Life er en spennende science fiction-film der utgangspunktet slett ikke er så søkt som man kunne tro. Det handler om jakten på liv i verdensrommet, og hva som kan skje dersom man faktisk finner det.

Den svenske regissøren Daniel Espinosa (Snabba Cash, Safe House) har skapt en thriller som utvikler seg til å bli den rene katt og mus-leken om bord i en romstasjon.

Noen historieelementer irriterer litt, men ikke nok til at det ødelegger for mye. Life er en effektiv liten film med store effekter og en upåklagelig underholdningsfaktor.

(Anmeldelsen fortsetter under bildet)

Ryan Reynolds spiller en sentral rolle i «Life». (Foto: United International Pictures)

Setter romstasjonen i fare

Mannskapet om bord på den internasjonale romstasjonen ISS finner en encellet organisme i en jordprøve fra Mars.

De greier å vekke den til live, den får navnet Calvin og mannskapet ser med forbløffelse på hvordan den vokser og trives i laboratoriet.

På ett tidspunkt blir det imidlertid klart at den også har et overlevelsesinstinkt og en intelligens som setter hele romstasjonen i fare. Hvordan, skal du få finne ut selv.

Handlingens utvikling er avhengig av at noen blant mannskapet gjør utrolig dumme ting som sliter på troverdigheten. De skal tross alt være topptrente astronauter, men gjør tabber som fremstår som nybegynnerfeil.

Det er imidlertid lett å vise filmen litt storsinn, spesielt for de som liker sjangeren. Den er nemlig isnende god på flere andre områder.

Skuespillet holder høy kvalitet, med blant andre James Gyllenhaal, Rebecca Ferguson og Ryan Reynolds i fremtredende roller. Man føler deres bånd til hverandre og deres frykt og spenning i møte med den fremmede organismen.

(Anmeldelsen fortsetter under bildet)

Karanteneoffiseren Miranda (Rebecca Ferguson) befinner seg i en farlig situasjon i «Life». (Foto: United International Pictures)

Visuelt vakker

Noe som mangler i Life, er kontakten med jorda. Vi hverken ser eller hører noe fra en mission control på bakken, som man bare må anta at romstasjonen har.

Kanskje er det kuttet fra historien for å holde på det klaustrofobiske og heller ikke gi publikum noen anledning til å unnslippe den trange romstasjonen, i likhet med dens mannskap. Det fungerer godt, for her blir man hele tiden sittende og undre på hva som skal skje videre.

Life kan derfor tidvis minne om sci-fi-thrillere som Alien og The Thing, der fremmede organismer også skaper kaos på avgrensede områder uten rømningsveier.

Historien fortelles kjapt og effektivt. Faktisk kan det av og til virke som den går veldig raskt over noen elementer som ville tatt betraktelig mye lengre tid i den virkelige verden. Men igjen, dette er en fantasifilm, og jeg velger å vise litt storsinn.

Life er visuelt vakker, med førsteklasses effekter som effektivt plasserer oss i bane rundt jorda. Bildene er også grusomme når historien påkrever det. Fotograf Seamus McGarvey, som også har filmet The Avengers, Godzilla og…kremt…Fifty Shades of Grey, gir Life et glatt og kjølig utseende, slik man kan forestille seg at ting ser ut på en romstasjon.

Varmen i den tett fortalte historien kommer fra interaksjonen mellom de menneskelige figurene, som gjør at vi føler hva som står på spill. Life er derfor en absolutt severdig sci-fi-thriller, til tross for noen dumheter.