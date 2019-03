Etter den oppsiktsvekkende debuten med “Get Out”, følger regissør Jordan Peele opp med nok en horrorfilm som er nesten like god. “Us” bygger på et velkjent premiss, nemlig en såkalt “home invasion”, men akkurat denne inntrengningen er av en type som gjør filmen ganske annerledes. Historien har en gjennomgående utrygg stemning, samtidig som Peele benytter seg av flere humoristiske triks for å vise at filmen ikke tar seg selv altfor seriøst. Samtidig inneholder historien en tematikk som kan sees på som en kommentar til samfunnets skjevfordeling og menneskets tukling med naturen, uten at det skal avsløres hva. “Us” er en sprek, innovativ og velregissert horrorfilm, der det er nesten umulig å forutsi underveis hvor historien er på vei. Anmeldelse: “Lords of Chaos” forteller morsomt, bekmørkt og brutalt om norsk black metal Lupita Nyong’o spiller Adelaide i Jordan Peeles “Us”. (Foto: United International Pictures) Gjør en skremmende oppdagelse Filmen starter med en scene der lille Adelaide (Madison Curry) kommer bort fra foreldrene sine på et tivoli i Santa Cruz, forviller seg inn i et speilhus og gjør en skremmende oppdagelse, men vi får ikke se hva. Mange år senere er den voksne Adelaide (Lupita Nyong’o) på et feriehus i nærheten med mannen Gabe (Winston Duke) og barna Zora (Shahadi Wright Joseph) og Jason (Evan Alex). Etter et motvillig besøk på det samme tivoliet, skjer det noe merkelig senere på kvelden. De oppdager en annen familie stående i mørket utenfor huset. Det blir raskt klart at de vil inn, med onde hensikter.

Sjokk og vantro “Us” gir gradvise vink til at noe mystisk er i vente, men når det først skjer, reagerer man omtrent med sjokk og vantro. Skuespillet er utfordrende i dobbel forstand, men både Lupita Nyong’o, Winston Duke, Shahadi Wright Joseph og Evan Alex takler dette strålende. Vi får også morsomme og skremmende glimt av Elisabeth Moss og Tim Heidecker i rollene som Kitty og Josh, et vennepar i huset på den andre siden av innsjøen. Alle spiller sine roller med et ørlite glimt i øyet, noe som matcher den sorthumoristiske tonen Jordan Peele har vært ute etter i denne filmen. Anmeldelse: “Britt-Marie var her” er et sympatisk drama med humoristiske undertoner Gabe (Winston Duke) og datteren Zora (Shahadi Wright Joseph) får bruk for slagvåpen i “Us”. (Foto: United International Pictures) Frydefulle grøss og befriende latter Hvis “Us” har en svakhet, gjelder det hvordan mysteriet blir forklart. Jeg kan selvsagt ikke gå inn på detaljene her, men jeg liker filmen bedre når vi er i det uvisse, enn når sannheten kommer for en dag. Den er nemlig forholdsvis søkt, men når også utgangspunktet er fantasifullt, er det lov å tøye strikken. “Us” har blitt en forfriskende horrorfilm med et gjennomført formspråk, gledelig voldsomme effekter og flere gode øyeblikk som gir oss både frydefulle grøss og befriende latter. “Us” er ikke like skremmende og formfullendt som “Get Out”, men Jordan Peele har levert en andrefilm som det står respekt av.

Om Us

Slippdato: 22.03.2019

Regi: Jordan Peele

Utgiver: United International Pictures

Originaltittel: Us

Aldersgrense: 15

Sjanger: Skrekk, Thriller



Hei! Les dette før du skriver en kommentar:

Vi vil gjerne ha engasjerte debattanter og setter pris på konstruktive bidrag til samtalen. Det er lov å være kritisk eller uenig, men hold deg til tema og vær saklig i dine begrunnelser (husk at det er lett å bli misforstått). Personangrep og trakassering er ikke greit - slike innlegg blir slettet. Vi vil også gjerne at du bruker ditt fulle navn når du kommenterer. Takk for dine bidrag, hilsen oss i P3 Filmpolitiet.