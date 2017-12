London (NRK): – Det var en utfordring, det skal være sikkert. Luke var alltid den mest håpefulle og optimistiske figuren, så jeg ble overrasket over hvor pessimistisk og deprimert han er, sier skuespiller Mark Hamill når Filmpolitiet møter ham og andre Star Wars-aktører på et fasjonabelt hotell i London.

Han spilte Luke Skywalker i de tre første filmene fra 1977, 1980 og 1983. Da figuren endelig skulle gjøre comeback i Star Wars: The Last Jedi, den åttende episoden av sagaen, viste det seg at regissør og manusforfatter Rian Johnson hadde planer for Luke Skywalker som Hamill opprinnelig var skeptisk til.

– Jeg sa til Rian: «Du har misforstått jediene! Vi gir ikke opp! Hvis vi gjør en feil, jobber vi hardt for å rette den opp.» Så vi hadde grunnleggende uoverensstemmelser, men det jeg måtte forstå, er at dette er ikke George Lucas sitt Star Wars, dette er den neste generasjonens.

– Og det er ikke min jobb å krangle på hvor historien går og hva jeg får lov til å gjøre eller ikke gjøre. Min jobb er å gjøre mitt beste for å realisere deres visjon. De er tidligere fans som nå har vokst opp og lager filmene selv. Jeg tror sagaen er i veldig gode hender, sier Mark Hamill.

Slik ser Mark Hamill ut som en eldre og dystrere utgave av Luke Skywalker i «Star Wars: The Last Jedi». (John Wilson/Lucasfilm)

Luke måtte være annerledes

Regissør Rian Johnson, som tidligere er kjent for filmene Brick (2005) og Looper (2012), har forståelse for bekymringene Hamill hadde før innspillingen.

– Ja, selvfølgelig. Du vet, Mark har hatt over 30 år siden Jediridderen vender tilbake til å tenke på hvordan Luke Skywalkers gjenkomst ville bli. Sist vi så Luke, var han den optimistiske helten som hadde vunnet dagen. Han er en veldig annerledes person i denne trilogien, og han må være det, sier Johnson.

– Den eneste informasjonen vi har om ham fra The Force Awakens er at vennene hans utkjemper den gode kampen, mens han har gått i eksil på en øy midt i ingenting. Spørsmålet jeg måtte stille, var «hvorfor». Og det finnes ingen verden der svaret på det spørsmålet er at han fremdeles er den optimistiske helten. Hvis han var det, ville han ha kjempet med sine venner. Det måtte lede oss til et annet sted, og jeg måtte følge det dit, sier Rian Johnson.

– Diskusjonene jeg hadde med Mark var gode, fordi det ga meg en anledning til å rettferdiggjøre mine valg, og det brakte oss sammen, fordi vi måtte jobbe for å finne ut av figuren. Hvordan kan dette være den samme Luke, og hvordan endte han opp her?

Føler seg ikke som en legende

Luke Skywalker har blitt en legendarisk figur etter å ha vært stjernehelt sammen med Prinsesse Leia (Carrie Fisher) og Han Solo (Harrison Ford) i Star Wars (1977), Imperiet slår tilbake (1980) og Jediridderen vender tilbake (1983). Mark Hamill har også blitt legendarisk gjennom å spille Luke, men han er ikke så opptatt av dette selv.

– Vel, det er ikke noe jeg ville ha skjønt uten det som skjer nå med de store forventningene. I filmen refererer Luke til seg selv på en hånlig og sarkastisk måte. Han føler seg ikke som en legende og jeg gjør i hvert fall ikke det. Mitt barnebarn gjør det kanskje, fordi jeg fikk en Disney Legend Award, som er en faktisk, fysisk gjenstand som jeg kan peke på og si «Se, jeg ER en legende i mer enn mitt eget hode!»

John Boyega, som spiller Finn i The Force Awakens og The Last Jedi, er full av lovord om Mark Hamill, selv om Luke Skywalker ikke er hans favorittfigur i Star Wars-universet.

– Mark Hamill er veldig morsom! Men jeg var mer en Han-type. Jeg var mer glad i «The Solo». Jeg og Luke Skywalker er det annerledes med. Jeg har kun «møtt» Luke under innspillingen av Episode 8, da jeg hadde en fridag og dro inn for å se en scene han spilte inn sammen med Daisy Ridley. Mark Hamill er superkul. Jeg er en stor fan av stemmeskuespillet han gjør. Så for meg er det alltid artig å spørre om små detaljer om det.

– Nå er Finn et idol for mange barn – hvordan opplever du det?

– Jeg merker det ikke i hverdagen. Dessverre får vi ikke møtt disse menneskene med mindre vi drar på messer, og da er vi også alltid på farten. Men når jeg får noen øyeblikk til å møte fansen, spesielt med små barn, er det artig å se at for det første er jeg en voksen i deres øyne, noe jeg ikke skjønner siden jeg bare er 25 år, men i et barns øyne er jeg voksen. Og så er jeg en rollefigur for dem. Det er ingen John Boyega, jeg er bare Finn – det er det. Det er morsomt og av og til kunne leke med disse barna, det er fint, sier Boyega.

