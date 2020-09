No kan du avgjera kven som blir «Årets Urørt»

Kvar månad har «Urørt» vist fram ukjente band og artistar på P3 sine plattformer. Det norske folk har blitt kjent med mange nye, lovande musikarar – og no har det blitt kåra tre artistar som er vidare til finalen.

No kan DU vera med å bestemma kven av desse tre som blir kåra til «Årets Urørt 2020»!

Høyr ein smakebit av låtane og stem øvst i artikkelen – eller på P3.no!

Men før du stemmer må du bli litt betre kjent med dei tre kandidatane.

Lotte

Lotte Kjos Sollie (24) vart kåra til «Månedens Urørt» i april, med låten «Show Me Shadows».

Foto: Jonas Tomter

24-åringen elskar merksemd, hundar og pizza. Når ho er sint identifiserer ho seg best med eit hissig lemen. Ho drøymer om å bu på alpakkagård og å eiga ein kjempestor pelshund.

Lotte vaks opp i Jessheim, i eit hus der det alltid vart spelt musikk. Farmora var ei av 50-talets store popstjerner, og no ønsker barnebarnet å overta stafettpinnen.

Men sjølv om musikk har prega heile livet hennar, var det fyrst etter ein rundtur gjennom Europa med kjærasten i 2018, at ho bestemte seg for å satsa på musikken.

– Då skjønte eg at eg berre måtte gira opp og gjera musikk i stadenfor å jobba som sjukepleiar. I alle fall prøva, sa Lotte under intervjuet med P3.

ER SEG SJØLV: Lotte meiner at det er viktig å tørre å skilja seg ut, sjølv om det innimellom kan vera skummelt. Foto: Emil Sollie

Dei siste to åra har ho gjeve ut popmusikk under artistnamnet «Lotte», samstundes som ho har jobba som sjukepleiar.

Finaleplassen har så godt som målbunde 24-åringen.

– Å vera finalist i årets «Urørt» … Det er eigentleg litt rart, for eg greier liksom ikkje heilt å beskriva kva eg føler om det. Eg blir litt sånn stum. Det betyr veldig mykje, og eg greier ikkje heilt å uttrykka kor gøy det er.

Prosjektleiar i «Urørt», Nina Gjertsen, meiner at refrenget til Lotte si låt limer seg fast i hjernen.

– Dette er ei smittande og god poplåt som får deg til å ville gripe dagen og hoppa ut i det ukjente, sa Gjertsen i vår.

Sjekk ut Lotte sin «Urørt»-profil for å høyra meir av poppen hennar!

Raw B

Raw B (18) vart «Månadens Urørt» i juni, med låten «COLD AS ICE».

Foto: Jonas Tomter

Den unge artisten beskriv seg sjølv som optimist, turgåar og livsnytar. Ho fylgjer alltid magefølelsen, og nyt skogens ro best når ingen er der for å avbryta ho med småprat.

Som 13-åring slutta ho på skulen – utan heilt å vita kva ho skulle finna på.

– Det er viktig å visa at det finst andre vegar å gå i verda enn skule. Eg bestemte meg for å tru på meg sjølv, for det hadde eg ikkje gjort før, sa Raw B då ho vart intervjua som «Månedens Urørt» i juni.

Ho har vakse opp med reggae som lydspor. Barndomsdraumen om å bli artist blussa opp att i ungdomstida.

– Eg kom til eit punkt i livet der eg måtte finna ut kva eg hadde lyst til å driva med, og då begynte eg å lura på om det var ein plass i musikken for meg.

MAGEFØLELSEN: Raw B fylgjer alltid magefølelsen sin: – Etter at eg starta å fylgje den, har eg ikkje hatt mange dårlege dagar, sa ho til P3 i juni. Foto: Mohamud Abdirashid

Sjølv om ho for det meste held seg innanfor hiphop-sjangeren, utelukkar ho ikkje eit sjangerbyte i framtida.

– Eg kjem sikkert til å ville gjera mykje meir enn hiphop. Ta hint og element frå fleire sjangrar, og laga det til noko heilt anna kanskje.

