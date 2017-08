Nerdefaktoren var høy da Filmpolitiet inviterte til Game of Thrones-aften med Kristofer Hivju i Trondheim.

Lokalet var stappfullt av Game of Thrones-fans, som var kommet for å høre Hivju fortelle om hvordan det er å være med på verdens største TV-serie. Og som fast lytter av Filmpolitiets GoT-pod var Hivju klar til å dele.

– Jeg har hørt absolutt alt. Jeg hører på når jeg rydder, så dere har hjulpet meg å rydde veldig mye, sier Hivju, som forteller at han synes det er morsomt når det diskuteres fanteorier som kommer nært opp mot sannheten i podkasten.

For omfanget av fanteorier og fankultur er stort når det kommer til Game of Thrones. Og et av de største fenomenene rundt serien det siste året har knyttet seg nettopp til Hivjus rollefigur Tormund Giantsbane.

Hør hele podkasten med Kristofer Hivju på din foretrukne podtjener eller her!

Utestedet Work-Work i Trondheim var stappfullt av Game of Thrones-entusiaster kommet for å se Kristofer Hivju. (Foto: Lars Haugdal Andersen, NRK P3).

#Briemund

Da Tormund fikk øynene opp for Gwendoline Christies rollefigur Brienne of Tarth i sesong seks, eksploderte Internett med fantegninger, romantiske bildekollasjer og forhåpninger for paret.

Hivju tror den generelt mørke tonen i serien er noe av grunnen til at #Briemund har gått som en farsott.

– Det er så mørkt og tungt og dystert og grusomt, så bare vi gir dem en liten dert med sukker, klikker det for folk. Fansen har laget tusenvis av tegninger, de setter seg ned og broderer puter med de to på. Jeg synes det er rørende, rett og slett.

LES OGSÅ: De beste øyeblikkene fra sesongpremieren!

I premieren på sesong syv får vi nok et møte mellom Tormund og Brienne. I den ferdige klippen ser vi at de to prater sammen i bakgrunnen, før Brienne går brydd bort.

Fansen har lurt på hva som egentlig ble sagt mellom de to, og Hivju kan fortelle at en del av det som ble filmet ikke kom med i episoden.

– Jeg går litt i surr på hva som er manus og hva jeg la til, for jeg skrev til en monolog. Tormund kommer bort og sier at “du minner meg om en som var veldig nær meg”. Men så skjønner Brienne at jeg snakker om en bjørn som jeg har pult, og derfor gikk hun!

I likhet med Hivju håper vi HBO legger ut denne scenen som en «deleted scene» i nærmeste fremtid.

Kunne dette ha vært en deleted scene? Vi utfordret Hivju på hvordan Tormund ville ha bekjempet The Night King!

Lager falske scener

Som en av verdens aller mest populære TV-serier blir HBO og Game of Thrones stadig utsatt for lekkasjer og datainnbrudd. Blant annet ble detaljer fra en viktig scene fra «Battle of the Bastards»-episoden lekket på nett i fjor. Og denne uken kom nyheten om at HBO har blitt hacket.

Sikkerheten er høy på settet, men Kristofer Hivju forteller at de stadig må passe seg for innpåslitne paparazzifotografer som bruker mer og mer moderne metoder for å få glimt av hva som skjer under innspilling.

– Iblant så kommer det sånn “en drone! DRONE ATTACK”, også løper vi inn i pauseteltet.

Problemet har blitt så stort at produsentene har begynt å iscenesette falske scener for å lure pressen.

– Så selv det som er lekkasje fra sett er ikke nødvendigvis rett, forklarer han.

«Get the fuck out»

HBO har også forsøkt å bruke frekvensforstyrrere for å ødelegge signalene til dronene som dukker opp over settene, men Hivju hadde en mer fiffig løsning på problemet:

– Jeg foreslo, kan ikke alle bare få en hagle, også får den som skyter’n ned en vinflaske!

Merkelig nok valgte ikke HBO å gå for den løsningen.

Innpåsliten presse er altså et økende problem, men hvis noen av skuespillerne skulle røpe noe av handlingen, kan Hivju fortelle at HBO ikke viser noen nåde.

– Da er det “get the fuck out”. Det har skjedd, avslører Hivju uten å si noe mer om hvem det måtte gjelde. Stort sett er de som er med på produksjonen lojale, konstaterer han.

– Det er ekstremt mange skuespillere og et stort crew som kommer inn og ut hele tiden, så at hemmelighetene holdes så godt som de faktisk gjør er vanvittig imponerende.

Det var ikke noe i veien med engasjementet under innspillingen av Filmpolitiets GoT-podspesial. (Foto: Lars Haugdal Andersen, NRK P3).

Fra Olav til Tormund

Nå er det fem år siden Kristofer Hivju fikk rollen som Tormund Giantsbane i Game of Thrones, og mye har skjedd med karakterutviklingen siden den gang. Spesielt var slaget ved Hardhome i sesong fem et vendepunkt for figuren.

– Da Jon Snow og Tormund forlot Hardhome og han så hele folket sitt bli wights, begynte Tormund å grine. Og det hadde jeg aldri trodd at den karakteren kunne gjøre. At det skjedde åpnet opp mitt bilde av ham.

Selv om det nå også har vist seg at Tormund kan bli forelsket, er det først og fremst hans breiale fremtoning fansen elsker med figuren. Hivjus fascinasjon for vikingtiden har betydd mye for hvordan han har grepet denne delen av Tormund an.

– Jeg har vært veldig opptatt av vikingtiden. Jeg har spilt Olav (den hellige, journ.anm.), som var en brutal viking som blir konge av Norge og deretter helgen, flere ganger, så jeg har studert vikingtiden. Det frie folket er ikke vikinger, men de har mange likhetstrekk, så det er ballast man tar med seg inn i det frie folkets kultur og væremåte. Og Olav har litt kred for hvordan jeg kan spille en fyr som eier rommet. De måtte ha en skandinav for å spille den rollen, vet du, legger han spøkefullt til.

Les også: Alt du trenger å vite før sesong 7 av «Game of Thrones».

Når du har ditt eget flipperspill, men har glemt å kjøpe polletter. (Foto: Lars Haugdal Andersen, NRK P3).

11 ting vi lærte av podkasten med Kristofer Hivju

I motsetning til Tom Cruise står ikke Hivju på kasse for å bli like høy som sine kvinnelige motspillere.

Den ultimate GoT-kampen han vil se er Khal Drogo vs. The Mountain.

Khal Drogo er drømmerollefiguren å spille mot. Kjipt at han er død!

Han synes Game of Thrones-versjonen av Risk er urettferdig, siden kartet stopper ved The Wall.

Hivju er på Team Jon Snow når det gjelder hvem som bør ende på Jerntronen.

Det er forvirrende å snakke dansk-norsk med de andre skandinavene på settet.

Wildlings-etterfesten er alltid den kuleste.

Det ble brukt 702 liter falskt blod under Battle of the Bastards-innspillingen.

Hivju prøvde å få innspillingen av serien lagt til Norge.

Han synes Ed Sheeran gjorde en god jobb, skuespillerteknisk.

Serieskaperne David og Dan er tause som østers på spoilers.

Hør hele podkasten med Kristofer Hivju på din foretrukne podtjener eller her!