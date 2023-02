PÅ DISNEY+ FRA 22. FEBRUAR: Livet velter opp ned for Toby Fleishman da han skilles fra kona han har vært gift med i 15 år.

I tillegg til at Toby må finne fotfestet på Upper East Side på Manhattan på nytt, må han ta seg av de to barna når ekskona Rachel ser ut til å «ghoste» sin egen familie – muligens for å dra på yogaferie.

ALENEFAR TIL TO: Jesse Eisenberg som Toby Fleishman med barna Hannah (Meara Mahoney Gross) og Solly (Maxim Swinton) i «Fleishman Is in Trouble». Foto: FX/Hulu

Jesse Eisenberg ble Oscar-nominert for rollen som Mark Zuckerberg i «The Social Network». Personlig fikk jeg mest fryd ut av innsatsen i «Zombieland», mens hans mest kommersielle rolle nok er Lex Luthor i flere DC-filmatiseringer.

Mitraljøsemonologer

Som Toby Fleishman leverer Eisenberg mitraljøsemonologer med den største selvfølgelighet.

Nevrotisisme oser fra porene og vi ser fortvilelse og frustrasjon som fine krusninger i ansiktet. Eisenberg er Fleishman – «in the flesh».

Det er ikke bare fonten på serieplakaten som minner om Woody Allen i «Fleishman Is in Trouble»: Vi møter en nevrotisk, intellektuell, jødisk, godt voksen mann som lar seg tynge ned av eksistensialisme og tanker om tomrom.

EKSEN: Claire Danes som Rachel Fleishman. Foto: FX/Hulu

Et av seriens største tomrom er Rachel, skarpt spilt av Claire Danes. Vi ser henne hovedsakelig i tilbakeblikk, som ramler inn når Toby tenker på ekskona. Altså relativt ofte. Tilbakeblikkene sees i et gyllent lys som virker dusere jo lenger tilbake i tid vi går.

Datingapp-suggesjon

Kameraene til fotografene Tim Orr og Corey Walter er av den mobile typen. De vipper, svinger og snurrer rundt rollefigurene.

Når Tobys liv snus opp ned, gjør serieverdenen også det. Når han er midt i en malstrøm av datingapp-suggesjon, er vi det også.

Det gjennomførte stilgrepet er med på å gjøre seeropplevelsen like plutselig ute av balanse som hovedpersonen selv.

NY LEILIGHET, NYTT LIV: Jesse Eisenberg som Toby Fleishman. Foto: FX/Hulu

Men selv om det er Toby vi stort sett ser serien gjennom, fortelles «Fleishman Is in Trouble» av en av hans beste barndomsvenner: Libby Epstein, spilt av Lizzy Caplan.

Hun har heldigvis en veldig behagelig, bakoverlent fortellerstemme, som klarer kunsten å ikke blir anmassende gjennom åtte episoder.

Også Adam Brody har sin plass som den tredje vennemusketeren, tilsynelatende vellykkede og single Seth.

VENN: Adam Brody som Tobys venn Seth Morris. Foto: FX/Hulu

Og mens vi vanligvis ser serier om mennesker tidlig i tyveårene som må finne seg selv, er «Fleishman Is in Trouble» en serie om folk i førtiårene som sliter med å finne seg selv – eller å finne seg selv igjen.

På overflaten har de alt. På innsiden sliter de med varierende grad av tomrom.

Privilegium-humor

Serien har en god dose sarkasme rundt egne privilegier. Dette er mennesker med mangemillionlønninger i fancy leiligheter midt på Manhattan – eller hus i forstaden.

Toby selv synes det bør holde at han «bare» tjener tre millioner norske kroner i året som leverspesialist på et velrenommert sykehus. Han anerkjenner at han regnes som rik alle andre steder enn det lille området der de selv bor og forsøker å holde barna på rådyre skoler.

Toby Fleishman er en moderne mann. Faktisk så moderne at han regnes som kona i forholdet.



Dette høres kanskje ikke ut som noe å relatere til for folk flest, men «Fleishman Is in Trouble» er i bunn og grunn bare menneskelig i måten alle går gjennom tvil, selvransakelse og søken etter meningen med livet selv.

Gåten Rachel

I tillegg kommer Tobys kamp for å få tak i Rachel, som nærmest blir et krimelement på toppen av all voksenopplæring i hvordan han skal leve livet som alenefar.

VENNER: Jesse Eisenberg som Toby Fleishman og Lizzy Caplan som Libby i «Fleishman Is in Trouble». Foto: FX/Hulu

Miniserien er basert på en bok av den prisbelønte journalisten Taffy Brodesser-Akner som selv har skrevet manus og produsert.

Regien er, foruten én episode av Alice Wu, fra to regissør-ektepar: Shari Springer Berman og Robert Pulcini (som har hatt regi på flere «Succession»-episoder) samt Valerie Faris og Jonathan Dayton (kjent for musikkvideoer, «Little Miss Sunshine» og «Ruby Sparks»).

Selvransaking

Serieskaperne, og ikke minst skuespillet fra spesielt Eisenberg og Caplan, makter å holde på seernes interesse gjennom svimlende midtlivskrisemonologer, sterke egotripper og terping på trivielle detaljer.

LIV PÅ HODET: Jesse Eisenberg som Toby Fleishman. Foto: FX/Hulu

Det hele er gjort vakkert, humoristisk og rått utleverende.

Du blir også belønnet med å se ting fra flere sider etter hvert i serien og får svar på mye du lurer på.

Men spørsmålet om hvordan det egentlig står til med deg selv, tvinger «Fleishman Is in Trouble» deg til å svinge synet motsatt vei for å finne ut av.