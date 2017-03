Vi skal til et sted hvor menn er sjåvinister, kvinner er sexobjekter, hvor alle drikker brennevin hele tiden og er dypt usikre på seg selv. Nei, vi skal ikke på russetreff på Tryvann. Vi skal til Hollywood på sekstitallet.

I serien Feud får vi et innblikk i feiden mellom de aldrende filmstjernene Joan Crawford og Bette Davis. En feide basert på misunnelse, konkurranseinstinkt og et bredt spekter av mindreverdighetskomplekser.

Det er historien om to kvinner som har latt skjønnheten sin definere seg. Men når fasaden rakner blir vi kjent med menneskene bak, enten de vil eller ikke. Feud er et følsomt, fargerikt og lett satirisk tilbakeblikk på slutten av epoken som definerte Hollywood.

Joan Crawfords kamp mot rynkene står i fokus. (FEUD: BETTE AND JOAN © 2017 Fox and its related entities. All rights reserved.)

Stjernekamp

Crawford og Davis var store stjerner og bitre rivaler i flere tiår. På starten av sekstitallet er derimot stjernefaktoren hos begge to svekket. Crawford lever fortsatt et liv i luksus, men med økonomisk trøbbel på horisonten. Davis har gått til teaterscenen, uten å hverken å gjøre braksuksess eller å trives spesielt.

Da Crawford snubler over en bok hun har lyst til å filmatisere slår hun seg sammen med sin gamle fiende, i håp om at de sammen kan gjenskape gammel relevans. Feud tar utgangspunkt i den turbulente innspillingen av filmen What Ever Happened to Baby Jane? – den eneste filmen Crawford og Davis spilte i sammen.

Susan Sarandon overbeviser som Bette Davis. (FEUD: BETTE AND JOAN © 2017 Fox and its related entities. All rights reserved.)

Bette Davis eyes

Den ur-glamorøse Joan Crawford portretteres av Jessica Lange, og Susan Sarandon har fått i oppdrag å gi nytt liv til den ikoniske Bette Davis. Og det er med et lettelsens sukk at jeg lar meg imponere av hovedrolleinnehaverne. De lar aldri rolletolkningene sine gli over i parodiens verden, selv om både Davis og Crawford til tider oppfører seg som parodier på seg selv.

Begge skuespillerne maler intense bilder av de falmende stjernenes maniske ønske om å bli akseptert – med enorme ego i bunnen, og voldsomme mengder smålig bitterhet og usikkerhet i overflaten.

Alfred Molina er nær perfekt i rollen som regissøren som må forsøke å holde balanse i det følelsesmessige regnskapet under filminnspillingen. Gode prestasjoner fra Stanley Tucci i rollen som Jack Warner og Jackie Hoffman som Crawfords trofaste hushjelp Mamasita, bidrar også til at serieuniverset føles levende og spennende.

Stanley Tucci som Jack Warner. (FEUD: BETTE AND JOAN © 2017 Fox and its related entities. All rights reserved.)

Et skittent glansbilde

Det visuelle preges av kontraster. Vi ser fargerike glansbilder og realistisk skittenhet om hverandre. Kameraføringen er vekselvis statisk og flytende dynamisk. Det er nydelig. Alt underbygger tematikken om bristende fasader og Hollywood-idealets hykleri.

Kulissene er gjennomarbeidet og spennende. Sekstitallet lever… tror jeg. Det kryr i hvert fall av stilige hatter, gamle amerikanske biler og en og annen telefon med dreieskive. Det finnes også utbredt hverdagsalkoholisme, ekstrem nikotinavhengighet og konstant seksuell trakassering. Feud er en virkelighetstro sekstitallsfremstilling, såfremt mine fordommer stemmer.

Historien blir delvis fortalt gjennom en fiktiv dokumentarinnspilling, hvor Catherine Zeta Jones og Kathy Bates spiller jevnaldrende filmstjerner som erindrer forholdet mellom Crawford og Davis. Dette er et fint fortellergrep, til tross for at både Zeta Jones og Bates sin innsats er litt kunstig og energiløs.

Anspent stemning mellom de to hovedrollene. (FEUD: BETTE AND JOAN © 2017 Fox and its related entities. All rights reserved.)

Godt balansert

Det er forholdet mellom Davis og Crawford, og det gode samspillet mellom Sarandon og Lange, som står i fokus. Men selve feiden mellom de to stjernene er kun symptomet på en større konflikt. Dette er en serie om kvinners kamp om respekt i en verden styrt av menn. En serie om tapt ungdom og tapt uskyld.

Feud er historien om to stjerners oppgjør med seg selv, kamuflert som et oppgjør med hverandre. Jeg synes forholdet mellom den smålige feiden og de mørkere personlige problemene er fint balansert. Et godt manus, en levende framstilling av sekstitallet og overraskende mengder humor gjør de to første episodene en fornøyelse.

Tematikken som utforskes bør utvikles utover i serien, hvis ikke står den i fare for å bli overtydelig og slitsom. Men jeg er like optimistisk som jeg er spent på fortsettelsen. De to første episodene av Feud: Bette and Joan legger grunnlaget for det som kan bli en virkelig god serie.

Første episode av Feud: Bette and Joan kan du se mandag 6. mars på HBO Nordic.