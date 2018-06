Marvel’s Cloak and Dagger føyer seg inn i en lang rekke av superheltserier på TV for tiden. I forkant av serien stilte jeg meg derfor spørsmålet om vi virkelig trenger enda en superheltserie nå?

Svaret på det er selvfølgelig nei, men det er mye vi ikke trenger som er godt å fortære likevel. Og Cloak & Dagger ser ut til å være en liten godbit for dem som føler behovet for mer superheltmat utover sommeren.

Serien hadde premiere 8. juni, men NRK fikk ikke anmelde den på forhånd. Nå er imidlertid de fire første episodene ute, og selv om dette ikke akkurat maler seg til å bli et mesterverk, så er det nok underholdning og interessante rollefigurer her til at jeg koser meg.

Cloak & Dagger er laga for den amerikanske kanalen Freeform (tidligere ABC Family), men kunne lett ha vært en av Netflix sine Marvel-serier, bare mynta på et litt yngre publikum. Den er en del av Marvel’s Cinematic Universe og har noen av de samme kvalitetene – spennende krefter å utforske, rollefigurer du kan bry deg om, og et bybilde som setter smak på seeropplevelsen.

Tandy er omtrent hjemløs, og stjeler fra rikinger og gir til de fattige, altså seg selv. (Foto: HBO Nordic).

Superheltens mørke fortid

Serien tar oss med til New Orleans der vi møter Tandy og Tyrone, to barn som skal oppleve hver sin tragedie samme kveld. Tandy mister faren sin, Tyrone ser broren bli drept, og de blir begge utsatt for krefter som senere skal forandre livene deres for alltid.

På ulikt vis havner de to barna i sjøen og blir skylt opp på samme strand. Deretter spoler vi flere år frem i tid, der både Tyrone og Tandy fortsatt er preget av fortiden.

Tandy har mistet tryggheten hun hadde i livet som barn. Hun bor i en nedlagt kirke, stjeler fra rikinger for å overleve, er sint, bitter og sliter med en forkjærlighet for legemidler hun har arvet fra moren sin.

Tyrone sliter med skyldfølelse etter brorens død. På utsiden er han en skikkelig streiting. Han er bokstavelig talt en korgutt, er stjerne på basketballaget og jobber hardt for å leve opp til foreldrenes forventninger. Men inni seg bærer han på et mørke han ikke klarer å kvitte seg med.

Når de to ungdommene plutselig møtes igjen utløses noe som har bodd inni dem i alle disse årene, og superhelteventyret kan begynne.

Tandy oppdager etter hvert at hun har evner hun aldri kunne ha forestilt seg. (Foto: HBO Nordic).

Tregt tempo

Ikke en spesielt original tilblivelseshistorie akkurat. En traumatisk opplevelse, et dødt familiemedlem og et plaget sinn er jo nærmest oppskriften på den typiske superhelten.

Cloak & Dagger klarer likevel å holde seg interessant ved å ikke umiddelbart avsløre hvordan superkreftene de to tenåringene får fungerer.

Serien bruker god tid på å etablere rollefigurene og deres forhold til hverandre, og jeg liker at vi får bli kjent med hvem Tandy og Tyrone er uten superkrefter først. Likevel blir det hakket for tregt i de første tre episodene, og tror det som fortelles her godt kunne ha blitt komprimert til to episoder.

I slutten av tredje episode begynner ting å ta seg mer opp, og i løpet av fjerde episode får man et større inntrykk av hvor serien er på vei, og da kjenner jeg at jeg koser meg med det jeg ser.

Tyrone går på privatskole og synger i skolens kirkekor. (Foto: HBO Nordic).

Fine hovedroller

Det tar litt tid før de to hovedrollene møtes for alvor, men når de omsider befinner seg sammen i ruta fungerer det godt. Tandy og Tyrone utfyller hverandre og skuespillerne Olivia Holt og Aubrey Joseph er begge kapable skuespillere.

Både Holt og Joseph gjør seg godt på skjermen og de har god kjemi. Holt er spesielt uttrykksfull og klarer balansegangen mellom bitter ungdom og sårbar jente godt.

Det er også flere andre gode figurer i seriens rollegalleri som sammen med skildringen av New Orleans lager en fin atmosfære for handlingen.

Et rolig tempo og en tidvis mørk atmosfære kunne ha gjort Cloak & Dagger til en dyster serie, men det er nok av hjertevarme her til at den ikke blir for tung.

Det er interessant å utforske de mystiske kreftene ungdommene har fått og det er spennende å følge med på handlingen, som i ekte superheltstil også har skurker som må fakkes og et mysterium som må løses.

Nå gleder jeg meg til å følge med på Cloak & Dagger utover sommeren, for man får jo egentlig aldri nok av en god superheltfortelling, gjør man vel?