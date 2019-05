Filmfestivalen i Cannes (NRK): – Hvis jeg måtte velge, ville jeg heller vært Rocky. Han er i det minste litt optimistisk og kan le litt, sier Sylvester Stallone, som er klar med en ny Rambo-film i høst.

72-åringen er i strålende humør når han svarer på spørsmålet om han helst ville ha vært Rocky eller Rambo i det virkelige liv. På filmlerretet trenger han ikke velge, og han har spilt begge figurene gjentatte ganger siden deres respektive introduksjoner i “Rocky” (1976) og “First Blood” (1982).

Sistnevnte film er årsaken til at Stallone har kommet til Cannes og møter NRK på toppen av JW Marriott Hotel ved Croisetten. En nyrestaurert 4K-versjon av “First Blood” ble nemlig vist som en del av sideprogrammet Cannes Classics på en fullsatt gallaforestilling i enorme Grand Théâtre Lumière under festivalen.



– Rambo er ødelagt

Den Ted Kotcheff-regisserte historien introduserer oss for soldaten som vender hjem til USA etter Vietnam-krigen og blir alt annet enn vennlig mottatt når han passerer gjennom en liten småby med en aggressiv sheriff.

Gjennom oppfølgerne “Rambo: First Blood Part 2” (1985), “Rambo III” (1989) og spesielt i “John Rambo” (2008) har figuren utviklet seg til å bli en mørk voldsmaskin. I september kommer den nye filmen, “Rambo V: Last Blood”, der ting ikke blir særlig lystigere, ifølge Stallone.

– Rambos kamp kan aldri vinnes. Sinnet hans er ødelagt, hjertet hans er knust flere ganger og han har sett så mye død. Rocky har aldri sett døden, Rambo har sett alt. Han har sett landet sitt eksplodere, har sett venner dø, har sett alt dø, sier Stallone, som er klar på hvorfor han liker Rocky-figuren bedre.

– Han vet at han ikke er så smart, og har en veldig realistisk innstilling. Rocky har tapt mer enn han har vunnet. Han bokset 52 matcher og tapte 27. Han tar det ikke så personlig om han vinner eller taper, men ser filosofisk på det. Rambo kan ikke tape. Jeg er definitivt mer som Rocky. Jeg kan bokstavelig talt skrive den figuren til dagen jeg dør, og jeg kommer kanskje faktisk til å gjøre det, ler Sylvester Stallone.

Sylvester Stallone har spilt Rocky Balboa i totalt 8 filmer mellom 1976 og 2018. (Foto: United Artists).

Er ikke ferdig med sine figurer

Etter at “Rocky” ble en kjempesuksess i 1976 og vant Oscar for beste film og regi (John G. Avildsen), regisserte Stallone selv de tilfredsstillende oppfølgerne “Rocky II” (1979), “Rocky III” (1982) og storsuksessen “Rocky VI (1985). Avildsen kom tilbake og regisserte den litt mislykkede “Rocky V” (1990), men Stallone tok igjen regien på den overraskende gode comeback-filmen “Rocky Balboa” (2006).

Han har også spilt Rocky i “Creed” (2015) og “Creed II” (2018), der han er trener og farsfigur for Adonis Creed (Michael B. Jordan), sønn av Apollo Creed (Carl Weathers), som er en kjent skikkelse fra de gamle “Rocky”-filmene. Og det er lite som tyder på at Stallone er ferdig med sin gjennombruddsfigur med det første.

– Du kjenner ham og har vokst opp med ham, og det har jeg også. Hvorfor skulle jeg ønske å pakke ham vekk? Jeg synes at folk blir morsommere når de blir eldre. Gamle folk sier det de mener og bryr seg ikke. Jeg elsker gamle folk, de sier det som det er, ler Stallone (som altså heller ikke er en ungfole).

Sylvester Stallone gikk den røde løperen i Cannes sammen med datteren Sistine Rose Stallone (t.v.) og kona Jennifer Flavin. (Foto: REUTERS/Stephane Mahe)

– Du har en idé til en ny Rocky?

– Jeg fikk nettopp en fantastisk ide for Rocky, selv om jeg ikke aner om jeg skal gjøre det. Jeg tenkte på det som skjedde med innvandring, og at hele verden ser ut til å forandre seg. Hvorfor skulle ikke Rocky bli påvirket av det? Han møter en person fra en helt annen kultur, og det tar ham i en helt ny retning som han ikke hadde forestilt seg. Det handler om politikk, moral, kultur og vold.

– Rocky blir politisk?

– Ja, absolutt. Fordi akkurat som meg, bryr han seg egentlig ikke, han vil bare at den beste personen skal vinne. Han forstår ikke hvordan politikk fungerer, men han forstår urettferdighet. Så får han vansker fordi han forsvarer feil person, og havner plutselig i fengsel.

– Rambo ble i sin tid en politisk figur uten at du ville det. Hvordan ser du på ham i dag?

– Han er egentlig en ateist når det gjelder politikk. Han forstår at det er menneskehetens metode for megling, og har ingenting med fornuft eller moral å gjøre. Ta det som skjedde med The Pentagon Papers under Vietnamkrigen. De visste at de ikke ville vinne krigen før de gikk inn i den, kan du forestille deg det?

– Du vet du vil tape, men gjør det likevel. Hva tenkte de på? Men de behøvde jo ikke å kjempe. HAN måtte kjempe. Den eneste gangen Rambo har sagt noe politisk, sa han at alt han noen gang hadde ønsket, var at landet skulle elske ham like mye som han elsket det. Det skjedde ikke, så han vandret inn i jungelen, sier Stallone.

Den første Rambo-filmen, “First Blood”, ble utgitt i 1982. (Foto: Festival de Cannes)

Holder seg til sin lest

Ved siden av “Rocky” og “Rambo”, er Sylvester Stallone mest kjent for actionfilmer som “Demolition Man” (1993), “Cliffhanger” (1992) og de tre “The Expendables”-filmene (2010, 2012, 2014). Bortsett fra to mislykkede komedier, “Oscar” (1991) og “Stop! Or My Mom Will Shoot” (1992), samt det imponerende politidramaet “Cop Land” (1997), har Stallone stort sett holdt seg til sin actionlest. Det har han tenkt å fortsette med.

– Jeg må være realistisk. De fleste skuespillere er ikke så flerbruksvennlige. Noen er virkelig gode, som for eksempel Daniel Day Lewis, men det fleste kan ikke gjøre alt. De begrenses av sitt utseende, lyden av stemmen, eller bare sin dyktighetsgrad. Hvis du finner noe du gjør bra, kanskje bedre enn noen, hold deg til det.

– Picasso begynner ikke plutselig å male som Caravaggio. Han gjør det han kan, og det er det som gjør ham unik. Etter hvert som jeg blir eldre, kommer det flere muligheter til å spille forskjellige roller, og det skal jeg, men det er ikke noe jeg søker, sier Sylvester Stallone.

“Rambo V: Last Blood” får norgespremiere 20. september.