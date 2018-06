Det straffer seg igjen når mennesket tukler videre med naturen i Jurassic World: Fallen Kingdom. Dette er først og fremst et veldreid og effekttungt actioneventyr, men også en advarsel mot vår eksperimentering med kloden. Det var imidlertid også den aller første Jurassic Park-filmen i 1993, så hva er nytt?

Historien har en spennende utvikling som åpner for flere interessante muligheter i senere filmer, men ellers er mye det samme: Mennesker tror de kan kontrollere dinosaurene, klarer det ikke, og må kjempe for å redde liv og lemmer.

Jurassic World: Fallen Kingdom knytter seg altså tett opp mot sine forgjengere. Den er nok et godt stykke unna kvaliteten på Steven Spielbergs første, men regissør J.A. Bayona kopierer ham godt nok til at filmen underholder tilstrekkelig.

Owen (Chris Pratt) slår av en prat med en T-Rex i “Jurassic World: Fallen Kingdom”. (Foto: United International Pictures)

Vulkanutbrudd truer dinosaurene

Et vulkanutbrudd truer de gjenlevende dinosaurene i den ødelagte parken på øya Isla Nublar.

Heltene fra den forrige filmen, Owen Grady (Chris Pratt) og Claire Dearing (Bryce Dallas Howard), blir bedt om å delta i en redningsoperasjon, finansiert av den aldrende milliardæren Benjamin Lockwood (James Cromwell) og hans assistent, Eli Mills (Rafe Spall).

Vel fremme på Isla Nublar blir det klart for Owen og Claire at leiesoldaten Ken Wheatley (Ted Levine) har andre instruksjoner enn dem selv, og det blir en kamp for å redde både dinosaurene og dem selv.

Claire (Bryce Dallas Howard) og Franklin (Justice Smith) trues av både lava og en dinosaur i “Jurassic World: Fallen Kingdom”. (Foto: United International Pictures)

Tidlig klimaks

Tilbakekomsten til Isla Nublar er full av triste gjensyn, gitt hvordan den forrige filmen sluttet. Den gir også noen fine vink til den første Jurassic Park før det bokstavelig talt eksploderer i en lengre, heseblesende sekvens full av ild, røyk og lava.

Dette er det klimaktiske høydepunktet, og det er litt synd at det kommer allerede før filmen er halvveis. Det som skjer senere når aldri den samme ytre dramatikken. Da handler det mest om den kalde kapitalismens planer om kynisk utnyttelse av de farlige skapningene, ikke ulikt den bakenforliggende handlingen i Alien-filmene.

Det blir riktignok aldri kjedsommelig, for det er nok av spenningssekvenser med sinte og sultne dinosaurer, men selv om miljøet fornyes, sitter man samtidig med en følelse av å ha sett dette mange ganger før.

Owen (Chris Pratt), Franklin (Justice Smith), Claire (Bryce Dallas Howard) og Zia (Daniella Pineda) tar hånd om en skadet Blue i “Jurassic World: Fallen Kingdom”. (Foto: United International Pictures)

Flere dumme handlinger

Jurassic World: Fallen Kingdom har to gode hovedrolleinnehavere i Chris Pratt og Bryce Dallas Howard, men forholdet mellom Owen og Claire drukner i handlingen. Enkelte andre mellommenneskelige forhold blir også spilt ut altfor raskt og enkelt, spesielt når det gjelder milliardærens barnebarn, Maisie (Isabella Sermon).

Det virker å ha vært for trangt om plassen til å skape figurer man bryr seg nok om. Alt annet er for det meste på stell. Filmen ser stor og dyr ut, og er svært pent fotografert, blant annet med flere små, stilige øyeblikk som lukter Spielberg lang lei, selv om han “bare” er executive producer her.

Jurassic World: Fallen Kingdom når ikke helt opp til læremesterens originalfilm, men regissør J.A. Bayona presterer på et høyt nok nivå til at filmen fenger. Den siste akten er litt slapp og skuffende, og inneholder blant annet uforklarlig dumme handlinger fra flere av figurene, men legger i det minste opp til en oppfølger som kan bli enda større og mer spektakulær.