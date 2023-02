PÅ KINO FRA 24. FEBRUAR: Til tross for at mantraet for seing av denne filmen var «åpent sinn», kommer jeg nå til å høres gammel og surmaga ut. Mye mulig fordi jeg er gammel og surmaga, men også fordi «Tina & Bettina 2: The Comeback» ikke er noen god film.

FILMANMELDELSE: «Cocaine Bear»: Teit, blodig og morsom splatterkomedie

Manusforfatter og hovedrolleinnehaver Odd-Magnus Williamson har med «Ingenting å le av» vist at han kan skrive god film. «Tina & Bettina 2» er selvfølgelig ment å være noe helt annet, men det er vanskelig å skjønne akkurat hva.

Smestads «Mean Girls»

Det er gått drøye ti år siden «Tina & Bettina – The Movie» sanket triste terningkast og tallrik slakt fra landets anmelderkorps. Den fulgte tenåringsjentene Tina og Bettina, spilt av Williamson og Henrik Thodesen, som styrte et snobbe- og mobbe-regime på Smestad ungdomsskole, helt til en ny og penere jente i klassen kom inn og truet både hegemoniet og vennskapet.

NARSISSIST: Tina (Odd-Magnus Williamson) viser seg fra en av sine beste sider i «Tina & Bettina 2». Foto: 74 Entertainment/ Nordisk Film Distribusjon

På sitt beste kunne «Tina & Bettina», regissert av Simen Alsvik og skrevet av Espen Enger, minne om «Mean Girls» møter «Clueless» på Smestad. Problemet var bare at disse øyeblikkene var veldig korte.

Trendet på TikTok

Originalen ble likevel den tredje mest sette norske filmen i 2012 med nær 190.000 besøkende, bare slått av «Reisen til julestjernen» og Oscar-nominerte «Kon Tiki».

FILMANMELDELSE: «Dancing Queen»: Frisk, sprudlende og sjarmerende

Det er sånn sett forståelig at produsentene fikk blod på tann da Tina og Bettina nær et tiår senere begynte å trende på TikTok. Det er det alle som lager innhold i dag drømmer om: Å treffe et ungt publikum.

BADER I KJENDISER: Tina (Odd-Magnus Williamson) og Bettina (Henrik Thodesen) møter blant andre TIX. Foto: 74 Entertainment/ Nordisk Film Distribusjon

Derfor kommer «Tina & Bettina 2» på kino. Denne gang med Jonas Lien Svarstad på regi. Han har regissert en rekke musikkvideoer og serien «Gym». Williamson og Thodesen, begge tidlig i 40-årene, har snakket om at de lente seg på yngre mennesker i nøkkelroller i denne runden.

Oppe og nikker igjen

Rollefigurene har riktignok blitt ti år eldre siden sist. Tina, kjent som den narsissistiske sjefsheksa, har giftet seg med den hauggamle rike nazisten Thorvald, spilt av Aksel Hennie, i påvente av hans død.

Bettina er denne gang ikke kuet av Tina, men av jurist-ektemannen Jan Fredrik, spilt av Oddgeir Thune, som med tre bortskjemte drittunger, og egne hender, holder henne i et jerngrep.

SJELEVENNER: Tina (Odd-Magnus Williamson) har giftet seg med Thorvald, angivelig på grunn av felles interesser. Foto: 74 Entertainment/ Nordisk Film Distribusjon

De to snakker ikke lenger sammen, men i et veikryss på Smestad krysses bokstavelig talt deres veier igjen en særdeles mørk kveld. Etter et samplet Vixen-sammenbrudd fra Tina, kommer et tilbud fra Universal, og vips er jentene fra helvete oppe og nikker igjen.

Scenestjeler Hennie

Som i den første filmen ser vi en rekke kjente mennesker spille versjoner av seg selv: Daniel Kvammen, Marcus «Kamelen» Mosele og Tix har alle viktige, små roller.

Aksel Hennie som Thorvald stjeler sine scener rått og leverer noe av det morsomste filmen har å by på.

DÅRLIG INNFLYTELSE: Marcus «Kamelen» Mosele får stor innvirkning på livet til Tina (Odd-Magnus Williamson). Foto: 74 Entertainment/ Nordisk Film Distribusjon

«Tina & Bettina 2» gjør sport av å servere upassende eller slemme vitser enkelte av oss husker fra svunne tider: Av typen som florerte før man ble kansellert eller sensurert for å kalle noen stygg. Det er også spesielt disse elementene som har slått an på TikTok.

SERIEANMELDELSE: «Fleishman Is in Trouble»: Svimlende midtlivskrise

Enkeltvis fungerer mye av dette helt fint, men som moderfilmen sliter oppfølgeren med at den fremstår mer som en samling sketsjer enn en sammenhengende filmfortelling.

Man kan selvsagt legge godviljen til og se «Tina & Bettina 2» som en kritisk samfunnskommentar om fenomenet filmen selv tar del i: At alt mulig møl som selger vil satses på.

Slakt som suksessoppskrift

Men å overføre et TikTok-fenomen til kinolerretet blir litt som å prøve å få internett til å funke på lineær-TV (noen som husker «Tweet4tweet»?).



Sist fungerte slakt og liksomsøksmål mot VGs 2-er-terning såpass bra at det er nærliggende å tro filmskaperne nå går for samme suksessoppskrift. Jeg beklager med det mangelen på originalitet i denne anmeldelsen: Den er like forutsigbar som filmen den forsøker å kritisere.

Mitt oppriktige drømmescenario er at «Tina & Bettina 2» faktisk skal få unge mennesker opp fra TikTok og inn i kinosalene. Men så langt har jeg aldri vært sanndrømt.