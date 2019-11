Det er hovedpersonene og skuespillerprestasjonene som begeistrer i «Besatt».

På sitt beste evner det overnaturlige krimdramaet å utforske sorg, selvpinsel og skyldfølelse gjennom to, på overflaten ganske forslitte, detektivtyper som etterforsker et mystisk likfunn.

Anders Danielsen Lie og Anders Baasmo gir begge dybde og interessante indre kvaler til sine respektive politifolk.

Så er det ikke alle birollefigurene og replikkvekslingene som sitter like godt etter hvert som forbryterjakten siver inn i Oslos klissvåte underverden.

Og krimplottet åler seg drygt seigt gjennom et stadig skiftende sjangerlandskap som aldri helt får blandingen av psykologisk thriller, overnaturlig etterforskning og sosialt drama til å sitte.

Anders Baasmo spiller den røffe politietterforskeren Sander. En type som lirer av seg replikker som «Det vanlige er vanligst vet du». (Foto: Viaplay, TV 3)

Et umake par med mye bagasje

Da fire lik dukker opp i en nedlagt svømmehall, settes etterforskerne Sander (Anders Baasmo) og Max (Anders Danielsen Lie) på saken.

Sander er den verbalt uvørne purken med ring i øret og troen på godt gammelt politiarbeid, kollegaen Max er en mer mild og moderne politimann som omfavner nye regler og følger metodene.

Så langt er «Besatt» generisk nordisk krimserie nummer hundreogfyttirakkeren. Det er først når vi får bli med de to etterforskerne hjem, at serien finner sin egenart og sine styrker.

Max har mistet sønnen sin i en ulykke, og i hans skjøre samvær med samboeren (godt spilt av Selome Emnetu) skjønner vi at dødsfallet har virvlet opp noen brutale selvransakelser.

Sander bor alene sammen med broren Bo (Marius Kolbenstvedt) som har en hjerneskade. Den relasjonen er ved første øyekast en fin brytning i Sanders jobbpersonlighet.

Og i samspillet mellom Baasmo og Kolbenstvedt kommer det fram nok nyanser til at det river litt i seriehjertet etter hvert som brødrenes verden kollapser fra vekten av gamle løgner.

Baasmo og Danielsen Lie, som tidligere har spilt sammen i kulturskatten «Koselig med peis», har også noen drivende gode scener sammen på skjermen.

De er begge velsignet med evnen til å dyrke fram oppriktige og troverdige sider ved rollefigurene de spiller, og de skaper mennesker som fester seg og henger igjen etter rulleteksten.

Det er høyst velkomment i et nordisk krimlandskap som har blitt alt for glad i å dyrke politiklisjeene sine.

Regissørene Rune Denstad Langlo og Eirik Svensson har komponert flere stemningsskapende utsnitt som gir særpreg og visuell begeistring. (Foto: Viaplay, TV 3)

Krimplottet er vassent

Etter noen middelmådige og kjedelige krimserier fra Viaplay, som «Rig 45» og «Elven», er det oppløftende å se at strømmetjenesten går for en kreativ og mer nysgjerrig storsatsing.

Med Runde Denstad Langlo («Nord» og «Welcome to Norway») og Eirik Svensson («Harajuku», «Unge lovende») har de to regissører som vil mer enn å følge samlebåndslogikken for skandinavisk krim.

De to leker seg med filmspråkets muligheter til å skildre angst og ustø virkelighetsoppfatninger, og de tør å male ut Megan Gallaghers ujevne krimmanus med flere stilskifter, og stort spenn i stemninger og miljøskildringer.

Men det svinger ikke alltid like godt det skiftende serielandskapet våre to etterforskere må kave seg igjennom.

Det overnaturlige røres sammen med det psykologiske og en voldsom vannmetafor på en måte som blir relativt intetsigende i sin dvelende og insisterende stil.

Thrillerscenene, av typen undersøke med lommelykt, er mørke, trykkende og med en smak av tidlig David Fincher, men de er ikke spesielt spennende.

Og selv om etterforskningen glimter til med kløkt og detektivdriv, så sklir den ut for ofte til at magekriblingen vedvarer. Som krim får aldri serien det trådsamlende klimakset som kunne gitt tilfredsstillende mening til alle de forglemmelige sideplottene det nøstes i underveis.

Det er det menneskelige dramaet som fenger i «Besatt».

Her pirkes det tålmodig og nysgjerrig i relaterbare sår og i noen interessante etiske problemstillinger av både personlig og sosial karakter.

Det hindrer ikke serien fra å være minst to episoder for lang. Men Baasmo og Danielsen Lie gjør dette til en serie verdt å sjekke ut – til tross for seighet og formmessige skavanker.

«Besatt» har premiere på Viaplay (alle 8 episodene) og TV 3 torsdag 31. oktober. Anmeldelsen er basert på hele serien.