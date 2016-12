– Folk må bry seg mer om hva de hører på

At en låttekst har et språk som er så drøyt at det knyter seg i magen, eller at holdningene som framsettes er noe vi er dypt, dypt uenige i spiller kanskje ikke så stor rolle?

«Eg vil ha sex med en baby»

«Asylmottak – en bøtte med bæsj»

«Alle blonde jenter er horer»

Det er blant strofene Abiel, Aon og Mikkel i BroShow og Unge Ferrari rapper over høyttaleranlegget fra bakrommet mens det er skjulte kameraer i butikklokalet. De vil finne ut om alt er greit så lenge det synges. Men hvor drøye tekster må de rappe før kundene reagerer på det de hører? Sjøl blir de kvalme av å lire av seg den ene strofa drøyere enn den andre. De opplever at de må rappe langt utover hva som er allment akseptert om de skal få kundene til å reagere.

Ingen reagerer. Kundene er, kanskje naturlig nok, mest opptatt av om skoa de skal ha finnes i riktig størrelse.

– Ingen som bryr seg!? Folk må åpne øya og bry seg mer om hva de hører på, konkluderer gutta.

Musikkens mange aspekter

– Musikk blir ikke nødvendigvis tolka og forstått så bokstavelig, forteller medieviter Torgeir Uberg Nærland. Han har skrevet doktorgrad om musikk og politikk ved Universitetet i Bergen.

Torgeir Uberg Nærland har skrevet doktorgrad om musikk og politikk ved Universitetet i Bergen. Foto: Uni. Rokkansenteret

For publikum er det ofte mye mer enn teksten i ei låt som spiller en rolle.

– Ser man på musikk som kunstform er det melodiøse, rytmiske og sosiale, det som bringer oss sammen på grunn av musikken, mer viktig. Teksten kommer ofte i andre rekke for mange. Dessuten har det visuelle mye å si, forklarer han.

Opp igjennom tida er det vel så mye det visuelle som lyrikken som har skapt reaksjoner. Det var hoftevrikkinga folk lot seg provosere av med Elvis i sin tid. Det var sceneshowet til Outkast på Øyafestivalen i 2014 som fikk folk til å forlate konserten i protest. Miley Cyrus’ opptredener og musikkvideoer har gitt folk mer hakeslepp enn låtene hennes i seg sjøl, bare for å nevne noen eksempler.

Det finnes absolutt eksempler på reaksjoner mot låttekster, men Nærland tror folk lar seg provosere mindre i dag enn tidligere av musikk, blant annet fordi vi er eksponert for så mye i samfunnet at det skal mer til å vekke reaksjoner. Han trekker også fram at i eksempelvis hip hopen, er nettopp det å være drøy og å «si ting høyt» en del av sjangeruttrykket. Når noe rappes forventes det i større grad at det er kontroversielt. Samtidig har artister ansvar for det de ytrer offentlig, akkurat som alle andre, påpeker han.

Tekster som skaper debatt

Sjøl om ingen reagerte i BroShow sitt forsøk finnes det stadig eksempler på noen som reagerer.

Bergens-rapperne Sushi x Kobe har for eksempel fått kritikk for drøy og sexistisk sjargong noen sliter med å tolke i noen annen retning. «Den tøsen har en skade, hun hadde mensen så eg pulte hun på badet» er en del av teksten i låten «Flasker på flasker».

Danske Gaffa trilla terningkast 1 på Øya-konserten deres, bare på grunn av budskapet anmelderen mener ikke finnes morsomt på noe som helst vis. Han mente tvert imot publikum ble utsatt for verbale overgrep. Kristina Leganger Iversen spurte i NATT&DAG om vi bryr oss mest om sexisme når det kommer fra svarte, og lurer på hva i all verden «kidsa» og unge voksne tar med seg fra konserter som dette. Kritikken hennes rettes altså mer mot publikummet som omfavner musikken.

Man kommer ikke unna det faktum at Sushi x Kobe digges. I svenske Gaffa er de nettopp løfta fram som noe av det beste av nordisk hiphop fra året som har gått.

Hos Christine i slutten av november ble kritikken for tekstene tatt opp.

– Det var egentlig litt fønny å lese anmeldelsen i danske Gaffa. Men det er helt fair å ikke like de grove tekstene når vi lager den musikken vi lager, sier Emir Hindic (Sushi) og Kristoffer Uthaug (Kobe) til Christine når hun spør om hva de tenker om kritikken.

