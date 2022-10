100 timer galskap startet med en reality check

Klokka 19.00 gikk startskuddet for årets aksjon: 100 timer sammenhengende sending til inntekt for Leger uten grenser.

– Vi skal bli utfordret og utnyttet på det groveste, sa programleder Henning Bang (21) i det aksjonen startet.

Lite visste han hvor rett han skulle få – og hvor fort!

Tre av fire programledere er helt ferske i aksjonssammenheng. Derfor startet kvelden med en utfordring som skulle sørge for at de ble bedre kjent med hverandre. Kanskje ville det også føre til at publikum ble kjent med P3-profilene på nytt?

Den beste måten å få dette til på, var å teste kleinhetsgrenser i «P3aksjonens realitykveld».

Som de faste lytterne deres vet altfor godt: Arian Engebø (28) og Anna Nor Sørensen (26) elsker en god realityserie.

– En ond cocktail

Det hele startet med et mystisk brev som ble levert på sølvfat (bokstavelig talt).

– Nå ble jeg veldig nervøs med en gang, sa Karsten Blomvik (27) da brevet dukket opp uten forvarsel.

Og det var grunn til å være nervøs, for aksjonens første utfordring var av den intime sorten.

PANDORAS ESKE: Gjengen hadde delte følelser rundt den første utfordringen i «P3aksjonen». Foto: Tom Øverlie, NRK P3

«I Pandoras eske skal dere og lytterne få lov til å stille anonyme spørsmål som pusher deres intimgrenser. Dere kan velge å ikke svare, men det får sine konsekvenser», stod det i brevet som Arian leste opp.

– Nei! Dette blir sånn «Paradise hotell» møter «Si det eller spis det». En ond cocktail, utbrøt Anna med hendene i været.

– Kan vi oppfordre folk til å ikke bare sende inn sexspørsmål, la hun til like etter.

Allerede før sendingen startet, hadde folk bidratt med over 278.000 kr til «P3aksjonen», noe som tilsvarer 55.600 meslingvaksiner!

FIRE MÅTER DU KAN BIDRA PÅ 1. Følg med på utfordringene underveis i sendingen, og vipps til 26606 for å stemme på det du vil skal skje! 2. Start din egen Spleis for «P3aksjonen» eller se om du vil støtte en som allerede er laget. 3. Du kan by på gjenstander og opplevelser i auksjonene våre. 4. Overfør til vårt kontonummer 8382.08.05200. Husk å merke med «P3»! Innsamlingen går til Leger uten grenser og deres arbeid med å overvinne glemte epidemier i DR Kongo, Den sentralafrikanske republikk, Bangladesh og Sierra Leone.

Utfordringene i «P3aksjonen» blir bare gjennomført dersom det samles inn nok penger.

I forkant av hver utfordring blir summen skjult – slik at ingen vet hvor nærme man er målet.

Emma Steinbakken fremførte «Hopelessly Hopeless» under aksjonens første dag.

For denne første utfordringen trengte gjengen å bikke 350.000 kroner, og det målet nådde de med over 5000 til gode. Dermed var spillet i gang!

– Dette betyr at vi vil få svar på noen juicy spørsmål, annonserte Arian i det summen ble avslørt.

Tøyde intimgrensene

Første oppgaven fra «Pandoras eske » var ikke bare intim, den var også ekkel.

EKKELT: Anna Nor Sørensen rynker på nesen over utfordringen. Foto: Kim Erlandsen, NRK P3

Siden Arian er den eneste i gjengen som var med i fjor, var det hun som fikk lederrollen for denne biten av «P3aksjonens realitykveld». I rollen som aksjonens egen Triana Iglesias slapp hun dermed unna den første utfordringen.

I et skrin lå det lapper med spørsmål som lytterne hadde sendt inn via vippsing. Dersom den utvalgte programlederen valgte å ikke svare på spørsmålet, måtte de helle sylteagurksaft, kaffegrutjus og flere andre godsaker i en mugge.

Personen som fikk det til å renne over, var den som måtte drikke innholdet. En slags ekkel russisk rulett, altså.

RETT I MUGGEN: Arian (midten) styrte utfordringen, mens Anna (venstre) og Karsten (høyre) måtte i ilden. Foto: Tom Øverlie, NRK P3

– Og dersom vi går tom for spørsmål før glasset er fullt, må alle tre drikke, forklarte Arian.

Se programmet for resten av aksjonen her!

