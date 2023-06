PÅ HBO MAX FRA 5. JUNI: Sam Levinsons nyeste stiløvelse er mest form og lite innhold når en innrammet Lily-Rose Depp røyker seg gjennom en fortelling om forestilling, autonomi og seksualitet.

Fra den første episoden, som kom mandag 5. juni, er det tydelig at Levinson ønsker å trykke på knappene «sjokk» og «provokasjon», men massen av det hele flyter sammen til en heller kjedelig smørje.

Krise og kjærlighet

Depp spiller popartisten Jocelyn, en tidligere barnestjerne, som har vært gjennom et sammenbrudd i etterkant av morens død, men nå skal opp på hesten igjen, godt dyttet av plateselskap og «støtteapparat». Hun er i oppkjøringen til å gi ut sin første singel på ett år, og skal fotograferes lettkledd og danse seg jokkende gjennom en musikkvideo – alt med samtykke, selvsagt.

PAR: Tedros (Abel Tesfaye) og Joss (Lily-Depp Rose). Foto: Eddy Chen, HBO Max

Joss’ comeback står i fare for å bli et «cumback» da et bilde av en spermflekket Joss lekker på internett. Hun avreagerer ved å dra på nattklubben til Tedros (The Weeknd), drikke shots og vrikke på dansegulvet.

Drønnende musikk mens Tedros titter på Joss, og veldig lite annet, forteller oss at tiltrekningen er av skjellsettende karakter. Assistenten hennes synes Tedros med sin rottehale ser «rapey» ut – og det liker Joss.

Overtydelige referanser

«The Idol» spør alt annet enn diskré om noe er genuint lenger. Den hyller, låner og er meta der den bader i referanser til Britney, Madonna, Miley Cyrus og Sharon Stone – alle sterke kvinner som har blitt kritisert for måten de har fremstilt seksualitet på.

IDOL: Joss på nattklubb, i et sjeldent øyeblikk uten sigarett. Eddy Chen, HBO Max

Serien er skapt av Sam Levinson, The Weeknd (Abel Tesfaye) og Reza Fahim. Levinson er kjent for å ha skapt «Euphoria» og skrevet, regissert og produsert «Malcolm & Marie». Han skrev også den forsøksvis erotiske thrilleren «Deep Water».

Levinson tok etter hvert over etter regissør Amy Seimetz («The Girlfriend Experience»), og deler av den seks episoder lange serien ble spilt inn på nytt. Rolling Stone har skrevet om påståtte problemer under innspillingen, noe som har bidratt til «buzzen» rundt serien som HBO Max ikke har gjort tilgjengelig for anmelderne, foruten de to første episodene som ble vist på filmfestivalen i Cannes i mai.

Hviler på Depp

Halvt franske Lily-Rose Depp har spilt i blant annet flere franske filmer og Kevin Smith-skrekkomedien «Yoga Hosers», men «The Idol» bærer hun hovedsakelig på sine spinkle skuldre i hovedrollen som Joss.

OPPTREDEN: Joss er i høyeste grad iscenesatt. Men hvor mye av henne selv? Foto: Eddy Chen, HBO Max

I åpningsscenen starter vi med at kameraet lener seg på Depps ansikt i et drøyt minutt mens vi ser blits gå av og hører en fotograf gi instruksjoner som «ren sex», «sårbar» og «følsom». Dette er også det maksimale spekteret av følelser vi ser Joss uttrykke gjennom den første episoden. Og den maksimale mengden klær hun har på seg – en slags morgenkåpe.

Etter hvert som det zoomes ut, ser vi mer av fotoshoot-settingen og «entouraget» rundt Joss. De er mange – Jane Adams spiller den maksimalt kyniske plateselskap-representanten Nikki, Hank Azaria spiller Chaim og Troye Sivan er den kreative manageren Xander. De diskuterer hvorvidt mental sykdom er sexy (ja!) og bør romantiseres (absolutt!), og etter hvert også hvordan de skal håndtere det lekkede private bildet som Joss’ personlige assistent Chloe (Suzanna Son) har oppdaget.

ENTOURAGE: Jane Adams som Nikki og Dan Levy som Benjamin er bare to av det store apparatet rundt Joss. Foto: Eddy Chen, HBO Max

Snart kommer også Da’Vine Joy Randolph som Destiny, Dan Levy som Benjamin og Eli Roth som Live Nation-sjef Andrew Finkelstein med i miksen som prøver å påvirke og angivelig rydde opp.

Insisterende eksplisitt

Oppi det hele ønsker Joss å la seg avbilde med bare bryster, noe intimitetskoordinatoren påpeker ikke går, fordi det bryter med nakenhetsklausulen som skal beskytte henne. Problemet «løses» ved at Cahim låser koordinatoren inne på do, og Jess tar på seg en sort snor-bikini før hun går og øver på dansen til musikkvideoen der hun dasker seg på rumpa og imiterer sex-posisjoner.

IKKE UTEN EN TRÅD: Men det er stort sett det Joss går kledd i i «The Idol». Eddy Chen, HBO Max

Dette er bare i løpet av de første 15 av den 54 minutter lange episoden, så ja, «The Idol» er relativt eksplisitt i tematikken. «Ephoria» blir både raffinert og tilbakeholden til sammenligning.

Depp gjør så godt hun kan med dimensjonene Joss er tildelt. Hun dykker helhjertet inn i det som så langt er hovedsakelig overflate. Vi ser for lite til Tesfaye til å kunne bedømme hans skuespillerkvaliteter, men samspillet dem imellom er ikke overbevisende. Når ting hetes opp, må det isbiter, rød silke og en foldekniv til.

«My Fair Lady» møter «50 Shades of Grey»

Scenene med Tedro blir «Svengali» møter «My Fair Lady» i «50 Shades of Grey». Han skal være hypnotiserende sjarmerende, vi ser det bare ikke. Han går rundt i herskapshuset hennes med en sort frakk, sniffer hvitt pulver og øver på sjekkelinje foran speilet.

SJARMERT: Joss (Lily-Depp Rose) og Tedros (Abel Tesfaye) i et nært øyeblikk. Foto: Eddy Chen, HBO Max

På samme måte som Tedros, er første episode av «The Idol» for forelsket i eget speilbilde til å lykkes med satiren.

Joss kan stilles ut og rammes inn på så mange måter som mulig, og insistere på sitt samtykke, men skråblikket på kynisme i Hollywood ender likevel opp med å være den mest kyniske aktøren selv.

Denne anmeldelsen er et førsteinntrykk basert på episode 1 av «The Idol» som kom 5. juni. De resterende fem kommer ukentlig.