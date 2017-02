Kygo i komfortsonen

Etter svært lunken respons på sitt debutalbum Cloud Nine i fjor, er Kygo tilbake med en ny singel – denne gang i samarbeid med Disneystjernen Selena Gomez. EDM-artisten fra Bergen bidro til det ekstremt stjernespekkede soundtracket til kinofilmen 50 Shades Darker tidligere denne måneden, med den paradoksalt retningsløse singelen «Cruise». Ukas nykommer «It Ain’t Me» har hakket større hitpotensiale enn sistnevnte, men befinner seg i så altfor trygt og gjennomgått landskap.

Låta følger velkjent oppskrift med rolig, enkel gitarklimpring under Selenas produserte stemme før den dunkende bassen og tropiske pianomelodien sniker seg innpå for å invitere til nok en solfylt strandfest. Om ikke en noe bitter en.

#ItAintMe. Thursday. @kygomusic A post shared by Selena Gomez (@selenagomez) on Feb 13, 2017 at 10:38am PST

Selena Gomez hintet til fansen om samarbeidet med Kygo via en post på Instagram tirsdag og mottok over to millioner likes.

Fansen tolker nemlig låta som et lite stikk til eksen Justin Bieber som Gomez visstnok fremdeles har et kjølig forhold til etter bruddet i 2013. For tekstlig er ikke refrenget spesielt muntert eller kjærlig der det kores «Who’s gonna walk you through the darkside of the morning?/ Who’s gonna rock you when the sun won’t let you sleep?/ Who’s waking up to drive you home when you’re drunk and all alone?». Svaret på dette er naturligvis låtas tittel, hvilket gjentas hyppig, dessverre uten noen videre høydepunkter eller varierende lydelementer.

Les: Kygo om musikkbransjen – Ikke den snilleste industrien i verden

Nå er det ikke slik at Selena Gomez fronter den mest originale og nytenkende musikken, illustrert ved et svært formularisk og generisk tredjealbum, Revival, utgitt i fjor. Jeg forventet likevel mer fra et samarbeid med Norges store popeksport som tross alt har gitt oss noen uforglemmelige remixer av «Sexual Healing» og «Younger».

Kyrre er udiskutabelt en populær produsent, men det virker som 25-åringen har falt i et litt for innarbeidet spor bestående av av anonyme melodier og tropiske rytmer på repeat. «Firestone» og «Stole the Show» er fengende låter hvor han tydelig presenterer sitt varemerke, men jeg hadde håpet på noe nytt fremfor nærmest identiske kopier av oppbyggingen i disse.

Det sies at magien foregår utenfor komfortsonen og det er på høy tid at Kygo tør forlate sin.

Yordana Lieng Jakobsen

Se Kygos tanker om musikkbransjen her:



Se da P3 lagde en falsk Kygo låt her:



Redaksjonell anmerkning: P3s musikksjef er av en annen oppfattelse har gjort samarbeidet til ukas låt.