Ville yte figurene rettferdighet

Star Wars: The Last Jedi er den 8. episoden av sagaen, og den midterste i den nye trilogien, J.J. Abrams regisserte den første, The Force Awakens, og Rian Johnson måtte se nøye på den når han skulle skrive og regissere oppfølgeren.

– Det handlet BARE om det. Jeg elsker The Force Awakens. Noe av det den gjorde bra, var å skape nye, flotte figurer som føles som de alltid har vært en del av Star Wars, enten det er Finn, Rey eller Kylo Ren. Det jeg måtte gjøre var å yte figurene rettferdighet, og videreføre dem på en måte som ærlig og meningsfylt, men som nødvendigvis kunne ta noen overraskende vendinger, sier Johnson.

– Du har laget en mørkere Star Wars-film, hvorfor ville du gå i denne retningen?

– Hensikten med denne filmen brakte det dit på en naturlig måte. Dette er den midterste filmen i en trilogi, så det er som den andre akten i en film. Vi har etablert figurene, og nå må vi utfordre dem. Vi må legge store hindringer i deres vei og se hvordan de håndterer dem. Det definerer dem for det neste kapittelet.

– Samtidig som jeg visste at vi kom til å gå til noen mørkere steder, ville jeg at det skulle føles som en Star Wars-film. For meg betyr det at det fremdeles skal være morsomt, så jeg forsøkte virkelig hardt å balansere de mørkere elementene med humor og moro. Hver gang det begynte å føles selvhøytidelig og oppblåst, prøvde jeg å stikke hull og slippe ut litt luft, sier Rian Johnson.

Daisy Ridley og Mark Hamill på den røde løperen før Europa-premieren på «Star Wars: The Last Jedi» i Royal Albert Hall in London 12. desember 2017. (Foto: AFP PHOTO / Daniel LEAL-OLIVAS)

Et ubegrenset lerret

Regissøren har allerede fått jobben med å utvikle en helt ny Star Wars-trilogi, som skal ta for seg helt nye figurer og historier. Mark Hamill mener at dette universet egner seg utmerket for historiefortelling.

– Du har et ubegrenset lerret. Enda mer så nå, fordi den nye trilogien ikke skal handle om Skywalker-familien. Jeg må si at hvis det skulle ha fortsatt, hadde George Lucas alltid ment at det skulle være en variasjon av Skywalker-sagaen. Han syntes at den familielinjen hadde alle mulighetene til å fortelle de historiene han ville. Men nå står Rian fri til å skape helt nye figurer og situasjoner. Som jeg sa, det er et så stort lerret å male på. Det er en galakse langt, langt unna og en galakse er ganske stor, sier Hamill.

John Boyega tillegger både filmseriens suksess og fankulturen rundt den mye av æren for både det som skjer nå med The Last Jedi og den store utvidelsen som er i vente.

– Det blir ganske lett å få fansen om bord med det nye som kommer når du har det utgangspunktet. Du kan nesten ikke gjøre noe galt. Og nå er flinke og kreative folk som Rian Johnson og J.J. Abrams med på laget. Det er fint å ha disse store filmskaperne med inn i dette universet.

– Vet du om Finn har en plass i de kommende filmene? Og har du i så fall lov til å si noe om det?

– Jeg vet ingenting. Jeg vet ikke en gang hva Rians trilogi skal handle om. The Last Jedi er den eneste jeg vet noe om, sier Boyega.

En kappekledd skikkelse og en kjent robot dukker opp i «Star Wars: The Last Jedi» (Foto: ©2017 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved)

Lekte Star Wars som barn

Rian Johnson kan heller ikke avsløre noe om hva som venter i den kommende trilogien, da det meste fremdeles er på tankestadiet, men han avslører at dette er kulminasjonen på noe han har drevet på med siden han var barn.

– Da jeg var liten, var dette universet en lekegrind jeg kunne bruke fantasien min i med lekene i bakgården min. Jeg fortalte Star Wars-historier i hodet mitt. Det har veldig dype røtter for meg som for mange andre i vår generasjon, sier Johnson, som har en klar formening av hvorfor disse filmene fremdeles har et godt grep rundt publikum.

– Jeg tror det er en kombinasjon av hvordan Star Wars-historier kan være mytiske, og berøre grunnleggende ting om oss, samtidig som det kan være en morsom reise. Det er en romopera som får deg til å gripe romskiplekene din og fly dem rundt i bakgården. Disse tingene sammen er noe jeg synes er uendelig tiltrekkende, sier Rian Johnson.

Nå er det altså Star Wars: The Last Jedi som skal trekke folk i hopetall på kino, og mange av dem er spente på å se Luke Skywalker igjen. At dette skjer i 2017, 35 år etter at han sist spilte rollen, er nærmest uvirkelig for Mark Hamill.

– Hver dag tenker jeg «Klyp meg! Skjer dette virkelig?» Jeg forventet ikke å komme tilbake, men å bli ønsket tilbake er en vidunderlig følelse!

Star Wars: The Last Jedi går på kino nå.