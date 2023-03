PÅ NETFLIX FRA 10. MARS: Idris Elba er tilbake med sin sjette runde i signaturrollen John Luther. Denne gangen tar den etterforskende antihelten steget fra TV-serie til spillefilm med «Luther: The Fallen Sun».

Den moralsk komplekse hovedrollen er igjen en figur hvor Idris Elba får skinne i spennet mellom farlig hevner og dedikert politimann. Og med Andy Serkis som sadistisk drapsmann, og folks internetthemmeligheter som jaktarena, så er det flere attraksjoner for Luther-fansen i denne dystre og brutale seriemorderjakten.

FÆL SKURK: Andy Serkis spiller en farlig og forferdelig seriemorder. Men siden vi hele tiden vet hvem skurken er, så klarer ikke denne krimfilmen å virkelig gripe med spenningsoppbyggingen. FOTO: John Wilson/Netflix

Men til tross for høydramatiske plottutviklinger, så klarer ikke «Luther: The Fallen Sun» å gripe med spenningsoppbyggingen.

Serieskaper Neil Cross lykkes ikke med å overføre de gode etterforksningsrytmene fra TV-seriens episodestruktur til spillefilmens kjappere tempo. Og manuset hans har for mange pappfigurer, ville eskaleringer og karikerte trekk til å svinge som helaftens krimaction.

Jakter manipulerende seriemorder

Det halter litt i fortellerflyten i oppstarten (og i overgangen fra sesong 5), men selve hovedplottet settes med blokkbokstaver.

En rik og grusom seriemorder trenger arbeidsfred, og sørger for at Luther blir arrestert for alle overskridelsene han har gjort i sin politikarriere.

Vi følger skurken fra start, så det er dessverre kjedelig få overraskelser i det teknologimilliardæren David Robey (Andy Serkis) viser seg å være en glisende turbosadist. En sånn som bruker tilgangen til folks hjemmeteknologi til å plukke sine offer, plage sine motstandere og verne om sine hemmeligheter – men som også er dumdristig i sin iver etter å se fruktene av eget arbeid.

Luther skjønner selvsagt at Robey planlegger noe massivt og grusomt, og siden Luther er Luther, så rømmer han fra fengsel for å stoppe den stormannsgale torturisten.

Den faktiske etterforskeren på saken, DCI Odette Raine (Cynthia Erivo), og Luthers nå pensjonerte sjef (Dermot Crowley), er også med på jakten.

NY OG GAMMEL SJEF: DCI Odette Raine (Cynthia Erivo) har tatt over sjefsjobben fra Martin Schenk (Dermot Crowley), men hun trenger råd fra veteranen for å skjønne hva Luther (Idris Elba) holder på med. FOTO: John Wilson/Netflix

Bruken av våre skjørt beskyttede skjermliv, med kameraovervåking og kommunikasjon på nett, er en skremmende tematikk for et skrekkscenario. Og Andy Serkis har stålkontroll på alle ansiktsfoldene og stemmeleiene som trengs for å gjøre David Robey skikkelig, skikkelig fæl.

Likevel blir dette hule elementer i en krimfortelling som er mer opptatt av å vise det brutale og stable umulige hinder for Luther, enn å bygge stolkantspenning gjennom etterforskning og innsikt i rollefigurene som både jager og jages.

Og selv om fiksjonstroverdigheten er raus i dette krimlandskapet, så lugger det godt i for enkle tilfeldigheter og en skurkejakt som eskalerer inn i den overdrevne actionfilmens rike – med noen i overkant usannsynlige finaleoppgjør.

Fengende beinhard med frakk og Volvo

Selv om rollefigurene spriker en del i toneleiene – fra nedpå britisk krim, via hovedpersonens Batman-fakter, til den karikerte Bond-aktige skurken – så er det mye kvalitet i rollegalleriet her.

Idris Elba har gjort John Luther til en krimfavoritt i TV-ruta, og er også her fengende i sin beinharde fremferd med frakk, Volvo og konstante smerter etter slagsmål.

Cynthia Erivo og Dermot Crowley holder på den smarte og sjangergode etterforskningsbiten. Og selv om rollefiguren David Robey blir en malplassert og halvferdig superskurk i dette krimlandskapet, så sørger Andy Serkis for å gjøre han minneverdig i både utseende og med fæle enkeltscener.

STILIGE MOTIV: Både i storbypanoreringer, røffe nærbilder og stiliserte voldshendelser er «Luther: The Fallen Sun» meget forseggjort i estetikk og bildekomposisjon. FOTO: John Wilson/Netflix

Estetikken er også forseggjort. Her blandes dystre storbyfasader med bister nordisk noir. Det er flere fæle voldsscener som tar i bruk både landemerker og torturkjellere for å vise oss sadistens kontroll på omgivelsene. Og Londons tak, trange gater og skjulte underganger er igjen Luthers naturlige habitat.

Det gjør «Luther: The Fallen Sun» severdig for fansen, men dette er langt fra «Luther» på sitt beste.

«Luther: The Fallen Sun» har premiere på Netflix 10. mars.