– Jeg forstår måten folk reagerer på, og synes det er bra at de reagerer. Det er viktig at man snakker om disse tingene. Vi har valgt å lage tekstene for å provosere, og vi forteller fra vårt perspektiv. Men hvis tekstene kan bli snakket om, blir de på en måte bedre, mener de.

Hør Christine, Sushi x Kobe og Honningbarna diskutere låttekstene her. OG sjekk ut denne fine versjonen av Sushi x Kobes «Aldri for mye» som de spilte sammen med Honningbarna under det samme besøket:





Karpe Diems «Heisann Montebello»-album er et prakteksempel på norsk musikk som er gitt ut det siste året der flere av låtene har blitt tolka opp og ned i mente.

Blant annet fulgte drapstrusler med «Attitudeproblem» på grunn av bruken av ordet «jøde». Da gikk Magdi ut for å forklare hva han egentlig mente med tekstlinja som lagde alt oppstyret.

Hos Lindmo tidligere i år uttalte han at han er glad for at musikken skaper debatt. – Det er jo det man ønsker med kunsten, å skape debatt. Kanskje ikke ta debatten, men i hvert fall skape debatten.

Språkets tabuer

Medieviter Nærland er klar på at forventningene våre som publikum også kommer an på hvem det er som synger.

– Jenter kan kalle hverandre «bitches», da er det de som forvalter sitt eget kjønn. Karpe Diem kan synge «Vestkantsvartinga», hadde to hvite gjort det ville det blitt mottatt annereldes. Som publikum bygger vi opp en forventningshorisont ut ifra hvem det er som synger, forklarer han.

Ruth Vatvedt Fjeld kan skrive under på det: Konteksten har alt å si. Fra kontoret sitt på Universitetet i Oslo gjør hun dypdykk i banneord og språkets tabuer. Det neste store prosjektet hennes, er å kartlegge bruken av ordet «fuck» i mange land.

I gangene på språkfakultetet på Blindern ville det være uhørt for henne å si «neger», der er det et absolutt ikke-ord. Hjemme i bygda hun kommer fra derimot, tror hun ikke den ordbruken hadde vekket de samme reaksjonene.

I musikk er det også vesentlig at en låttekst føles mye nærmere når den er på norsk enn engelsk. Andre språk gir oss en distanse til det vi hører, påpeker Fjeld.

– Det er en grunn til at leger støtter seg på latin og sier vulva. Se for deg hvilken reaksjon det ville vekke om legen ba deg «brette fram fitta di», sier hun for å sette det på spissen og humrer mildt. Det handler om både kontekst og distansen til språket som blir brukt.

På dette lille kontoret på Blindern gjør Ruth Vatvedt Fjeld dypdykk i banneord og språkets tabuer. Det var da hun leste de gamle språkviternes begrunnelser for at damer ikke fikk banne at hun bestemte seg for å gjøre «avmaktens språk» til sitt felt. Foto: Synne Eggum Myrvang.

I språket presses grensene for hvilke ord og uttrykk vi tar i bruk hele tida. Det er tabuer som utfordres. Hvilken kraft ville det ha om Nora i «Et dukkehjem» fortsatt sa «død og pine» i moderne oppsetninger? Det uttrykket har mista sin styrke, forklarer hun. Språket kommer aldri til å bli tabufritt, men nye tabuer tar over – som i samfunnet for øvrig. At ord forsvinner fra tabu-ordlista, har sammenheng med at ordet mister sin betydning eller at det blir brukt så mye at man blir vant til det, det blir «de-tabuisert».

– «Motherfucker» er eksempel på dét. Antakelig er hele opprinnelsen knytta til et incest-tabu – men nå? Ikke på langt nær. Og «fuck»? Det får oss ikke akkurat til å hoppe i stolen lenger.

Tabuene vi har i Norge i dag er gjerne knytta til sex, religion og rase. Hvem som vil bryte med tabuene og ta i bruk tabubelagte ord, avhenger av kultur og gruppa man tilhører. Det samme gjelder hvordan man reagerer. Det finnes ingen fasit. Men en ting er Fjeld klar på:

– Hvis noen krenker eller ydmyker deg språklig og du ikke sier fra at du ikke finner deg i det, har den som krenker, et slags overtak. Det er språkets makt.

Hun mener derfor at man skal si ifra om man blir ydmyka eller synes noe er lite greit, enten noen sier noe til deg, eller du hører det i en låttekst.

– Du blir kanskje hu sinnakjerringa, men vær hu sinnakjerringa, da.

Hva mener folk på gata?

