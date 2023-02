PÅ TV 2 PLAY FRA 10. FEBRUAR: «Krypto Kings» er en lettbent komedie om to barndomskompiser som får livet snudd på hodet da de kryptoinvesterte konfirmasjonspengene plutselig står i svimlende 1,6 milliarder. Det påfølgende «plutselig rik»-plottet blir en enkel og formelbasert situasjonskomedie som fyller sine kjappe halvtimesepisoder med tilskrudd tull og lett gjenkjennelige konflikter – og det meste dreier seg rundt penger, damer, fester, feriedrømmer og noen gamle barneskoleoppgjør. VENNEGJENGEN: Kompisene Lars (Kasper Antonsen) og Asim (Michael Teigen Rajaji) kjøper seg luksusvilla. De lar også bror Birger (Nils Bendik Kvissel) og kompisen Carl (Johannes Gjessing) flytte inn. FOTO: Paal Krokan-Mathisen/TV 2. Serieskaperne Vegard Thomassen og Kim Atle Hansen kommer fra manusbordet til «Helt perfekt». Produksjonsselskapet Feelgood Scene Film & TV har tidligere hatt suksess med «Hvite gutter». Og mellom bassengfester, pengefleksing, listevennlige stemningslåter, klønete guttastemning og kleine forviklinger, så ligner det meste her på ting vi har sett før. Både når det gjelder rolletyper, billige poeng og TV-stil. Blir litt stiv i historiefortellingen BI-studenten Asim (Michael Teigen Rajaji) drømmer om å bli gründer, og har utviklet en kjøreskoleapp som bare trenger litt finansiering. Barndomsvennen Lars (Kasper Antonsen) bor hjemme, jobber på Burger King og har ikke kommet inn på ønsket studieplass. De kunne begge trengt litt ekstra penger, og bestemmer seg for å sjekke konfirmasjonspengene de investerte i kryptovaluta. På den kontoen er verdien elleville 1,6 milliarder kroner. Første kjøp er en megavilla på beste vestkant, hvor de flytter inn sammen med Lars sin DJ-jobbende bror Birger (Nils Bendik Kvissel) og kameraten Carl (Johannes Gjessing). Og herfra skal de både planlegge drømmeferien, bygge et firma, få seg damer og gni suksessen i trynet på noen gamle barndomsfiender. DET SKAL IKKE STÅ PÅ PENGER: Guttas plutselige rikdom dundres ut som en generisk partyfantasi med svimlende dyr villa og bassengfest. FOTO: Paal Krokan-Mathisen/TV 2. Til tross for rikelig med små og litt større handlingstråder, så klarer ikke manuset å skape et helhetlig og engasjerende driv rundt hva disse livsomveltningene gjør for og med våre hovedpersoner. Her skal humorpoengene høstes fort og jevnt, og det er noe mildt og sjangerordinært over både vitsene, situasjonene og handlingen. ANMELDELSE: Ellos eatnu – La elva leve – har nok sprengstoff i seg Regissør Hallvar Witzø («Alle hater Johan», «Helt perfekt») gjør en solid jobb med å bygge tydelige og lettfordøyelige 20-minuttere som holder energien og humøret oppe på skjermen. Men selv om det går unna i et tettpakket tempo, så gjør påtagelig produktplassering, stivt oppstilte sketsjer og generiske montasjer, at serien blir kantete i historiefortellingen. Lite kryptohumor for pengene Foruten litt fokus i pilotepisoden og et par enkeltvitser, får «Krypto Kings» lite ut av premisset sitt om konfirmasjonspenger som blir til en kryptoformue. Med «krypto» godt plassert i tittelen, har jo serien en rik anledning til å pirke poengtert i kontroverser, kunnskapshull, stereotypier og engasjerte debatter rundt sin samfunnsaktuelle valuta. Det potensialet blir ikke utvunnet, og guttas plutselige formue dundres ut som en ordinær «bli rik»-fantasi med dollardrømmende pengestrøing ispedd noen streif av livsvisdom og hva penger kan gjøre med oss mennesker. KUL BIROLLE: Det er flere fine skuespillerprestasjoner i «Krypto Kings». Blant annet gjør artisten Hilde Skaar en kul birolle som den lune og kvikke Wilma, som utvikler en ny app sammen med kryptokongen Asim (Michael Rajaji). FOTO: Paal Krokan-Mathisen/TV 2. Der «Krypto Kings» får tatt ut et solid utbytte, er på rollelisten. Serien har flere talentfulle skuespillere som får vist seg frem. Kasper Antonsen («Rådebank») kler hovedrolleformatet og spiller ut Lars som en sjarmerende humørspreder med «outsider»-sårbarhet og innslag av nærsynt egoisme. ANMELDELSE: Russebussen – Komedie med mye uoppnådd potensial Michael Teigen Rajaji, Johannes Gjessing og Nils Bendik Kvissel får tydelig frem sine rollefigurers karikerte sider, samtidig som de gir personlighet til en sympatisk vennegjeng. Og artisten Hilde Skaar spiller naturlig og troverdig i birollen som Asifs kvikke og kule forretningspartner Wilma. Etter sju av åtte episoder (som var det pressen fikk tilgang til før premieren), er det vanskelig å vite om «Krypto Kings» legger opp til flere sesonger. Serien har i så fall et lovende rollegalleri på gang, men kan gjerne ta større sjanser og få mer egenart og driv inn på manussiden. «Krypto Kings» har premiere på TV 2 Play fredag 10. februar med 2 episoder. Deretter kommer det nye episoder hver fredag. Anmeldelsen er basert på 7 av 8 episoder.

Om SERIEN Krypto Kings

Slippdato: 10.02.2023

Sesong: 1

Regi: Hallvar Witsø

Utgiver: TV 2 Play

Serieskaper: Vegard Thomassen og Kim Atle Hansen

Sjanger: Komedie, TV-Serie



