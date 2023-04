PÅ KINO 14. APRIL 2023: Regissør Makoto Shinkai har skapt seg litt av et navn i animasjonsglade kretser etter suksessen med filmene «Your Name» (2016) og «Weathering With You» (2019), som begge ble vist på norske kinoer.

Med «Suzume» kommer hans skare av beundrere til å bli enda større, for dette er nok en vidunderlig animasjonsfilm med fri fantasi, store følelser og mektige inntrykk.

Det beste av alt, er at også dette er et eventyr for voksne. Den kan uten problemer sees av større barn (filmen har aldersgrense 9 år), men de tematiske elementene passer kanskje aller best for et litt eldre publikum.

UVANLIG YRKE: Sōta er en profesjonell «dørstenger» i «Suzume». Foto: SF Studios

Innflytelsen fra Studio Ghibli-mesteren Hayao Miyazaki er åpenbar – deler av handlingen er lagt til byen med samme navn – og Shinkais filmer tåler sammenligningen, selv om han selv har gitt uttrykk for den er noe overdreven.

«Suzume» vitner uansett om en filmskaper nær toppen av sin skaperkraft, og er obligatorisk for elskere av japansk animasjon.

Åpner portal til destruktive krefter

Shikai har selv skrevet manuset, basert på en idé som er like vill som den er original. Den foreldreløse tenåringsjenta Suzume Iwato (Nanoka Hara) bor hos sin tante Tamaki Iwato (Eri Fukatsu) i byen Miyazaki i Kyushu i det sørvestlige Japan.

En dag åpner hun uforvarende en dør som viser seg å være en portal til destruktive krefter. Hun møter den kjekke unge mannen Sōta Munakata (Hokuto Matsumura), som kan fortelle henne at det finnes mange slike dører, og at store naturkatastrofer vil inntreffe om de åpnes.



Sōta er en omreisende «stenger» av disse dørene, men når en mystisk katt overfører hans kropp og sjel til en barnestol (ja, du leste riktig) må Suzume ta med seg Sōta-møbelet på reise gjennom Japan for å bistå i arbeidet.

Samtidig kan hun kanskje få svar på et gåtefullt minne som har vært med henne helt siden barndommen.

Emosjonelt og engasjerende eventyr

Den som har sett Makoto Shinkais tidligere filmer, vil gjenkjenne den drømmende stilen, det poetiske uttrykket og den åpenbare fortellergleden. «Suzume» gjenskaper det moderne Japan, men skildrer også landets kulturelle særegenheter og gamle eventyrtradisjoner.

Filmen formidler den yrende gleden ved å slippe seg ned en bakke på sykkel like godt som den skildrer bittersøte minner og sorgen over det tapte og forgjengelige.

MJAU: Denne søte katten har en avgjørende funksjon i eventyret «Suzume». Foto: SF Studios

I tråd med japansk fortellerstil, er de uttrykte emosjonene i «Suzume» en hel del sterkere og mer overdrevne enn de ville ha vært i vestlige rammer.

Samtidig må det påpekes at den hyppige musikkbruken til tider er gyselig, da japansk sommerpop tydeligvis er dominert av slitne klisjeer. Dette kan ha en forstyrrende og fremmedgjørende effekt, men samtidig hører det liksom med i en film fra disse breddegrader.

«Suzume» er først og fremst et emosjonelt og engasjerende eventyr, der Makoto Shinkai heldigvis ikke er bundet av begrensninger eller forventninger om måtehold.