FILMFESTIVALEN I CANNES: Det er ikke uvanlig at regissør Martin Scorsese presterer filmkunst på høyt nivå, og med «Killers of the Flower Moon» har han gjort det igjen.

Dette er en grundig og generøs historiefortelling som tar seg god tid med sine 3 timer og 26 minutter, men som premierer den tålmodige rikelig.

Filmen er basert på virkelige hendelser som er nærmest ubegripelige, men like fullt sanne, og Scorseses smarte fortellergrep gjør ondskapen synlig og nærmest tilforlatelig.

MESTERMØTE: William Hale (Robert De Niro) og Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) i Martin Scorseses «Killers of the Flower Moon». Foto: Apple Studios

Det fantastiske tospannet Leonardo DiCaprio og Robert De Niro fører an med gode eksempler i et solid ensemble der nær samtlige spiller til perfeksjon, kanskje bortsett fra Brendan Frasers overspill som forsvarsadvokat.

ANMELDELSE: Eventyrfølelsen er ikke like stor som før i «Indiana Jones and the The Dial of Destiny»

Det er bare å håpe at filmens lengde ikke virker for avskrekkende, for «Killers of the Flower Moon» har flere mesterlige øyeblikk med beske skildringer av menneskers grådighet.

Grunneiere blir myrdet i Osage Nation

Scorsese har selv skrevet manuset sammen med Eric Roth, basert på ei dokumentarisk bok av David Grann. Her handler det om flere mord i det oljerike Osage Nation i Oklahoma på 1920-tallet, og hvordan dette førte til grunnleggingen av Federal Bureau of Investigation, forkortet som FBI.

Krigsveteranen Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) drar til Osage Nation for å jobbe for sin rike onkel William Burkhart (Robert De Niro), som uten ironi kaller seg selv King.



Han ER virkelig kongen på haugen i området, men det er Osage-folket som eier det meste av den verdifulle jorda, som bokstavelig talt spruter av olje. Grunnen farges også av blod, for flere grunneiere blir myrdet, uten at noen etterforsker drapene.

Det skal vise seg at onkelen har slu planer om å dirigere pengestrømmen i sin egen retning. Han gir Ernest sterke hint om å gifte seg med Mollie (glitrende spilt av Lily Gladstone), som er en mulig arving av store verdier.

Så leken og lekker at et filmhjerte jubler

Det er på det rene at Martin Scorseses ambisjoner for «Killers of the Flower Moon» er enorme, men de 200 millioner dollarene produksjonen har kostet, er heldigvis godt synlige i filmruta.

ANMELDELSE: «Fast & Furious 10» er stilig, men ikke særlig spennende

Han bygger opp en omfattende historie med et rikt persongalleri, der handlinger og motiver preges av et sterkt pengejag og en omtrentlig omgang med sannheten.

Leonardo DiCaprio gjør en sterk og interessant rolle som en lykkejeger som man på en måte blir sjarmert av, samtidig som man føler avsky for ham. På samme måte fremstår Robert De Niros onkelfigur utad som en elskelig herre med et hjerte av gull, samtidig som det stadig blir mer åpenbart at han har et råttent indre.

GALANT: William Hale (Robert De Niro) i Martin Scorseses «Killers of the Flower Moon». Foto: Apple Studios

Mollies lidelser blir sterkt skildret av Lily Gladstone, som tilfører figuren en stille verdighet i smerten. Det er nesten befriende når solide Jesse Plemons kommer inn i historien som en ærlig etterforsker med et faktisk ønske om å oppklare mordene.

Scorseses skarpe fortellerteknikk skaper en tvetydighet ved både historien og figurene som bebor den, men etterlater ingen tvil om Osage-folkets vonde skjebner. Og den helt uventede metoden han benytter seg av for å knytte sammen trådene og avrunde historien, er så leken og lekker at et filmhjerte jubler.

(«Killers of the Flower Moon» vises utenfor konkurranse på filmfestivalen i Cannes. Norgespremiere: 20. oktober)