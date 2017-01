David er «sympatigravid»

Om kort tid venter Maiken og David barn. Litt spesielt i dette tilfellet er det at graviditeten har gått inn på dem begge. David har nemlig vært sympatigravid.

– Heldigvis har han ikke fått bekkenproblemer, sier Maiken og ler. Men ellers har kjæresten fått kjenne Maikens graviditet på kroppen, med mange helt normale graviditetssymptomer.

Trodde David var hypokonder

Søvnproblemer, kvalme, tissetrang om natten og intens lyst på enkelte typer mat. David har kjent på alt det der mens samboeren Maiken har gått gravid.

Da hun var mye trøtt de første månedene av graviditeten, klarte også David å sove på dagen uten problemer – og likevel sov han gjennom hele natta. Når hun har stått opp om natten for å tisse, har David også gjort det. Mens Maiken har hatt lyst på Farris Bris hele tiden, har David følt det samme for mikropopkorn. Så langt har det gått at han gjerne har stått opp midt på natta for å lage popkorn.

Maiken trodde først at kjæresten var en skikkelig hypokonder, før hun forsto at han har følt symptomene på kroppen selv. Han har faktisk vært forstoppa og mye sulten. David beskriver at han er sympatisk og veldig snill og grei, og at den såkalte tilstanden hans, sympatigraviditet, kanskje kan forklares litt på bakgrunn av det.

– Jeg er kanskje litt hypokonder. Men jeg har jo gått opp flere kilo, og aldri veid så mye som jeg gjør nå. Å legge på meg er noe jeg alltid har slitt med tidligere. Jeg og Maiken er i hvert fall ganske samspilte, da, sier han.

Usikkert hva fenomenet skyldes

David er ikke den eneste som har opplevd dette. Nøyaktig hva sympatigraviditeten skyldes, er derimot usikkert. Flere teorier forsøker å underbygge fenomenet. Spesialist i klinisk psykologi, Gro Vatne Brean, har jobba mye med svangerskap, barsel og sped- og småbarnstid. Hun er kjent med fenomenet.

Gro Vatne Brean. Foto: Privat.

– Jeg har flere ganger opplevd at både menn og kvinner har brakt temaet på banen. Leser du litteratur om graviditetspsykologi finner man fort ut at dette har eksistert gjennom historien. Noen menn kan nok bli litt overraska over egne reaksjoner, men med litt kunnskap kan man fint takle det, forteller hun.

Hvorfor er det noen som opplever sympatigraviditet?

– Vi vet ikke akkurat hvorfor noen opplever det, og andre ikke, men jeg tenker at det har med endringene alle gravide og partnerne går igjennom. Både mødre og fedre gjennomgår nevrobiologiske og hormonelle endringer for å kunne forberede seg best mulig til å ta vare på det ufødte og senere nyfødte barnet. Da kan man bli mer åpen for å kjenne både egne og andres reaksjoner.

Fakta

Hormoner: Samlebetegnelse for forskjellige kjemiske substanser som transporteres med blodet til målorganer og målceller, hvor de utløser bestemte fysiologiske responser. Kroppens «brevsendere».

Samlebetegnelse for forskjellige kjemiske substanser som transporteres med blodet til målorganer og målceller, hvor de utløser bestemte fysiologiske responser. Kroppens «brevsendere». Testosteron: Mannlig kjønnshormon, forbindes med blant annet med seksuell lyst. Kvinner har også testosteron, men i mindre mengder.

Mannlig kjønnshormon, forbindes med blant annet med seksuell lyst. Kvinner har også testosteron, men i mindre mengder. Østradiol: Kvinnelig kjønnshormon. Essensielt også for menn, blant annet på grunn av utvikling av normale sædceller.

Kvinnelig kjønnshormon. Essensielt også for menn, blant annet på grunn av utvikling av normale sædceller. Kilder: Store medisinske leksikon og University of Michigan.

Hormonforandringer under svangerskap

Hormonelle endringer, også hos menn når partneren er gravid, ble vist i resultatet av forskning gjort ved University of Michigan i 2014. 29 par ble undersøkt. Nivået av hormonene testosteron og østradiol (et østrogen) sank hos mennene som ble undersøkt i løpet av svangerskapet.

