– Nå dunker det greit her, altså. Helt sykt, sa Henrik Felipe idet resultatet ble annonsert på Urørtfinalen på NRK P3 torsdag kveld.

Det var tre artister som kunne stikke av med den gjeve prisen, og det var Henrik Felipe med låta «Backyard» som fikk flest stemmer.

Han er en 23 år gammel singer-songwriter fra Kabelvåg, som skiller seg ut med sine personlige tekster og dystre, r&b-inspirerte lydbilde.

– Først blir det champagne, og så er det tid for å dra hjem og sove. Nå trenger jeg hvile, sier den nykronede vinneren.

Juryen elsket Henrik Felipe

«Årets Urørt» ble kåret på grunnlag av stemmene fra publikum, sammen med en jury som besto av Dagny, Adam Ezzari og Ida Eline Tangen (musikksjef i P3).

ÅRETS JURY: Her er de tre jurymedlemmene avbildet sammen med Urørt-programleder Nina Gjertsen live under sendingen. FOTO: Kim Erlandsen

Juryen lot seg imponere av kvaliteten på Henrik Felipes musikk.

– Artisten har en særegen stemme og er en sterk formidler. Gjennom en leken og kreativ tilnærming til musikk skaper artisten engasjerende låter, og representerer noe nytt. Artisten har et unikt særpreg og et tydelig uttrykk. Årets Urørt har skapt sin egen sjanger og kan fortsette å utvikle seg i det uendelige, uttaler juryen torsdag kveld.

Skal få spille på P3 Gull

Årets Urørt-vinner Henrik Felipe, som er den 21. i rekken, skal også få stå på scenen under P3 Gull sammen med noen av de største artistene vi har her i landet i november.

OVERVELDET: Henrik Felipe er målløs over seieren. FOTO: Kim Erlandsen

Et drøyt minutt etter han blir kåret til kveldens store vinner, blir han spurt hvordan han skal foreberede seg til den store opptredenen senere i høst.

– Ta det rolig, få i gang et liveband … jeg vet ikke hva jeg skal si. Sorry, jeg er helt «speechless», svarer talentet fra Kabelvåg.

Singer-songwriter som blander sjangere

Helt siden barndommen i Kabelvåg har Henrik visst at det er musikk han ønsker å drive med. Den lille pjokken med de sorte krøllene var bare åtte år gammel da han begynte å ta gitartimer.

Den gangen hørte han på Rolling Stones og Beatles, og var fast bestemt på å bli rockegitarist. Han skrev sin første låt allerede som tiåring.

LIVSLANG DRØM: Henrik Felipe i samtale med NRK P3 i august 2020. FOTO: Eskil Olaf Vestre

På videregående ble nåtidens singer-songwritere som Ed Sheeran hans nye forbilder, og etter han flyttet til Oslo og begynte å studere musikk falt han pladask for Anderson Paak-skiva «Malibu».

– Det er et kaos av et album, men også et nydelig et. Anderson Paak lot seg ikke definere, så jeg klarte ikke å sette fingeren min på hva det var han gjorde, sa Henrik til p3.no i august.

– Alt jeg visste, var at det han drev med, var fett.

Frem til da hadde Henrik alltid lent seg på det han beskriver som rendyrkede sjangere.

– Der og da åpnet det seg en helt ny verden for meg: Jeg fant ut at det ikke behøver å være så mange regler. Den erkjennelsen hjalp meg enormt kreativt.

Fra sykepleier til den neste Britney

Oppdatering, kl. 19.08: Finalist Lotte har akkurat fremført «Show Me Shadows» for oss og imponert juryen med sitt popteft og lave stemmeregister.

Takket være nettopp denne låta ble hun kåret til «Månedens Urørt» i april, og sikret seg sin plass i finalen.

Finalist Lotte live i studio hos NRK P3 torsdag kveld. FOTO: Kim Erlandsen

– Du jobber som sykepleier. Hvorfor vil du satse på musikken, spør programleder Nina Gjertsen.

