Lovløst land er en barsk nordisk western som foregår oppe i grensetraktene mellom Finland og Sverige.

Regissør og manusforfatter Jussi Hiltunen maler et landskap som er fengslende øde og uframkommelig, og han har befolket det med et rollegalleri som er kledelig traust og hemmelighetsfullt.

Historien han forteller er en velkjent westernblanding av svik, familiedrama og menneskejakt. Dette er en sjanger som i sin seige enkelhet krever at både rollefigurer og plott er vanntette. Folkene vi møter på veien må gjerne være mystiske, men her oppleves de ofte flate og lite fiksjonstroverdige, og da blør filmen både spenning og stil når det nærmer seg klimaks.

Selv om handlingen er lagt til moderne tider, forteller Lovløst land en tidløs historie om svik og reaksjoner sett med westernsjangerens kjølige blikk. (Foto: Storytelling Media)

En far vil bøte på sine synder

Det eneste politimannen Lasse angrer på, er at han ikke tok bedre vare på sine sønner. Det er det første vi får vite i Lovløst land.

Deretter mister Lasse jobben på grunn av distriktsnedskjæringer i det finske politiet. Akkurat i det Jaakoo (Antti Holma), en av bygdas skumleste sønner, slipper ut av fengsel.

Jaakoo har noe uoppgjort med Lasses familie, og starter flere konfrontasjoner rundt om i distriktet. Frykten sprer seg raskt i lokalsamfunnet, og i fraværet av politi, må Lasse prøve å holde både freden og seg selv i live.

Ville Virtanen gir den aldrende Lasse en ro, og formidler en tydelig hardt lært livsvisdom, som gjenkaller flere av westernsjangerens fascinerende antihelter. Menn som har gjort forferdelige ting. Menn som prøver å gjøre noe godt i livets siste akt.

Hans reise gjennom filmen er ru, trist og brutal – som en sort og vemodig countrylåt. Og selv om flere av filmens biroller blir lettvektere i dette emosjonelt tunge langskapet, så gir Virtanen filmen en hovedrolle som svinger godt.

Det er ikke mye familieidyll i Lovløst land, men Erkki (Mikko Neuvonen) og Cindy (Malin Buska) er de vi møter som er nærmest familielykken. (Foto: Storytelling Media)

En nordisk western

Selv om handlingen er lagt til moderne tider, forteller Lovløst land en tidløs historie om svik og reaksjoner sett med westernsjangerens kjølige blikk og motiver.

Filmen (som har både finske og norske produsenter) er spilt inn i Norge og tar i bruk både naturens ufremkommelighet og mystiske ukjenthet for å gi en smak av amerikanske «frontier»-myter. Alt er stødig og til tider poetisk fanget av Tuomo Hutris bevegelige kamera.

Her brukes politiets nedskjæringer som en effektiv og fiffig måte og spenne opp et lovløst samfunn som tar oss tilbake til nybyggertidens måter å håndtere sine konflikter på – med våpen, never og samvittighetsfulle borgere.

Lovløst land blir et enkelt og til dels lettvint fortalt farsoppgjør, men filmen er en solid sjangerøvelse som treffer med de visuelle miljøskildringene. Og som viser at det bor potensial i den nordiske westernsjangeren.