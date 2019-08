Underholdningsmaskineriet smelles kjapt opp i femte gir når «Fast & Furious: Hobbs & Shaw» ruller i gang drøye to timer velfinansiert tut og kjør. Uten at filmen glemmer sine motoraner fra det popkornvennlige «Fast & Furious»-universet, krydres dundrende høyoktan med en kledelig Bond-aktig skurk og store doser kameratkomedie. Regissør David Leitch («John Wick», «Deadpool 2») sørger for at de sedvanlige kamp- og eksplosjonsscenene har nok visuell kreativitet til å svinge og begeistre i kinomørket. Samtidig som han legger inn en gladvoldelig humortone som lar Dwayne Johnson og Jason Statham spille på sine sterke sider. ANMELDELSE: The Boys S01 – Mørkt, brutalt og kjempegøy! Det oser Bond-skurk av Brixton (Idris Elba) og den lyssky organisasjonen Etheon. (Foto: United International Pictures) Familiekrangling og superskurker Uten å gå for mye inn handlingen, så må verden reddes fra et dødelig virus og den overmenneskelig sterke cyborgen Brixton Lore (Idris Elba). Og CIA mener Luke Hobbs (Dwayne Johnson) og Deckard Shaw (Jason Statham) har de unike kvalitetene og kunnskapen som trengs for å gjøre jobben. Som alltid i «Fast & Furious»-filmene er brorskap og familie både verdirefreng og gnist for konflikter. Denne gangen brukes hovedpersonenes gamle familiekrangler som drivstoff til en relativt hjertevarm historie som gir filmen noen fantastiske hjemmebaner. Henholdsvis regnvåte London og solfylte Samoa. Som «spin off»-film er «Hobbs & Shaw» en vellykket utvidelse av moderserien. Her beholdes signaturtrekk med turbobrytere, elleville stunt og generelt lite miljøvennlig transportvirksomhet. Men med et mer rendyrket tospann på topp, høstes buddy cop-sjangerens lune konkurransekjemi. Et større humorrepertoar og mindre selvhøytidelige rollefigurer sørger for en film som kjennes lettbent og frisk sammenlignet med de siste rundene med Dominic Torettos (Vin Diesel) gjeng. ANMELDELSE: Løvenes Konge – Et skuffende mesterverk Hobbs & Shaw har ikke glemt at den tilhører Fast & Furious-franchisen. Så det er rikelig med bilstunts. (Foto: United International Pictures) Har flere kort å spille på Biroller av Ryan Reynolds, Kevin Hart og Helen Mirren, samt solide prestasjoner av Idris Elba og Vanessa Kirby, sørger for et fengende rollegalleri fritt for plagsomt simple stereotypier. Og med David Leitchs faste fotograf Jonathan Sela bak kamera, serveres vi en visuell stil som kombinerer fiffig akrobatikk med detaljfokuserte filmtriks. Biljaktene i London, Russland og på Samoa har flere krappe høydepunkt. Og neveslagsmålene byr på smadregod fantasirikdom. Det er også merkbart at duoens Deadpool-samarbeid har dratt med seg en deilig sans for slapstick og fjas. Det blir noen actionetapper og replikkvekslinger på cruisekontroll, og i det store og hele er dette en film satt sammen av deler vi har sett i lignende blockbustere før. «Hobbs & Shaw» er svulstig, teit, oppblåst og veldig harry. På et tidspunkt slåss de gode mot de onde inne i en ring av flammer – den gode halvparten i bar overkropp. Men «Hobbs & Shaw» er også tøff, artig og byr tidvis på spektakulær kul action. Filmen er rett og slett harry gjort riktig.

Om FILMEN Fast & Furious: Hobbs & Shaw

Slippdato:

Regi: David Leitch

Utgiver: United International Pictures

Aldersgrense: 15 år

Sjanger: Action, Komedie, Racing



Hei! Les dette før du skriver en kommentar:

Vi vil gjerne ha engasjerte debattanter og setter pris på konstruktive bidrag til samtalen. Det er lov å være kritisk eller uenig, men hold deg til tema og vær saklig i dine begrunnelser (husk at det er lett å bli misforstått). Personangrep og trakassering er ikke greit - slike innlegg blir slettet. Vi vil også gjerne at du bruker ditt fulle navn når du kommenterer. Takk for dine bidrag, hilsen oss i P3 Filmpolitiet.