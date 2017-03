CHiPs er en amerikansk tv-serie fra 1970-tallet som få bryr seg om i dag. CHiPs – Crazy Patrol er en filmatisering som ingen har ventet på. Den hadde derfor alle muligheter til å glede og overraske, men gjør ingen av delene.

Regissør, manusforfatter og hovedrolleinnehaver Dax Shepard (Parenthood, Robot Chicken) fremstår som en fattig komiker som hverken kan regissere, skrive eller spille godt nok.

CHiPs – Crazy Patrol er et stakkarslig forsøk på å kapitalisere på en merkevare som kanskje ikke hadde særlig stor verdi i utgangspunktet. Denne filmen burde tatt veien utenom kino og gått rett til tv-skjermen.

Frank Poncherello (Michael Peña) og Jon Baker (Dax Shepard) forsøker å redde Jons kone Karen (Kristen Bell) i «CHiPs – Crazy Patrol».

Undercover i Los Angeles

En FBI-agent (Michael Peña) går undercover i California Highway Patrol under navnet Frank Poncherello for å etterforske en serie ran der korrupte politimenn kan være involvert.

Han blir partner med nybegynneren Jon Baker (Dax Shepard), en av politistyrkens mindre begavede, som sliter både på jobben og på privatfronten, men han er et råskinn på motorsykkel.

Dette tospannet begynner å nøste opp trådene, og finner spor som leder til den barske løytnant Kurtz (Vincent D’Onofrio).

Humoren i CHiPs – Crazy Patrol er gjennomgående homofobisk og kvinnefiendtlig.

Hovedpersonenes frykt for å se hverandre nakne, er en gjentagende vits, som om ett glimt ville gjøre dem homofile, noe som i denne filmens univers er det verste som kunne skje.

Kvinnelige politibetjenter og andre figurer er kun objekter for de mannlige hovedrollenes kåtskap, med hyppig kommentering av pupper og rumper.

Dette er så håpløst gammeldags og utdatert at det er utrolig at filmen er helt ny.

Jon Baker (Dax Shepard), Frank Poncherello (Michael Peña) og Ava Perez (Rosa Salazar) i «CHiPs – Crazy Patrol».

Møkkafilm med lave ambisjoner

Det verste er at jeg i utgangspunktet liker både Michael Peña og Dax Shepard. Med bedre manus og regi kunne de vært et morsomt radarpar.

Dessverre er rammen rundt persongalleriet for tynn og svak til å vekke noen grad av engasjement. Historien er intetsigende, og humoren for veik.

Det er trist å se en kvalitetsskuespiller som Vincent D’Onofrio i skurkerollen. Han spiller rett og slett for godt i rollen som den stadig mer desperate løytnant Kurtz, og det kan derfor argumenteres med at han egentlig bommer på oppgaven.

CHiPs – Crazy Patrol fremstår som en actionkomedie fra nederste hylle, med kun sporadiske tilløp til å bli noe mer enn lavmål underholdning.

Noen fartsfylte forfølgelsesscener er det beste filmen har å skryte av, men det er for få av dem. Humoren er for enkel, actionscenene er blodfattige og tannløse, med et par unntak som virker ute av takt med resten av filmen.

Filmen heter bare CHIPS originalt, men har fått smelt på Crazy Patrol i enkelte markeder, blant annet her i Norge, kanskje fordi man prøver å kommunisere til publikum at det handler om politi, ikke potetgull.

Det er uansett en møkkafilm, med lave ambisjoner, laber utførelse og plagsom produktplassering som svir i øynene. Sky CHiPs – Crazy Patrol som pesten!