PÅ DISNEY+ FRA 13. OKTOBER: Jeg er fulldisponert for å stortrives med «Reservation Dogs» på skjermen. Det er en sorthumoristisk serieperle som treffer meg både i smaksløker og lattermuskler – og som engasjerer med en herlig opprørsk energi.

Serieskaperne Sterlin Harjo og Taika Waititi («Thor: Ragnarok») har laget et tilbakelent, friskt og kult serieunivers som tåler både fjasete sketsjhumor, kvass samfunnskritikk og stemningsfulle blikk på sosiale problem.

Satt til et reservat i Oklahoma, og med USAs elendige behandling av den nordamerikanske urbefolkningen som tematisk bakteppe, er dette en serie som har mye på hjertet.

Og med et saftig driv av ungdommelig energi så får «Reservation Dogs» en rå formidlingsglede som gjør at den virker ti ganger mer gira på å spre sitt budskap, enn storparten av de glatte halvtimeskomediene som renner ut fra Hollywood-fabrikken.

UNGE STJERNESKUDD: De fire unge hovedpersonene er en herlig og frisk gjeng med hver sine styrker. Devery Jacobs (t.v.) er spesielt god i sin rolle som den rause, kløktige og ambisiøse Elora. FOTO: Disney +

Amerikanske drømmer og amerikanske realiteter

Barndomsvennene Willie Jack (Paulina Alexis), Elora (Devery Jacobs), Bear (D’Pharaoh Woon-A-Tai) og Cheese (Lane Factor) bor på et reservat i Oklahoma og drømmer om å skaffe nok penger til å flytte til California.

Pengejakten spenner fra lastebiltyveri til salg av hjemmelagde kjøttpaier utenfor sykehuset, og konfliktene oppstår både i møte med egen samvittighet, den lokale politisjefen (Zahn McClarnon) og en rivaliserende (og paintballskytende) ungdomsgjeng.

Episodene har en slentrende stil, og selv om vi stadig minnes på de store røde handlingstrådene, så tar manuset seg tid til å flyte med der det oppstår interessante situasjoner. Noe som kler tonen i serien godt.

Livet på reservatet skildres med flere sosiale problem, fra dårlig helsetilbud, via rusmisbruk til trang økonomi. Her ligger det et vemod og store frustrasjoner, og selv om serien er full av smarte skråblikk og kul komedie, så mister aldri serien denne oppriktige, medmenneskelige og ektefølte klangbunnen av alvor.

Men vitsene kommer altså tett. Flere medlemmer fra sketsjkollektivet 1491s er med å lage denne serien. Og sammen med de talentfulle hovedrolleinnehaverne, skaper manusforfatterne situasjonskomikk og betraktninger som sparker både oppover og innover. De har også skrudd sammen en av de beste kontoransatte siden «computer says no»-resepsjonisten til «Little Britain».

Gjennom sine unge og fremmedgjorte hovedpersoner, sin systemkritiske grunnholdning og et fengende soundtrack så er «Reservation Dogs» en serie som sprudler av undergrunn og meget gjenkjennelige outsiderfølelser.

Det er litt rufs i skuespill og rytme enkelte steder, men som en god punklåt, eller en fuzzdynket gitarsolo fra Neil Young, så er det en autentisk og fandenivoldsk energi i de upolerte kantene.

STERKE FILMREFERANSER: For oss som elsker Jim Jarmusch sin sjangerkritiserende westernfilm «Dead Man» (1995), er det en sann glede å se Gary Farmer dukke opp i en sentral birolle som en rufsete onkel Brownie. FOTO: Disney +

Et oppgjør med Hollywood

Hollywood har historisk sett syndet stort mot den nordamerikanske urbefolkningen. Spesielt westernsjangerens fremstillinger har tradisjonelt gitt mye næring til skadelige stereotypier, og vært fattig på oppgjør med massakrer og fordriving.

I «Reservation Dogs» er det i stor grad kunstnere fra Nord-Amerikas urbefolkning som selv får fortelle og skildre sine helt egne historier på sine premisser – både på manus, på regi og i hovedroller.

Det gir serien en representasjon, en slagkraft og en originalitet i sine humørfylte oppgjør som gjør at det freser godt i panna.

Her er det også plass til referanser til filmer som tidligere har hakket i USAs tilblivelsesmyter. Jim Jarmuschs alternative western «Dead Man» (1995) er en av dem. Og Gary Farmer, som storspilte i rollen som Xebeche/Nobody, dukker opp i «Reservation Dogs» i en morsom birolle som viderebringer deler av den nå 26 år gamle rollefigurens lynne og livsbetraktninger.

Som underholdningsserie vil nok «Reservation Dogs» treffe litt ulikt ut fra komediesmak og behag. Men som et kulturprodukt er dette en viktig serie som lykkes utmerket med å la særegne stemmer nå et bredt publikum med skarpe vittigheter, friske miljøskildringer og en treffsikker samfunnsbrodd.

Rett og slett en røft kutta juvel, full av smådrøy humor og vesentlige poeng, som får skinne i all sin egenart for et globalt publikum på Disneys strømmetjenester – dette er det moderne TV-landskapet slik vi liker det.

«Reservation Dogs» har premiere på strømmetjenesten Disney+ 13. oktober. Anmeldelsen er basert på 4 av 8 episoder.