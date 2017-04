Sang før hun kunne snakke

I 2014 var Vanja Vatle(17) med på MGPjr og fikk oppfylt barndomsdrømmen- stå foran et fullstappet Oslo spektrum. I ettertid har jenta fra Osterøy fortsatt med musikken, og nå er hun Ukas Urørt med låten «Sveve forbi».

– Da jeg var liten var drømmen min å opptre for et fullsatt spektrum, og det klarte jeg! Etter det fikk jeg et kick, jeg fikk lyst til å gjøre mer.

Urørt mener: Ut fra Osterøy kommer et friskt, spennende stjerneskudd. «Sveve Forbi» fanger umiddelbart interessen, med delikat produksjon og et egenartet tekstunivers på nydelig dialekt. Dette er EDM med sjel.





Musikkfamilie



Promoter musikken din på Urørt

– Jeg sang før jeg kunne snakke og har alltid hatt instrumenter i nærheten.

Vanja fikk tidlig et forhold til musikken, mye på grunn av foreldrenes musikkinteresse.

– Helt siden jeg ble født har de vært ute på spillejobber hver helg. I blant ble jeg med dem, og sto vel på min første scene som treåring.

Noen år senere sto hun på scenen i spektrum med låten «Du sto der og lo», og fikk etter dette inspirasjonen til å fortsette med musikk. Sine egne låter skriver hun på dialekt.

– Da får jeg et mye mer naturlig og ærlig forhold til musikken min, sier hun.

«Sveve Forbi»

Vanja henter inspirasjon både fra andre og sine egne opplevelser når hun skriver, og låtene handler ofte om relasjoner mellom mennesker.

– Jeg formidler gjerne tema som folk kan kjenne seg igjen i. Ofte følelser som sorg og glede.

Låten «Sveve forbi» ble til da venninnen skulle flytte.

– Jeg skrev låten da hun skulle konfirmeres. I sangen synger jeg om et nytt kapittel, både at hun gikk inn i de voksnes rekker og at hun skulle flytte.

Silja Sol synes det er kult at Vanja synger på dialekt! Silja Sol liker Ukas Urørt VANJA V Foto: Li-Lian Ahlskog Hou, NRK P3

– Dette var jo en veldig stilig låt! Det som er kult med Vanja V er at hun har en flott stemme, og hun synger på dialekt.

Silja Sol er imponert over produksjonen og oppbyggingen i låten «Sveve forbi», og liker også de billedlige tekstene.

– Det blir alt i alt veldig spennende å følge henne videre.

Les også: Maria Råkil lot seg imponere av Are You Having Fun Yet



Bli bedre kjent med VANJA V:



Vil tilbake til Oslo spektrum



Vanja går for tiden på videregående og må hver dag stå opp tidlig for å ta bussen inn til Bergen.

– Osterøy ligger ikke akkurat i sentrum, så jeg må reise et stykke for å komme til skolen.

Selv om hun nå går på dramalinjen er målet å kunne leve av musikken.

– Planen er å bli dramalærer, men ja, målet er å kunne leve av musikken, så det er på en måte en backupplan.

I tillegg til skolen, jobber Vanja nå med sin andre singel som er ventet 9. juni. Hun drømmer også om å en dag være tilbake i Oslo spektrum.

– Jeg drømmer om å kunne fylle spektrum alene og ha egne store konserter. Men nå gleder jeg meg mest til å spille på Slottsfjell.

Sjekk ut VANJA V sin spilleliste: