PÅ HBO NORDIC FRA 18. OKTOBER: Alle som har savnet den styrtrike og stort sett ufyselige Roy-familien, kan glede seg til en ny runde høydramatisk maktkampsatire og breial barnslighet fra toppen av den amerikanske medienæringskjeden.

Og den såpete familiefeiden eskalerer på herlig vis når eldste sønn Kendall (Jeremy Strong) utfordrer gamlefar Logan (Brian Cox) til kamp om Waystar RoyCo.

Det Emmy-vinnende prestisjedramaet glitrer med fantastisk vignettmusikk, fengende skuespillerprestasjoner, nye biroller av Alexander Skarsgård og Adrien Brody og alvorlige ansikter badet i sollys helt der oppe på skyskrapernes vinduskontor.

Alt satt i deilig kontrast til elendige avgjørelser, morsomme skråblikk, saftig bannskap, latterlig selvhøytidelighet og den der kjempeteite skolegårdskranglingen som fremdeles preger mye av Logan-familiens arbeidshverdag.

EN AV HOLLYWOODS BESTE BANNERE: Det å høre Brian Cox (i rollen som Logan Roy) si «Fuck off» har blitt en av «Successions» signaturtrekk. Han skuffer ikke i sesong 3. FOTO: David M. Russel HBO ©2020

Tronekamp på Manhattan

Handlingen starter i etterspillet fra forrige sesong hvor noen veldig skadelige papirer, som kan true både økonomien, kontrollen og friheten til flere i Logan-familien, brukes i et nytt spill om mediekonglomerattronen.

Logan Roy lover å gå i full «beist»-modus, og hans taktikk inkluderer trusler mot de mektige, smisking med de rike og – som alltid – en brutal lek med egne barns ambisjoner om å få ta over selskapet.

Og på beste «Game of Thrones»-vis er det alltid et kort, et arenaskifte, et svik, et kynisk triks, ren flaks eller en ny spiller som plutselig kan endre oddsen totalt.

Mye av humoren ligger i hvordan rollefigurene ser seg selv og sin egen fortreffelighet. Store innholdsløse ord, misforståtte metaforer, strebersk kulhet og selvhøytidelig stormannsgalskap er gjennomgående hos flere av de sentrale rollefigurene.

Spesielt Jeremy Strong har perfeksjonert måten hans rollefigur Kendall innser små glimt av egen dumhet og utilstrekkelighet med et gryende måp som setter seg fast i det leppene skilles.

Og i rollefigurenes manglende selvinnsikt ligger jo «Successions» sårhet også. For selv om dette er en serie bortimot blottet for folk det går an å like, så er det små lommer av nestekjærlighet og gjenkjennelige følelser som gir oss drypp av sympati for disse superegoistiske drittsekkene.

FAMILIE; VERDIER OG MAKT: Siobhan “Shiv” Roy (Sarah Snook) må gå flere runder med seg selv når familiebånd, verdisyn og egne ambisjoner trekker henne i ulike retninger utover i sesong 3. FOTO: David M. Russel HBO ©2020

Sabla godt skrudd sammen

Det at HBO setter sin velskrevne makt- og mediesatire til et påkostet dramaserieunivers, med fiffig symbolbruk og troverdig luksus foran kamera, gir noen ekstra kirsebær på toppen av denne serieiskremen. Og det gir «Succession» en sydende og kvass kombinasjon av det drøye og det fornemme.

«Succession» er også velsignet med en av TV-verdens beste kjenningsmelodier, og den komposisjonen er hjørnesteinen i et knakende godt lydspor.

Også her spilles kontrasten mellom det ærverdige og det uforskammede ut. Mektige strykearrangement trekker oss inn i de menneskelige tragediene på høydramatisk vis, spenningen bygges opp, og så kommer en banal fornærmelse eller en teit penisvits. Det upassende og nedrige blottstiller maktens fasader, og er alltid godt timet.

Etter over tjue timer med Logan-familiens konstante intriger kjenner jeg på en viss slitasje når det kommer til de repeterende kranglene, de tilbakevendende pappaproblemene og de utallige «fuck off»-ene. Men det rekker aldri å feste seg en følelse av kjedsomhet, og det er utvikling i familievalsens gjentagelser.

Serieskaper Jesse Armstrong har virkelig funnet balansen mellom såpeserie, satire, fjas og oppriktig engasjerende finansdrama, og i tillegg er dette en seriegodbit hvor det som regel er et taktskifte, et lite hakeslepp, en drøy vits eller bare en drivende god scene rundt neste sving.

Ny attraksjoner denne sesongen inkluderer kul bruk av Nirvanas «Rape me», en Alexander Skarsgård som introduseres i en «finansdust deluxe»-utgave og en gryende presidentkamp hvor en djevelsk god Justin Kirk («Weeds») virkelig rører i noen gryter og stjeler noen scener.

«Succession» har premiere på HBO Nordic 18. oktober med ukentlige episoder. Anmeldelsen er basert på 7 av 9 episoder.