I forskningsrapporten forklares det at endring i hormonnivåene kan være et resultat av at mannen forbereder seg psykologisk på å skulle bli far. En hake ved forskningen er imidlertid at det ikke er målt hormonnivåer hos menn som ikke skal bli fedre.

Anders Palmstrøm Jørgensen er endokrinolog, eller enklere forklart «hormondoktor». Han tror ikke sympatigraviditet og symptomene som følger med skyldes hormonforandringer. At hormonnivåene kan forandre seg i overgangen til å skulle bli far, er derimot sannsynlig.

– En mann kan ikke på langt nær matche de enorme hormonforandringene en kvinne gjennomgår i svanger, sier Jørgensen.

– Men fall i testosteronnivået hos menn, kan eksempelvis forklares med stress, som jo kan oppleves før man skal bli forelder. Østrogen dannes fra testosteron. Fall i nivået av østradiol kan derfor være et resultat av fall i testosteron, forteller Jørgensen.

Kanskje kan dette forstås biologisk også, sier han.

– En hund evner å lukte på lang vei når tispa har løpetid og når hun ikke er det. Vi mennesker merker det ikke på samme måte som dyr gjør, men noen har nok en evne til å «lukte» at kvinnen er i svanger og dermed ikke har de seksuelle toppene. Da kan også mannen få mindre sexlyst, men at testosteronnivået endrer seg av denne grunn er mindre sannsynlig, forklarer Jørgensen.

Anders Palmstrøm Jørgensen, endokrinolog. ved Oslo universitetssykehus. Foto: Øystein H. Horgmo, UiO.

Speiler partnerens symptomer

Speilnevronsystemet er også en mulig forklaring for å forstå seg på sympatigraviditet, forklarer psykolog Vatne Brean, og det er også denne forklaringa Jørgensen tror er mest sannsynlig.

– Speilnevronsystemet gjør at vi umiddelbart kan gjenkjenne den andres følelser. Av og til kjenner vi dem igjen helt riktig, men også helt galt noen ganger. Det å leve med en sårbar kvinne, gjør at mannen både på grunn av sin egen sårbarhet som vordende far, men også på på grunn av sin evne til å «kjenne den andre» kan få de samme symptomene, forklarer Vatne Brean.

Sympatigraviditet er et fascinerende fenomen, mener psykologispesialisten, men hun legger også vekt på at menn i seg selv kan få reaksjoner i overgangen til å skulle bli fedre.

– Menn kan for eksempel få symptomer på angst og depresjon i forbindelse med denne overgangen. Det må ikke bagatelliseres og kan også vedvare etter at barnet har blitt født, forklarer hun.

Fra graviditetens start frem til nå har David kjent på ulike symptomer. Nå håper han det snart er over. Hvordan det skal gå når babyen blir født, vet paret ingenting om.

– Jeg vil ikke dit at jeg utvikler brystmelk, sier David nesten spøkefullt, mens Maiken bryter ut i latter.

– Da blir det legebesøk, garanterer han.

Sympatigraviditet er ikke helt uvanlig, forteller spesialist i klinisk psykologi, Gro Vatne Brean. Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Tre fakta om menn og «morsrollen»

1. Menn og melk = mannlig laktasjon

I teorien kan det være mulig at menn får melk. Menn har brystvev, bare ikke like utviklet som hos kvinner.

2. Ville amme egne barn

I 2009 ville svenske Ragnar Bengtsson teste om det var mulig for ham å få melk, for å kunne amme fremtidige egne barn. Hele prosessen ble sendt på svensk TV, men etter å ha pumpet brystene jevnlig i over to måneder ga han opp.

3. Helt i Islendingssaga ammet

Saga-helten Thorgils i Floamannssagaen fra 1300-tallet ammer sitt lille barn. – Det kolliderer med mange av sagasjangerens grunnpremisser. En ærekjær sagahelt måtte ikke opptre som kvinne, da ville han utsettes for ærekrenkelse. Det ble ikke Thorgils, forteller Hilde Bliksrud til Museum på P2. Hun skrev sin masteroppgave om nettopp dette. Det var etter at Thorgils kone og barnets mor ble myrdet, han skar seg i brystvorten og senere kunne gi barnet melk.