Ute i kulda på Solsiden i Trondheim måtte gjengen svare på spørsmålene sendt inn fra seerne. Først ut i ilden var Anna, som enkelt svarte «Henning» på spørsmålet om hvem hun liker minst av de andre programlederne – spennende med 97 timer igjen av aksjonen, poengterte Karsten fra siden.

Esken var absolutt ikke tom, og Anna fortalte et lattermildt publikum at hun etter en fuktig kveld fant ut at hun hadde klinte med sju stykker.

– Det var jenta som hadde forsynt seg grovt av livets buffé, innrømmet hun selv.

Bikket en halv million

Deretter presenterte kveldens Triana Iglesias-imiterende Arian neste spørsmål til Henning: Hva misliker han mest med de tre andre programlederne?

ROAST: Standupkomiker og «P3ligaen»-programleder Henning er ikke redd for å tråkke på noen tær. Foto: Tom Øverlie, NRK P3

Den yngste av de fire nølte ikke et sekund, og ut av ham rant det:

– Anna, du er altfor engasjert i musikken jeg vet at du hater på P3. Arian, du er altfor glad. Du høres ut som om du aldri har sett noe vondt i verden, og det irriterer meg veldig. Karsten, du er høy – noe jeg aldri kommer til å bli.

Til slutt måtte Karsten svare på de tre neste spørsmålene, og han innså at han hadde tapt.

KVALMT: Det ble nesten spying for første gang på lang tid for Karsten Blomvik under kveldens første utfordring. Foto: Kim Erlandsen, NRK P3.

Rett etter doser med kaffegrut og kefir, måtte rogalendingen ta seg en slurk av miksturen.

Han skrøt av at han ikke hadde kastet opp på flere år, og denne gangen ble det farlig nære på – men han klarte seg.

– Det var traumatiserende, det var helt jævlig. Jeg synes dere burde drikke dere også, krevde komikeren.

Se videoen:

Men det var ikke over: Via Vipps kom det et ønske om at Arian skulle chugge et helt glass med miksturen – og en lovnad om at hun ville bli belønnet med 150.000 kr til Leger uten grenser.

Slik ble det, og innsamlingen fikk seg et kraftig byks. Før klokka slo 22 på aksjonens første dag, bikket beløpet en halv million kroner.

Box on the beach

Men reality-kvelden var ikke over enda!

Et nytt brev ble levert på sølvfat, og det brevet kunne avslørte at programledernes snop og snacks var låst inne i et bur. Gjengen måtte derfor finne koden til buret, for å sikre seg snacks de resterende timene av aksjonen.

Det var duket for «box on the beach»!

SKUMMELT: Det var med nølende hender at Henning prøvde å ta på det ukjente objektet inne i boksen, som viste seg å være en modifisert dobørste. Tom Øverlie, NRK P3

For å få tak i den femsifrede koden, måtte de fire programlederne i tur og orden, putte hendene inn i en boks. De kunne ikke se hva som var inni boksen, og den inneholdt ting som de alle synes er over gjennomsnittlig ekkelt.

Inni det ekle og ukjente, lå det magiske tallet. Anna var førstemann ut.

– Æsj, det er våte brødskiver, hylte hun, men heldigvis fant hun tallet fire raskt.

– Det var et overgrep mot hendene mine, sa hun da hun var vel tilbake ved mikrofonen.

Karsten fikk æren av å kjenne på en most banan, som han mente føltes som snegler. Skuffet over å finne tallet null (unødvendig poengterte Anna), var de halvveis i i første steg for å sikre seg godis.

Etter litt roting og velting, fant Henning kjapt en lapp med tallet èn på. Da gjenstod det bare Arian.

– Jeg er redd, jeg er redd, jeg er redd, sa hun på vei bort til boksen.

PASSET PÅ: Disse søte larvene passet på en del av koden som programlederne trengte. Tom Øverlie, NRK P3



Om hun hadde grunn til å være redd, kommer an på hvilket forhold hun har til insekter. For i hennes boks var det nemlig larver.

– Lever de?! spurte hun sjokkert.

Det gjorde de, men tallet to fikk hun til slutt tak i. Men til tross for hederlig innsats, var de avhengig av givergleden til de som følgte sendingen for å få det siste tallet.

I løpet av 26 minutter måtte de ha samlet inn totalt 570.000, og litt over klokken 23.00 fikk de en gledelig nyhet om at 586.306 kroner var samlet inn.

Dermed hadde programlederne sikret seg koden, og «P3aksjonen» sitt godtelager var herved reddet!

– Det er latterlig at vi hopper og hoier over åpningen av et snacksbur, men samtidig hjelper dette Leger uten grenser, sa Henning.