– Det er fordi det er det jeg liker best å holde på med. Tenk å kunne gjøre en karriere ut av det man liker best å holde på med! Altså, det vil jo alle, svarer Lotte.

Låta handler om å ville være seg selv, samtidig som man bare har lyst til å passe inn, forklarer finalisten i studio hos NRK P3.

– Hvorfor pop, spør Gjertsen.

– Jeg har vokst opp med «Hits for Kids» og hatt en stor drøm om å bli den neste Britney. Jeg har vært utkledd som popstjerne på karneval, tvunget venninnene mine med meg på scenen og gjort «Crazy» av Britney på Kulturhuset på Jessheim, forteller Lotte.

Hun legger til at hun er kjempefornøyd med å være der hun er i dag, og at venninnene føler seg litt snytt.

Juryen imponert over Lotte

– Det er ingen hemmelighet at jeg er en skikkelig pop-dame. Jeg elsker pop og er veldig glad for at det var en så tydelig poplåt i finalen, innrømmer jurymedlem Dagny.

Lotte under opptredenen på Urørtfinalen 2020. Foto: Nima Taheri

– Dette er en kjempecatchy låt med en fin melodi og fin popstruktur. Også må jeg si at jeg er veldig fan av å bruke det lavere registeret i stemmen, som jeg føler er en egenart hos Lotte. Til slutt må jeg si at det er et skikkelig pluss at hun hadde med liveband, roser postjernen.

NRK P3s musikksjef Ida Eline Tangen, som også sitter i juryen, er enig.

– Det er ordentlig energifull og fengende poplåt med edge. Hun er skikkelig rå og jeg bare digger stemmen hennes, som er hes og mørk og karakteristisk, legger Tangen til.

En slags mental bakgård

Oppdatering, kl. 18.50: Henrik Felipe har akkurat fremført «Backyard» for oss og imponert juryen med sin stemme og atmosfæriske opptreden. Takket være nettopp denne låta ble han kåret til «Månedens Urørt» i august, og sikret seg sin plass i finalen.

– Hva betyr det for deg å være finalist, spør programleder Nina Gjertsen den 23 år gamle musikeren fra Kabelvåg.

– Jeg håper det betyr mye langsiktig sett: at jeg det vil hjelpe med å få flere øyne og ører på meg.

Henrik Felipe under opptredenen på Urørtfinalen 2020. Foto: Nima Taheri

– «Backyard» handler om å liksom være på en plass der man føler at man ikke kommer seg ut fra. Som å være i en slags mental bakgård. Det handler om et forhold og at det er for sent å snu, forklarer Henrik Felipe.

Juryen imponert over Henrik Felipe

– Vi satt akkurat og snakket om hvor digg det hadde vært å sittet på Rockefeller, og sett ham med skikkelig «moody» lys, fullt liveband og litt røyk, sier popartist Dagny på vegne av juryen etter opptredenen.

– Dette var veldig stemningsfylt. Han har en utrolig flott og behagelig stemme. Dette er sånt man gjerne kan se på live, men også sitte og høre på hjemme uten at man blir sliten. Ut fra de tingene jeg har sett på nettet har han også en utrolig fin, visuell profil som oppleves som helhetlig, og det får han ekstrapoeng for fra meg, sier hun.

FELIPE-FAN: Rapperen Adam Ezzari i jury-loungen torsdag kveld. FOTO: Kim Erlandsen

Rapperen Adam Ezzari er også medlem av juryen, og sier seg enig.

– Henrik Felipe har en veldig mørk og god stemme, synes jeg. Jeg hører nesten bare på rap, og er egentlig kresen på hva jeg kan høre på utenom ren rap, men dette er så behagelig og godt å lytte til. Som Dagny sa, kan typisk rap bli litt slitsomt å høre på i lengden, og da kan dette være perfekt å bare kose seg med.

En livsnyter

Oppdatering, kl. 18.30: Raw B har akkurat fremført «COLD AS ICE» for oss og imponert juryen med sin energi og originale stil.

