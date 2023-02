UTE PÅ NETFLIX: Endelig har BBC Three laget en serie for å få unge til å slutte å trykke på suspekte lenker! Nei da. Jo da. «Red Rose» utspiller seg nord i England, for det meste i Bolton der serieskapertvillingene Paul og Michael Clarkson kommer fra. De har tidligere skrevet manus på Prime Video-serien «Tidshjulet» (2020) og skrevet og produsert «The Haunting of Bly Manor» (2021) på Netflix. ANMELDELSE: «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» viser tretthetstegn som bør bekymre Marvel-fansen Denne kom på BBC i fjor før den 15. februar ble tilgjengelig internasjonalt på Netflix. «Red Rose» kan beskrives som «Derry Girls» møter «Black Mirror» – to ganske opplagte inspirasjonskilder britiske medier har nevnt: Serien lar en gruppe tenåringer kollidere kraftig med løpsk teknologi. Fra eventyr til død I en nåtid preget av smarttelefoner møter en broket vennegjeng med ulike utfordringer virtuelle og virkelige problemer, når enkelte av dem (via en mystisk lenke – hey, det kan være phishing!) laster ned en app som heter Red Rose. I starten er det hele eventyraktig med rim som repeteres høyt og tre ønsker som går i oppfyllelse, men gradvis tar appen over mer og mer av brukerens liv. PÅ RØD LØPER: Isis Hainsworth på premieren av «Catherine Called Birdie» på Toronto International Film Festival (TIFF) i september. Foto: Mark Blinch, Reuters Du kan bli presset til å kysse feil person offentlig, tekstmeldingene dine blir vridd til det ugjenkjennelige og private opptak blir delt på sosiale medier. Du ser også omrisset av kjente, avdøde personer gjennom mobilkameraet. Fra åpningsscene vet vi også at presset faktisk er dødelig. ANMELDELSE: «Sharper» er en velspilt og stilig filmet «hvem lurer hvem»-thriller Det er lenge vanskelig å vite om vi har med noe overnaturlig å gjøre, om teknologien har fått eget liv, eller om det rett og slett er en «stalkete» hacker som står bak. Denne spenningen klarer «Red Rose» å holde på ganske lenge – og drar den videre i nye, uventede retninger når vi tror vi har skjønt det hele. Sjarmerende britisk Flere flinke unge skuespillere er i sving, og spesielt Isis Hainsworth som Rochelle og Amelia Clarkson som Wren utmerker seg med tilstedeværelse og fasetter i flertall. Clarkson har tidligere spilt i seriene «Poldark» og «The Last Kingdom», mens Hainsworth har vært innom filmer som «Emma» og «Catherine Called Birdie». Vennegjengen, som nettopp har vært gjennom avsluttende eksamener og er klare for sitt livs sommer, har kallenavn som Taz, Ash og Roch. De er også sjarmerende britiske nok til å instinktivt prøve å løse det meste av problemer ved å «pop the kettle on».

Det trekker ned at «Red Rose» forsøker å gape over så ekstremt mye – Clarkson-brødrene har pakket på med mental helse, selvmord, alkoholisme, fattigdom, mobbing, utenforskap og vanskelige familiebånd. Og det er i tillegg til skrekk-elementene og problematikken rundt datastyrt hverdag. ANMELDELSE: «Aftersun» er en av vinterens såreste og fineste filmer Serien balanserer hele veien mellom «for mye» og «funker ganske bra», og plumper av og til over i feil leir. Det er også noen løse tråder som bare blir hengende. Sikkert i hvert fall delvis med vilje. I sum lar jeg meg rive greit med av miksen sjarm, skrekk og intensitet som holder koken gjennom alle åtte episodene.

Om SERIEN Red Rose

Slippdato: 15.02.2023

Sesong: 1

Utgiver: Netflix

Serieskaper: Michael Clarkson og Paul Clarkson

Originaltittel: Red Rose

Sjanger: Drama, Skrekk, Thriller, TV-Serie



Hei! Les dette før du skriver en kommentar:

Vi vil gjerne ha engasjerte debattanter og setter pris på konstruktive bidrag til samtalen. Det er lov å være kritisk eller uenig, men hold deg til tema og vær saklig i dine begrunnelser (husk at det er lett å bli misforstått). Personangrep og trakassering er ikke greit - slike innlegg blir slettet. Vi vil også gjerne at du bruker ditt fulle navn når du kommenterer. Takk for dine bidrag, hilsen oss i P3 Filmpolitiet.