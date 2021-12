Dette er den beste musikken på «Urørt» nå

Sjøbadet – «Taxi»

Sjøbadet skriver på sin «Urørt»-profil at de er fire gutter som er her for at du skal høre på god musikk, og for at du skal ha det like gøy som du ville hatt det på et sjøbad. En kombinasjon som jeg tror de får til – for om jeg hadde hørt på deres «Taxi» i et rolig basseng, hadde jeg mest sannsynlig vært fornøyd.

Rapgruppen leverer en tilbakelent låt med et drømmende uttrykk, og til tider flyr tankene også litt av gårde til boyband. Samtidig er dette også en allsangvennlig låt, for refrenget er farlig fengende!

Teksten er leken og morsom, og jeg får inntrykk av at dette er fire gutter som har det gøy når de lager musikk, og det smitter over på den som hører på.

Vi får håpe at denne låta ikke bare var et engangstilfelle, for jeg kan veldig godt høre mer fra denne gjengen i 2022.

Nina Gjertsen

Programleder, «Urørt» og «Absolutt fredag»