Takket være nettopp denne låta ble hun kåret til «Månedens Urørt» i juni, og sikret seg sin plass i finalen.

ÅRETS STORE FINALE: Urørt-programleder Anna Nor Sørensen i studio torsdag kveld. FOTO: Kim Erlandsen

– Hvem er Raw B, spør programleder Anna Nor Sørensen finalisten.

– Raw B er en skaper, en livsnyter, en turgåer, en hundemamma, og mye mer! Og artist, selvsagt – jeg har vel lov til å kalle meg selv det nå, tror jeg.

– Låta handler om det mentale showet som man har av og til, enten med vilje eller ikke. Som en «persona» man tar på for å beskytte seg selv for det som er vondt i verden og det som man føler prøver å skade en, forteller Raw B.

Juryen imponert over Raw B

– Jeg synes dette var dritkult, man skjønner med en gang at dette er en egen stil.

Det sier jurymedlem Adam Ezzari etter Raw Bs opptreden.

Raw B under opptredenen på Urørtfinalen 2020. Foto: Nima Taheri

– Dersom man ser streamen, så ser man at både outfit og det knæsj blå håret viser at hun er selvsikker og kul. Jeg elsker å se sånn, for jeg tror mange i Norge er sjenerte for å være annerledes.

– Man snakker om janteloven, men jeg synes Raw B slipper seg løs og våger å gjøre sin egen greie, og det elsker jeg å se, konkluderer Ezzari.

Jurymedlem Dagny er enig.

– Det er ikke så mange kvinnelige artister i Norge som rapper på engelsk, og som gjør den greia som Raw B gjør. Det føles ut som om det er en plass for henne, og det er et hull i norsk musikk som hun kan fylle.

– Hun har et kjempetydelig image, hun ser helt rå ut, og jeg synes det var skikkelig bra, roser den rutinerte popstjernen Dagny.

I år er det jevnt

Oppdatering, kl. 18.10: Finalen er i gang. I studio sitter spente artister og to minst like gira programledere.

– I dag skal vi få vite hvem som blir Årets Urørt 2020. Det er så spennende, folk har kunnet stemme i nesten to uker nå. Det er så skyhøyt nivå på årets finalister, sier Nina Gjertsen innledningsvis i live-sendingen.

SENDINGEN ER I GANG: Nina Gjertsen (venstre) og Anna Nor Sørensen (høyre) i studio. FOTO: Kim Erlandsen

– I mine øyne er det helt åpent hvem som kommer til å vinne. Det kan være din stemme som er med å vippe en finalist, understreker Anna Nor Sørensen.

ÅRETS TRE FINALISTER: Raw B, Lotte og Henrik Felipe kjempet om førsteplassen under Urørtfinalen 2020. Foto: Jonas Jeremiassen Tomter, NRK P3

Gjennom hele året har Urørt løftet frem ukjente artister og syv «Månedens Urørt» har blitt til tre finalister: Hiphop-artist Raw B, popsanger Lotte og R&B-crooner Henrik Felipe. Her kan du lese om finalistene.

Musikken i stadig forandring – også Urørt

I to tiår har usignerte norske artister og band hatt muligheten til å vise frem musikken sin gjennom Urørt. Daglig lastes det opp ny musikk på Urørt og redaksjonen dykker ned i det spennende undergrunnsuniverset av musikk på jakt etter det neste nye store.

LES OG: Husker du da Christer Falck slaktet Donkeyboy – og det nesten endte i slåsskamp?

– For bare to år siden, med Brenn, Company Ink og Girl in red, så vi en finale preget av rock og indiepop, mens i år er det pop, hiphop og R&B som står sterkt, sier programleder Nina Gjertsen. Hun tilføyer:

– Musikkundergrunnen er i stadig forandring, som vi har sett i flere Urørtfinaler opp gjennom tidene. Det er utrolig spennende å følge med på tendenser, trender og sjangerbredden i norsk musikkundergrunn – noe jeg føler årets finalister også viser.

