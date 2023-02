PÅ KINO 17. FEBRUAR 2023: Denne filmens tyngde kommer nærmeste krypende inn på deg. Historien handler ikke så mye om hva som faktisk foregår, men hva som murrer under overflata, og det som ligger skjult mellom linjene i dialogen.

ANMELDELSE: «De åtte fjellene» er dyp, emosjonell og smellvakker

Regissør og manusforfatter Charlotte Wells mestrer virkelig antydningens vanskelige kunst i sin imponerende spillefilmdebut.

BEDAGELIG: Calum (Paul Mescal) og Sophie (Frankie Corio) tar det helt med ro i «Aftersun». Foto: Arthaus

Paul Mescal og unge Frankie Corios fantastiske hovedroller vitner om en far og ei datter med god kjemi og gjensidig kjærlighet, men også noe mørkt, sorgfullt og uavklart.

Filmen vil kanskje gi deg flere nagende spørsmål enn klare svar, men en stor del av appellen er å kunne fylle tomrommene med mening på egen hånd.

«Aftersun» krever altså noe av deg, men etterlater deg med en bittersøt melankoli som har en definitiv emosjonell slagkraft.

Skal hygge seg med sol og bading

Straks 31 år gamle Calum (Paul Mescal) og hans 11 år gamle datter Sophie (Frankie Corio) drar på ferietur til et badehotell i Tyrkia. Miljøet, musikken og fraværet av mobiltelefoner daterer historien til 1990-tallet.

ANMELDELSE: «Vanskapte land» er islandsk historiefortelling på sitt aller beste

Vi forstår at Calum ble far i ung alder, sannsynligvis altfor tidlig, at Sophie til vanlig bor hos mora i Skottland, mens faren for lengst har flyttet til London.

Nå skal far og datter hygge seg med soling, bading og lek i en hel uke, men bak fasaden aner man noe mindre solfylt.



Helt i starten nøler Calum med å svare når datteren filmer ham med et DV-kamera og spør hva han drømte om å bli da han var på hennes alder.

Senere drypp antyder at han kanskje ikke har oppnådd stort her i livet, at det ikke går så bra nå, heller, og at hans generelle humør ikke er så lystig som han åpenbart forsøker å gi datteren inntrykk av.

Uttrykker mye med lite

I filmens første fase følger vi de to gjennom helt vanlige syden-aktiviteter, der det bedagelige preget narrer oss til å tro at alt kanskje er som det skal.

ANMELDELSE: «Krypto Kings» S1 er en sjangerordinær kompiskomedie

På et tidspunkt begynner man likevel å undre på hva dette egentlig skal handle om, og så skjønner man at tematikken ligger skjult i små glimt og kommentarer som gradvis tegner et bekymringsverdig bilde.

Man kan ta seg i å savne mer konkrete beskrivelser og forklaringer, men samtidig må man berømme motet ved å la være og stole på sitt publikum.

POOLSIDE: Calum (Paul Mescal) og Sophie (Frankie Corio) ser opp mot himmelen i «Aftersun». Foto: Arthaus

Samspillet mellom Paul Mescal og Frankie Corio er svært godt, og gjør at figurene deres virkelig har en far og datters naturlige nærhet til hverandre.

Vi ser også at Sophie fremdeles betrakter faren med et barnlig blikk, men hennes dragning mot eldre ungdommer på hotellet antyder at det kanskje ikke vil gå lang tid før hun blir gammel nok til å se ham med andre øyne.

ANMELDELSE: «Magic Mike’s Last Dance» er en tynn såpeseriesuppe

Oscar-nominerte Mescal («Normal People», «Den dunkle datteren») er svinaktig god i nok en modig rolle, der han uttrykker mye med lite, mens skjønne Frankie Corio, som gjør sin aller første filmrolle, holder tritt med ham med sin naturlige utstråling.

Deres nydelige skuespill, og Charlotte Wells’ kloke og tilbakeholdne regi, gjør «Aftersun» til en av vinterens såreste og fineste filmer.