, Lauren London, Eddie Murphy og Nia Long. FOTO: Parrish Lewis/Netflix

Svigers kan være virkelig ille

Ezra er 35 år gammel. Han elsker hip hop og raffe joggesko. Han kjekler fornøyelig med familien i synagogen. Han drømmer om å leve av podkasten sin. Og han går motvillig på date med de jødiske kvinnene som hans kulhetsstreberske mor (Julia Louis-Dreyfus) har plukket ut.

En dag treffer han Amira. Hun jobber som kostymedesigner. Hun har akkurat dumpet typen. Og hun har en strengt muslimsk far (Eddie Murphy) som også mer enn gjerne hjelper sitt barn å velge en passende ektemake.

Så da er scenen satt for en kjærlighetshistorie krydret med lun hjemmekos, taktløse replikker og et bredt utvalg tramp i klaveret. Her svinger situasjonskomikken fra fyrige middagssamtaler hvor holocaust og amerikansk slaveri sammenlignes, til feilaktig opplevd rasisme på massasjesalongen.

ANMELDELSE: A Man Called Otto – Sentimental Hollywood-versjon

Eddie Murphy og Jonah Hill får en del skjermtid sammen, og den duellen er en av filmens hovedattraksjoner. Men til tross for velspilte rollefigurer og scener satt til basketbanen, til herrefrisøren og i Las Vegas, så når ikke de to eminente komikerne forventet toppnivå i deres testbaserte «du er ikke god nok for datteren min»-oppgjør.

Og det blir en del slumring og plutselig fremdrift i filmen når den feiden skal blandes sammen med den sentrale kjærlighetshistorien, Amiras utfordringer med sin svigerfamilie og to karrierer.

Sideplottene om podkast og jobb blir et skuldertrekk. Romantikken mellom de forelskede hovedpersonene får ikke nok kjærlig oppmerksomhet til at kjemien smelter hjertet. Jeg skulle gjerne sett at Lauren London fikk mer å spille på som Amira. Og det er en del vitser og situasjonskomikk som gjør lite annet enn å bevege plottet videre – det inkluderer to tamme utdrikningslag.

ANMELDELSE: M3gan – Kul, liten thriller med fengende tittelfigur

HANGLETE SIDEPLOTT: Ezra (Jonah Hill) drømmer om å leve av sin kulturpodkast sammen med bestevennen Mo (Sam Jay). Det er et av sideplottene som blir hanglende utover i filmen. FOTO: Parrish Lewis/Netflix

Lar stjernene spille på sine styrker

Jeg er litt streng med terningen her, for «You People» er to timer som også gir mye glede på Netflix-skjermen.

Visuelt og musikalsk er filmen stilsikker med kule låter og masse fine bilder fra et Los Angeles som får skinne i sollyset. Regissør Kenya Barris blander flere kjente landemerker og referanser inn i sine innbydende motiver, på en måte som gir ektefølt lokal smak til hans hyllest av hjembyen.

Det er også et rollegalleri fult av fantastiske skuespillere som får lov til å spille på sine styrker her.

David Duchovny spiller Ezras lett distre og avslappede far til perfeksjon. Inkludert en flau pianoversjon av John Legends «Ordinary People» fra en rollefigur som tar det selvskrytende og misforståtte kulturnikket til uvanlig kleine høyder.

Jonah Hill (som også har skrevet manus sammen med regissør Kenya Barris) legger mye av seg selv i en hovedrolle som både er munnrapp, sårbar, fullstappet av popkultur og kledelig selvironisk. Og Julia Louis-Dreyfus er fenomenalt god til å spille blid og dominerende mor med blindflekker store som dekketallerkener.

ANMELDELSE: The Banshees of Inisherin – Morsomt og melankolsk om brutt vennskap

For meg er er det Eddie Murphy som leverer filmens beste øyeblikk.

Det er en skuespiller som på 80-tallet var en Hollywoods aller største stjerner. Og selv om dette er langt fra hans beste film, så spiller han rollen som den strenge Akbar Mohammed akkurat så genuint kul og herlig ovenpå som bortimot bare han kan.

Murphy slentrer inn i filmen til tonene av James Browns «The Payback», levere gamle 80-talls replikkhits, tar vare på filmens oppriktige poeng og spiller dypt religiøs med største selvhøytidelighet. Flere artige nikk til det film- og kjendisglade publikum blir det også.

Men selv om de kjente komikernes velkjente stjernekvaliteter løfter underholdningsnivået på filmen med flere flotte enkeltscener og replikkvekslinger, så minner også disse signaturtrekkene oss på at ingen av stjernene får manusmulighetene til å levere rollefigurer opp mot sine respektive toppnivå her.

På sitt aller beste er «You People» meget god, men den stjernespekkede kulturkrasjkomedien hangler mellom høydepunktene.

«You People» har premiere på Netflix fredag 27. januar.