URØRTDUO: Anna Nor Sørensen og Nina Gjertsen guidet oss gjennom Urørtfinalen. Foto: Lars Andersen, NRK P3

Medprogramleder Anna Nor Sørensen beskriver dette som en av de mest hiphop-fylte finalene noen gang.

– Selv om vi har hatt vinnere som Arif, Cezinando og Dårlig Vane tidligere er dette den mest R&B- og hiphop-orienterte finalen Urørt har hatt i løpet av sine 20 år. Men likevel er årets finalister utrolig forskjellige både i musikalsk uttrykk og retning, og hva skal jeg si, «image»?, istemmer Nor Sørensen.

– Lotte, Henrik Felipe og Raw B tilbyr noe unikt på hver sin kant, samtidig har de til felles at de er ambisiøse, målrettet og kompromissløse, fortsetter hun.

Urørtfinalen ble strømmet direkte på P3.no mellom kl. 18 og 20, og man kunne også lytte til finalen på radio. For de som hadde lyst til å varme opp til festen hadde Arian og Kristian vors-sending på radio fra kl. 16 til 18.

– Et knallsterkt finaleheat

Det har vært et spesielt år for musikkbransjen og livemusikken. Ida Eline Tangen, musikksjef i P3, kjenner ekstra glede for at det ble Urørtfinale i år også, tross vanskelige omstendigheter. Tangen tror det ble økt spenning rundt finalen siden alle finalistene sto med samme utgangspunkt.

– Det er et knallsterkt finaleheat med tre fascinerende artister. De skiller seg fra hverandre gjennom sjanger, uttrykk og tydelig særpreg. Det er også gøy at de alle har kommet ganske like langt i karrieren og stiller likt på startstreken. Det skal bli skikkelig spennende å se hvem som stikker av med seieren og til å følge de alle tre fremover, sa Tangen før sendingen.

Årets jury besto av P3s musikksjef, rapper Adam Ezzari og popartist Dagny. Sistnevnte mener finalistene har en fellesnevner: Et sterkt ønske om å meddele noe.

– De har alle sitt eget uttrykk og musikalske språk. Jeg har lyttet til alle låtene deres på Urørt nå, og ikke minst lest intervjuer, og det virker på meg som om de alle har noe de ønsker å formidle og en enorm glede av å skrive musikk. Det liker jeg, sa Dagny før finalen.

GIRA: Dagny er en del av Urørt-juryen. Foto: Kim Erlandsen, NRK P3

På spørsmål om hva som skiller årets trio med foregående finalister svarte Dagny at hun ikke finner noen grunn til å sammenligne.

– Det som «funket» i for eksempel 2008 er kanskje ikke det som funker nå. Trender i musikk er jo noe som forandrer seg hele tiden, og det ser man for så vidt også gjennom Urørt sin historie. Alle de tre finalistene er også innom veldig moderne elementer i musikken, men de bruker det på sin egen måte og skaper et sound som jeg synes kler hver enkelt veldig godt.

Ezzari har fulgt med utviklingen til Urørt og han har latt seg imponere av nivået. Rapperen mener at årets finalister holder veldig høyt nivå innenfor sin sjanger, men det er spesielt en ting han har lagt merke til.

– Jeg har fulgt med på Urørtfinalene i flere år, og jeg må si det hvert år er utrolig talentfulle artister som har muligheten til å vinne. I år er ikke et unntak, men jeg la merke til at alle de nominerte synger på engelsk. Jeg er aller størst fan av musikk på norsk, men jeg liker uansett de nominerte, uten tvil.

FAN AV NORSK MUSIKK: Adam Ezzari er imponert av nivået på årets finalister. Foto: Rashid Akrim, NRK P3

Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef, leste opp en rørende tale skrevet av Urørt-artister til Urørt under jubileumsuken:

SE OGSÅ: Pom Poko besøkte Urørts 20-årsfeiring og gjorde en nydelig cover av tidligere Urørt-vinner Mikhael Paskalevs «I spy»:



SE OGSÅ: Pasha og Coucheron remikser Dårlig Vanes «Gikk i bakken» i anledning jubileet:



