PÅ KINO 3. MARS 2023: Siden «Creed III» stort sett følger den samme oppskrifta som de to første, samt halve «Rocky»-serien, ser heller ikke jeg vitsen med å finne på noe nytt å mene. Også denne filmen er best når handlingen foregår i bokseringen, men vakler litt for ofte når den beveger seg utenfor.

Hovedrolleinnehaver Michael B. Jordan («Fruitvale Station», «Fantastic Four», «Black Panther») debuterer som regissør, og viser habile ferdigheter til å skape driv og energi i ringen. Dramatikken mellom de avgjørende slagene har imidlertid en ustø oppbygging, der spenningen mellom de viktigste figurene fremstår i overkant kunstig og konstruert.

NY KAMP: Adonis Creed (Michael B. Jordan) må tilbake i ringen i «Creed III». Foto: Eli Ade © 2022 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved.

Man savner også nærværet av Sylvester Stallones Rocky Balboa, som var med i begge forgjengerne. Nå står han over, delvis på grunn av uenigheter om filmens retning, men også på grunn av et langvarig nag mot «Creed»-produsent Irwin Winkler om «Rocky»-rettigheter, som Stallone føler seg snytt for.

Michael B. Jordan er heldigvis en karismatisk stjerne som døyver Stallone-savnet. Filmen nyter også godt av imponerende Jonathan Majors («Da 5 Bloods», «Devotion», «Ant-Man and the Wasp: Quantumania») i den andre hovedrollen. Derfor er «Creed III» likevel ikke helt bortkastet, selv om sportsscenene ikke greier å gjøre opp for manusets såpete tendenser.

Gjenopptar gammelt vennskap

Et tilbakeblikk fra 2002 gir oss forløpet til den senere dramatikken, når tenåringen Adonis Creed (Thaddeus James Mixson) hjelper den lovende boksekameraten «Diamond» Damian Anderson (Spence Moore II) i ringen, men havner i trøbbel som driver dem fra hverandre.

20 år senere er Adonis (Michael B. Jordan) en ganske nylig pensjonert verdensmester i tungvektsboksing, mens Damian (Jonathan Majors) nettopp har sluppet ut etter å ha sittet i fengsel hele denne tida.



Nå gjenopptar han kontakten, og overtaler Adonis til å la ham trene i treningsstudioet hans. Der får han sparre med den regjerende verdensmesteren Felix Chavez (Jose Benavidez), som forbereder seg til en ny tittelkamp mot antagonisten fra forrige film, Viktor Drago (Florian Munteanu).

Det skal imidlertid vise seg at Damian har ambisjoner som skal sette det gamle vennskapet med Adonis på prøve.

Sterke skuespillere

Ryan Coogler, Keenan Coogler og Zach Baylins manus legger opp til en klassisk rik-mot-fattig-konflikt mellom de to hovedfigurene. Han som har alt, både familie, rikdom og ære, utfordres av den tidligere kameraten som føler at livet har snytt ham for det han har krav på.

I begynnelsen gjenopptar de det gamle vennskapet, riktignok litt ubekvemt, men tilsynelatende med gjensidig respekt. Med ett snur filmen stemningen mellom dem i en situasjon der man skulle tro at Damian faktisk skulle få en viss anerkjennelse for det han gjør. Isteden vris handlingen 180 grader på en litt påtvungen måte, og han blir plutselig «the bad guy».

LYKKELIGE: Bianca (Tessa Thompson) og Adonis (Michael B. Jordan) holder fortsatt sammen i «Creed III». Foto: Eli Ade © 2022 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved.

Michael B. Jordan og Jonathan Majors har heldigvis sterke skuespilleregenskaper som langt på vei skjuler manusets strukturelle svakheter. De har også gjennomført en mildt sagt imponerende kroppsbygging for å kunne fremstå som overbevisende slåsskjemper på toppnivå.

Filmen inneholder noen mindre interessante sidehistorier, som musikkarrieren til Adonis sin kone Bianca (Tessa Thompson), hjerteproblemene til hans mor Mary-Anne (Phylicia Rashad) og mobbingen av dattera Amara (Mila Davis-Kent), som verken får tid eller rom til å rettferdiggjøre sine inklusjoner i manuset.

Susende fulltreffere

Om «Creed III» bare er middels interessant utenfor bokseringen, vekkes den heldigvis til live for fullt når det er klart til kamp. Det avsluttende klimakset er fullt av trøkk og energi, med flere oppfinnsomme kameravinkler og en effektiv blanding av kjapp klipping og dvelende slow motion.

Den inneholder også en litt merkelig drømmesekvens der symbolikken blir vel overtydelig, men man får bifalle viljen til å forsøke noe nytt innenfor rammene til den tradisjonsrike boksefilmsjangeren.

AMBISJONSRIK: Bokseren «Diamond» Damian Anderson (Jonathan Majors) vil bli verdensmester i «Creed III». Foto: Ser Baffo © 2022 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved.

De som kjenner sporten godt, vil nok himle med øynene over den overdrevne treffsikkerheten, der alle slag som vanlig er susende fulltreffere.

Boksingen i denne filmen har nok like lite til felles med virkelig boksing som «Fast & Furious»-filmene har med bilkjøring, men slik har det jo stort sett alltid vært, både i «Rocky»- og «Creed»-filmene.

Jeg skulle ønske at det som skjedde mellom de sportslige høydepunktene hadde holdt like høy kvalitet, men underholdningsfaktoren i «Creed III» er udiskutabel, så lenge figurene hamrer løs på hverandre.