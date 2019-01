Freddie Mercury og Queen fikk heder og ære da biografifilmen “Bohemian Rhapsody” ble den store vinneren under den 76. utgaven av Golden Globe-utdelingen i natt.

Filmen fikk den gjeve prisen for beste dramafilm. I tillegg vant Rami Malek prisen for beste mannlige hovedrolle for sin gnistrende gode prestasjon som frontfiguren Freddie Mercury.

– Takk til Freddie Mercury for å gi meg denne “en gang i livet”-gleden. Jeg elsker deg din nydelige mann, sa en strålende glad Malek da han takket for prisen.

Rami Malek er nær elektrisk når han trer inn i Mercurys karismatiske figur. (Foto: Twentieth Century Fox Norway)

Tre priser til “Green Book”

I kategorien for beste komedie eller musikal var det dramakomedien “Green Book” som ble nattens store navn. Filmen, som har norgespremiere 1. februar, fikk prisen for beste film, beste manus og beste mannlige birolle.

“Green Book” er basert på en sann historie og forteller om reisene til jazzpianisten Dr. Don Shirley (Mahershala Ali) og hans sjåfør og livvakt Tony Vallelonga i sørstatene på 1960-tallet.

Det var flere musikkfilmer sterkt representert blant de nominerte, og forhåndsfavoritten “A Star Is Born” fikk også en Golden Globe med seg hjem. Låten “Shallow”, som framføres av Lady Gaga i filmen, fikk prisen for beste originalsang.

Alfonso Cuarón fikk pris for både beste regi og beste utenlandske film under den 76. utgaven av Golden Globe. (Foto: Mark Ralston / AFP)

“Roma” gjorde kvelden bitte litt norsk

Alfonso Cuarón vant to priser for sin film “Roma”. Han tok med seg prisen for beste regi og beste utenlandske film hjem. I takketalen delte han æren med skuespillerne, sin familie og sitt hjemland.

– Takk til det komplekse landet som formet og skapte meg, tusen takk til Mexico.

Og nå er vi nær lusekoftejournalistikken her. Men dette er også den eneste vinnerfilmen med et norsk bidrag. Kjartan Halvorsen har en rolle der han i en helt unik og vakker scene synger “Barndomsminne frå Nordland“.

“Roma” ligger ute på Netflix.

Og så er vi veldig glad for at “Spider-Man: Into the Spider-Verse” vant prisen for beste animasjonsfilm. Dette er en fantastisk fin superheltfilm som vi i Filmpolitiet anbefaler på det sterkeste.

Her er alle nattens vinnere:

Beste dramafilm:

A Star Is Born

If Beale Street Could Talk

Black Panther

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody – Vinner

Beste komedie eller musikal:

Crazy Rich Asians

The Favourite

Green Book – Vinner

Mary Poppins Returns

Vice

Beste regi:

Bradley Cooper, A Star Is Born

Alfonso Cuarón, Roma – Vinner

Peter Farrelly, Green Book

Spike Lee, BlacKkKlansman

Adam McKay, Vice

Beste mannlige skuespiller i en dramafilm:

Bradley Cooper, A Star Is Born

Willem Dafoe, At Eternity’s Gate

Lucas Hedges, Boy Erased

Rami Malek, Bohemian Rhapsody – Vinner

John David Washington, BlackKklansman

Beste kvinnelige skuespiller i en dramafilm:

Lady Gaga, A Star Is Born

Glenn Close, The Wife – Vinner

Nicole Kidman, Destroyer

Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?

Rosamund Pike, A Private War

Beste mannlige skuespiller i en komedie eller musikal:

Christian Bale, Vice – Vinner

Lin-Manuel Miranda, Mary Poppins Returns

Viggo Mortensen, Green Book

Robert Redford, The Old Man & the Gun

John C. Reilly, Stan & Ollie

Beste kvinnelige skuespiller i en komedie eller musikal:

Emily Blunt, Mary Poppins Returns

Olivia Colman, The Favourite – Vinner

Elsie Fisher, Eighth Grade

Charlize Theron, Tully

Constance Wu, Crazy Rich Asians

Beste mannlige birolle:

Mahershala Ali, Green Book – Vinner

Timothée Chalamet, Beautiful Boy

Adam Driver, BlacKkKlansman

Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell, Vice

Beste kvinnelige birolle:

Amy Adams, Vice

Claire Foy, First Man

Regina King, If Beale Street Could Talk – Vinner

Emma Stone, The Favourite

Rachel Weisz, The Favourite

Beste animasjonsfilm:

Incredibles 2

Isle of Dogs

Mirai

Ralph Breaks the Internet

Spider-Man: Into the Spiderverse – Vinner

Beste ikke engelskspråklige film:

Capernaum

Girl

Never Look Away

Roma – Vinner

Shoplifters

Beste manus i en film:

Roma

The Favourite

If Beale Street Could Talk

Vice

Green Book – Vinner

Beste originalsang:

“All the Stars,” Black Panther

“Girl in the Movies,” Dumplin

“Requiem for a Private War,” A Private War

“Revelation,” Boy Erased

“Shallow,” A Star Is Born – Vinner

Beste filmmusikk:

A Quiet Place

Isle of Dogs

Black Panther

First Man – Vinner

Mary Poppins Returns

Beste dramaserie:

The Americans – Vinner

Bodyguard

Homecoming

Killing Eve

Pose

Beste komiserie:

Barry

The Good Place

Kidding

The Kominsky Method – Vinner

The Marvelous Mrs. Maisel

Beste miniserie:

The Alienist

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story – Vinner

Escape at Dannemora

Sharp Objects

A Very English Scandal

Beste mannlige skuespiller i en dramaserie:

Jason Bateman, Ozark

Stephan James, Homecoming

Richard Madden, Bodyguard – Vinner

Billy Porter, Pose

Matthew Rhys, The Americans

Beste kvinnelige skuespiller i en dramaserie:

Caitriona Balfe, Outlander

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Sandra Oh, Killing Eve – Vinner

Julia Roberts, Homecoming

Keri Russell, The Americans

Beste mannlige skuespiller i en komiserie:

Sacha Baron Cohen, Who Is America

Jim Carrey, Kidding

Michael Douglas, The Kominsky Method – Vinner

Donald Glover, Atlanta

Bill Hader, Barry

Beste kvinnelige skuespiller i en komiserie:

Kristen Bell, The Good Place

Candice Bergen, Murphy Brown

Alison Brie, GLOW

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel – Vinner

Debra Messing, Will & Grace

Beste kvinnelige skuespiller i en miniserie:

Amy Adams, Sharp Objects

Patricia Arquette, Escape at Dannemora – Vinner

Connie Britton, Dirty John

Laura Dern, The Tale

Regina King, Seven Seconds

Beste mannlige skuespiller i en miniserie:

Antonio Banderas, Genius: Picasso

Daniel Brühl, The Alienist

Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story – Vinner

Benedict Cumberbatch, Patrick Melrose

Hugh Grant, A Very English Scandal

Beste mannlige birolle i en serie eller TV-film:

Alan Arkin, The Kominsky Method

Kieran Culkin, Succession

Edgar Ramírez, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Ben Whishaw, A Very English Scandal – Vinner

Henry Winkler, Barry

Beste kvinnelige birolle i en serie eller TV-film:

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Patricia Clarkson, Sharp Objects – Vinner

Penélope Cruz, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Thandie Newton, Westworld

Yvonne Strahovski, The Handmaid’s Tale