Å bli finalist var ikkje noko Raw B trudde var mogeleg.

– Det betyr mykje as. Eg forventa ikkje det i det heile tatt, seier ho.

Adiele Arukwe, prosjektleiar i «P3X», meiner at Raw B er unik i norsk samanheng.

– Ho lagar tidsriktig hiphop som kan nå langt utover landegrensene dersom alt blir lagt til rette for det, sa Arukwe i juni.

Sjekk ut Raw B sin «Urørt»-profil for å høyra fleire låter!

Henrik Felipe

Henrik Felipe (23) er «Månedens Urørt» frå august, med låten «BACKYARD».

Foto: Jonas Tomter

Edderkoppar er det verste han veit. Han likar tung bass, og å skru av telefonen – gjerne fleire dagar i strekk.

På barneskulen bestemte han seg for å bli rockegitarist, men etter å ha oppdaga Ed Sheeran skjønte Henrik Felipe at det var singer-songwriter han skulle bli.

Det å veksa opp i ei lita bygd som Kabelvåg har forma Henrik Felipe både som menneske og artist.

– Jo eldre eg blir, jo meir sjølvsikker blir eg på det å vera adoptert og det å skilja seg ut. Det kan eg takka musikken for – den har hjelpt meg heilt enormt, sa han til P3 i sommar.

HEIMELAGA STUDIO: I denne ombygde brakka i skogen kjem Henrik Felipe sin musikk til livet, ved hjelp av produsent Marius «Whose Rules» Elfstedt. Foto: Eskil Olaf Vestre

Etter å ha manøvrert seg gjennom sjangerjungelen har 23-åringen landa på eit RnB-inspirert lydbilde. Uskyldige songar om blind kjærleik er byta ut med bekymringar, sex og intimitet.

– No skriv eg om ekte ting eg har opplevd, ikkje berre ting eg drøymer om.

Henrik Felipe er glad for at fleire får mogelegheita til å oppdaga musikken hans, no når han er «Urørt»-finalist.

– Eg veit at «Urørt» har vore viktig for mange artistar, uansett om dei har vunne eller ikkje. Å ha blitt finalist er veldig hyggeleg, det er fantastisk å få anerkjenning.

Gjertsen, beskriv Henrik sin mørke og mystiske rnb-prega musikk, som eit friskt pust.

– Han er ein spanande og avslappa artist med eigenart, sa Gjertsen då han vart kåra til «Månedens Urørt» i august.

Sjekk ut Henrik Felipe sin «Urørt»-profil for å høyra fleire mørke og mystiske tracks!

Sjukt stas, sjukt gøy

Fjorårets vinnar, Vilde Iris Hartveit Kolltveit (24), har vanskeleg for å setja ord på korleis det var å vinna konkurransen i 2019.

– Det var sjukt stas, og så sjukt gøy – det var berre heilt sjukt!

FJORÅRETS VINNAR: Iris synast det er vanskeleg å beskriva korleis det var å vinna «Årets Urørt 2019». Foto: Sondre Horvei

– Det var definitivt det største som skjedde meg i fjor! Det har betydd mykje for meg personleg å få den bekreftinga, og det har vore viktig som promotering for meg som artist.

Sidan finalen i fjor har Iris fokusert på å skriva ny musikk, og har også gått gjennom ei aldri så liten sjølvransaking. Ho har òg ein spanande nyheit å avsløra:

– Eg har begynt å laga mitt fyrste album, så det er full køyr! Når det kjem anar eg ikkje, men eg håper at det kjem ut ei låt i løpet i oktober.

Sjølv om ho har spanande prosjekt på gang verkar ho kanskje ein smule misunneleg på årets finalistar.

– Dei er heldige, og det er så fortent. Berre det å få vera med er så sjukt feitt, og eg håper at uansett kven som vinn er det motiverande for alle. Dei er stjerner uansett!

Få med deg «Urørt»-finalen torsdag 24. september kl. 18.00!

Vinnaren av «Årets Urørt 2020» får du sjå på scena på «P3 Gull» 28. november!

LES MEIR OM URØRT: