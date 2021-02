PÅ NETFLIX 5. JANUAR 2021: «Malcolm & Marie» er et mestermøte mellom to av tidens mest spennende skuespillere. John David Washington («BlackKklansman», «Tenet») og Zendaya («Spider-Man», «Euphoria») er de eneste på rollelista, men filmen trenger bare disse to for å skildre en saftig parkrangel med fortettet stemning.

Regissør og manusforfatter Sam Levinson («Euphoria») holder et konsekvent fokus på sine hovedfigurer med et stilsikkert formspråk og skarp dialog. Det kan bare virke som at bildene er for vakre og teksten for velskrevet til at det føles helt troverdig.

Washington har også noen tendenser til overspill, mens Zendaya kanskje er et hakk for glamorøs i uttrykket, men «Malcolm & Marie» har enkelte scener der det virkelig gnistrer mellom dem.

FEIRING: Malcolm (John David Washington) og Marie (Zendaya) har vært på filmpremiere i «Malcolm & Marie». Foto: DOMINIC MILLER/NETFLIX © 2021

Forhold under lupen

Paret kommer hjem til et råflott hus i Malibu i Los Angeles etter en vellykket premiere på Malcolms nye film. Han vil fortsette feiringen, men Marie virker litt kjølig og avmålt. Det viser seg at hun er misfornøyd med noe som har skjedd denne kvelden, og det resulterer i en krangel som setter hele forholdet deres under lupen.

Det er interessant å observere hvordan styrkeforholdet mellom dem svinger frem og tilbake gjennom natten. Akkurat når det kan se ut som om den ene har gjort den andre til et emosjonelt vrak, finner den andre nye innfallsvinkler til angrep som setter motparten ut av spill.

Ganske snart blir det noe rutinepreget over dette, når man skjønner filmens indre logikk, men det er likevel spennende å se hvilke nye avsløringer og resonnementer de slår tilbake med.

Tidvis provoserende

«Malcolm & Marie» er ikke bare en film om et forhold i trøbbel, men om hvordan det påvirker to svarte mennesker å kjempe seg frem i en bransje dominert av hvite. Spesielt hvite filmkritikere som kritiserer svarte filmer får passet påskrevet, kanskje med rette, når de/vi – bevisst eller ubevisst – politiserer svart kultur når den vurderes.

Malcolm sier i en scene at filmer ikke bør være partipolitiske, men forstyrre og bevege deg, og få deg til å undre på hva de egentlig betyr. «Malcolm & Marie» har flere ideer og tankerekker som Sam Levinson syr sammen til en ganske engasjerende, tankevekkende og tidvis provoserende film, men du kommer faktisk til å undre på hva den egentlig betyr.

Marcell Révs glitrende sort-hvitt-foto med det fasjonable huset som elegant kulisse er en visuelt slående bakgrunn for dramatikken, men formspråket står av og til i fare for å stjele fokuset. Kjemien mellom John David Washington og Zendaya er heldigvis åpenbar, men det er likevel vanskelig å bry seg inderlig om figurene deres. Han gir for mye gass i enkelte scener mens hun faktisk gjør det motsatte, og det minsker den emosjonelle slagkraften.

«Malcolm & Marie» kunne vært fantastisk, men er «bare» god. Den har imidlertid nok av kvaliteter til å være severdig.