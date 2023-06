PÅ KINO 9. JUNI 2023: «Transformers»-filmene egner seg kanskje aller best for et spesifikt publikum, nemlig de som vokste opp med den klassiske tegneserien på 1980-tallet.

Regissør Michael Bays 5 filmer, laget mellom 2007 og 2017, har imidlertid lyktes med å skape nye og yngre tilhengere i kinosalene.

Selv om Bay er en mester i å skape kaos på lerretet, er han ingen spesielt god historieforteller. Derfor var det ingen dum idé å overlate regien på den nye filmen til Steven Caple Jr., mens Bay selv nøyer seg med å være en av produsentene.

BLIR KOMPISER: Noah (Anthony Ramos) og Mirage (Pete Davidson) utvikler et vennskap i «Transformers: Rise of the Beasts». Foto: ©2023 Paramount Pictures. Hasbro, Transformers and all related characters are trademarks of Hasbro. ©2023 Hasbro

Caple Jr. («Creed II») viser seg da også å være bedre på å skape figurer man faktisk kan bry seg om i en prequel-historie som faktisk henger sammen.

«Transformers: Rise of the Beasts» har ingen spesielt originale ideer å skryte av, og handlingens utvikling avhenger av slitne fortellergrep. Den leverer imidlertid alt man kan ønske seg av høyeksplosiv robotaction, dersom det skulle virke forlokkende.

Innblandes i intergalaktisk robotkamp

Etter en utenomjordisk prolog, starter hoveddelen av historien i Brooklyn, New York i 1994, der den småkriminelle eks-soldaten Noah (Anthony Ramos) og den aspirerende arkeologen Elena (Dominique Fishback) uforvarende blir innblandet i en intens intergalaktisk robotkamp.

Autobots, under ledelse av Optimus Prime (stemmelagt gjennom snart 40 år av Peter Cullen), må forhindre at farlige Scourge (Peter Dinklage) og hans Terrorcons, Battletrap (David Sobolov), Nightbird (Michaela Jaé Rodriguez) og Transit (John DiMaggio), får tak i en spesiell gjenstand som har vært holdt skjult på jorda i flere tusen år.



Den såkalte Transwarp-nøkkelen kan nemlig åpne en portal, som den onde robotguden Unicron (Colman Domingo) kan bruke for å ødelegge hele jordkloden.

Både Noah og Elena blir med på en farlig ferd for å forhindre at dette skjer, sammen med Optimus Prime og de andre Autobotene, nemlig Bumblebee, Mirage (Pete Davidson), Arcee (Liza Koshy), Wheeljack (Cristo Fernández) og Stratosphere (John DiMaggio).

Det skal vise seg at også robotfraksjonen Maximals, med blant andre Optimus Primal (Ron Perlman) og Airazor (Michelle Yeoh), slutter seg til kampen mot Unicron.

Teit tullehistorie

Om du synes at dette høres ut som en teit tullehistorie, har du helt rett, men vi snakker altså om en Transformers-film. Her er det ikke nære skildringer av menneskers indre sjelsliv som gjelder, men enorme roboter som braker sammen i et fargesprakende effektsirkus med maksimalt lydtrykk.

«Transformers: Rise of the Beasts» har noen actionfylte høydepunkt som vil glede fansen, både mellom New Yorks skyskrapere og i Sør-Amerikas spektakulære fjellområder. Her balanserer Caple Jr. greit mellom menneskelig drama og maskinell destruksjon.

HOVEDFIGURER: Noah (Anthony Ramos) og Elena (Dominique Fishback) er de viktigste menneskene i «Transformers: Rise of the Beasts». Foto: ©2023 Paramount Pictures. Hasbro, Transformers and all related characters are trademarks of Hasbro. ©2023 Hasbro

Latineren Anthony Ramos og afroamerikanske Dominique Fishback er friske hovedfigurer i en filmserie som tidligere har vært overveiende hvit, med blant andre Shia LaBeouf, Megan Fox, Mark Wahlberg, Rosie Huntington-Whitely, Anthony Hopkins og Nicola Peltz Beckham i de største hovedrollene.

Spesielt Ramos («Hamilton», «A Star is Born», «In the Heights») gir Noah et ekstra lag med motivasjon som eldste sønn av en hardtarbeidende alenemor og en syk lillebror avhengig av dyr behandling.

Logiske brister og usannsynligheter

Steven Caple Jr. viser seg fullt kapabel til å skape «Bayhem», med ødeleggende robotkamper som slår gnister med avrevne maskindeler og oljesprut.

Historien bruker også kjente deler av Transformers-mytologien i større grad enn flere av de foregående filmene, men man trenger ikke nødvendigvis være en svoren tilhenger for å la seg underholde av resultatet. Vel og merke om snakkende roboter fra verdensrommet er noe man vanligvis lar seg underholde av.

BILJAKT: Arcee (Liza Koshy) og Wheeljack (Cristo Fernández) i «Transformers: Rise of the Beasts». Foto: ©2023 Paramount Pictures. Hasbro, Transformers and all related characters are trademarks of Hasbro. ©2023 Hasbro

Man bør også ha evnene til å le overbærende av en historie med flere logiske brister og usannsynligheter, selv innenfor et allerede eventyrlig fiksjonsrammeverk.

Disse Hasbro-figurene har levd lenge i populærkulturen, og den nye filmen spiller effektivt på deres styrker, selv om noen vil kalle dem svakheter. «Transformers: Rise of the Beasts» forsøker i hvert fall aldri å late som om den er noe mer enn det den er, nemlig en enkel fantasifilm i et gigantisk format.