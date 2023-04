PÅ KINO 21. APRIL 2023: «Sisu» er et uoversettelig finsk uttrykk som kan beskrives som å knytte nevene, bite tennene sammen, gå på og aldri gi seg. Og det er akkurat det hovedpersonen gjør i en film som blander krigsfilm- og spaghettiwestern-sjangerne, svært ofte med hysterisk morsomme resultater.

Dette er et barskt, brutalt og blodig basketak, der de ville begivenhetene med vitende og vilje eskaleres til et punkt laaangt bortenfor all troverdighet. Regissør Jalmari Helander («Rare Exports», «Big Game») later aldri som om noe av dette på noen måte skal tas seriøst.

SLU OFFISER: Aksel Hennie spiller SS Obersturmführer Bruno Helldorf i «Sisu». Foto: Nordisk Film Distribusjon

Derfor sitter latteren svært løst, selv i de mest avsindige og usannsynlige øyeblikkene. «Sisu» kan også skilte med to akkurat passe overdrevne hovedroller fra Jorma Tommila som den finske helten og vår egen Aksel Hennie som slu nazioffiser.

ANMELDELSE: «Evil Dead Rise» inneholder noen av de ekleste scenene jeg har sett på kino

Dette er en overraskende potent sjangerfilm som kanskje ikke er et betydelig bidrag til filmkunsten, men den morer mesterlig og kostelig. Dette er finsk faenskap på sitt mest formidable!

Jages av nazister i stridsvogn

Året er 1944, og den ensomme finnen Aatami Korpi (Jorma Tommila) beveger seg gjennom de øde områdene i nord-Finland med noe verdifullt i veska. Andre verdenskrig er inne i sin siste fase, og han møter på tyske tropper som er i ferd med å trekke seg tilbake, og ødelegger alt på sin ferd ut av landet.

Kommandøren på en tysk stridsvogn, SS Obersturmführer Bruno Helldorf (Aksel Hennie), fatter interesse for det Korpi har i bagasjen, og legger ut på jakt etter ham med sine tropper.



Det skal imidlertid vise seg at finnen ikke er noen vanlig vandringsmann, men har egenskaper som gjør ham til en tøff jævel av uante dimensjoner.

De påfølgende begivenhetene er fulle av brutale blodigheter som bare eskalerer i omfang, helt til filmen tipper over i ren absurditet på best tenkelige vis. Måtehold har ikke akkurat vært et mål for denne produksjonen, og takk og pris for det!

Store mengder tegneserievold

Filmen har en episodisk struktur og er delt opp i kapitler, annonsert med store bokstaver som i en gammel westernfilm. Historien beveger seg gjennom vakre fjell og vidder med oppfinnsomme utfordringer og spinnville omstendigheter av ulik art.

ANMELDELSE: «Skolen ved verdens ende» er unektelig søt og sjarmerende

Jorma Tommila er fabelaktig som en sterk, stoisk og lite pratsom heltefigur som tilsynelatende tåler hva det skal være av påkjenninger. Aksel Hennie er på sin side en akkurat passe fæl naziskurk på den parodiske siden av skalaen, som er nøyaktig det denne filmen trenger.

JAGET MANN: Aatami Korpi (Jorma Tommila) har slemme nazister i hælene i «Sisu». Foto: Nordisk Film Distribusjon

Den er stappfull av blodig krigsaction med store mengder tegneserievold, og hendelser og skildringer som ikke forholder seg til autentisitet. Det er blant annet svært åpenbart at ingen av nazisoldatene spilles av tyskere, og at Korpi under normale omstendigheter ikke ville ha overlevd det første kvarteret.

Jalmari Helander legger aldri skjul på sine B-film-ambisjoner, og leker med sjangerbegrepene som en slags «Tarantino Light». Resultatet er himlende festlig, spesielt den spinnville avslutningen, som gjør «Sisu» til en humoristisk actionfest av de sjeldne.