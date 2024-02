– Er det dette som skal kurere landets vinterdepresjon?

Drea – «Let go»

En latterlig imponerende debutsingel.

«Let Go» er første låt fra Drea, et helt ferskt soloprosjekt som har vært i gjære i noen år nå. Drea, eller Andrea Ådland, er en 25-årig bergensbasert vokalist, som først og fremst er kjent fra neo soul-prosjektene Atari og Finding Neo. Hun har også bakgrunn som korist for Hannah Storm og Hedda Mae, vært oppvarming på norgesturné med Girl in red og den siste tiden bemerket seg som låtskriver.

Debutsingelen «Let Go» er følelsen av å legge seg i en fløyelsmyk seng på sensommeren der solnedgangen fortsatt gløder på puten. En kjærlig oppfordring til å ta lettere på livet som ingen egentlig har fasit på hvordan man skal takle. Den perfekte kompanjongen, i fraværet av en bestevenn, til å føre deg gjennom den gjengrodde skogen som voksenlivet er.

Jeg var tilfeldigvis og filmet på låtskrivercampen Song Expo i Trondheim da denne ble skrevet. Det var da jeg skjønte at hun ikke bare er en dyktig vokalist, men også et låtskrivertalent av de sjeldne. Alle låtene hun var med på, ga samtlige hakeslepp. Derfor spår jeg en meget lys fremtid, for når vi summerer opp bakgrunnen, erfaringen og talentet med denne låta, så kan det jo ikke bli noe annet enn spektakulært.

Drea med «Let go» er utvalgt til «Urørt anbefaler» denne uka.

Jon Vu-Yen Nguyen

Prosjektleder i «Urørt»