Selv ikke det røffe og sympatiske actionskuespillet til Joel Kinnaman («The Killing», «Altered Carbon») klarer å løfte «The Informer» opp fra å være en seig og tannløs tysterkrim. Historien om den hederlige mannen som bryter loven i selvforsvar, havner i fengsel og blir skviset til å tyste av FBI er ikke overveldende original. Og uten å ha lest den svenske boken «Tre sekunder» som manuset er basert på, kan jeg si at regissør Andrea Di Stefano får lite ut av å flytte handlingen fra Stockholm til New York. I denne byen er vi ofte på thrillerbesøk, og “The Informer” får ikke mye særpreg ut av miljøskildringene fra storeplets fengsel og polske mafiamiljø. ANMELDELSE: Spionen – Ingrid Bolsø Berdal storspiller Agentene Montgomery (Clive Owen) og Wilcox (Rosamund Pike) skviser den dømte ekssoldaten Pete Koslow (Joel Kinnaman) til å samarbeide med FBI. (Foto: SF Norge) Uforløst kamp mellom FBI og NYPD «The Informer» prøver å bruke historien om den uheldige informanten Pete Koslow (Joel Kinnaman) til å sette søkelyset på hvor langt FBI er villig til å gå for å bygge en sak. I den historien inntar politiet i New York helterollen. Og detektiv Grens (Common) er hunden som nekter å gi slipp på det beinet som er «tydelig FBI-innblanding» i en av hans drapsetterforskninger. Filmen starter lovende med komplekse perspektiver rundt moral, skitne hender og villighet til å ofre småfisk for å fange storfisk. Men et sted glipper regissør Andrea Di Stefano taket på dette tematiske bakteppe, og dermed også den interessante duellen mellom FBI og NYPD. Han ender opp med å ta til takke med noen forslitte oppgjør som ikke byr på særlig mer systemkritikk enn typen «bare bli kvitt det råtne eplet, så blir alt bra». ANMELDELSE: Joker – en sensasjonelt sterk hovedrolle Joel Kinnaman er filmens sterkeste kort. Men selv om han og Rosamund Pike leverer solide prestasjoner, så er de omgitt av klisjeer. (Foto: SF Norge) For mange klisjeer til å bli annet enn sjangerpåfyll «The Informer» ser bra ut. Gråskitne bybilder rommer både røffe gatehjørner, høyspente overvåkningssituasjoner og groteske åsted. Men det som utspiller seg i disse kulissene er sjeldent annet enn akkurat det du forventer av både verbalt og fysisk skyts. Mafiaskurkene er tilskrudd dumme, politiet er tilskrudd tøffe og Pete Koslows kone og datter får ikke gjøre så mye mer enn å være det som står på spill hvis ikke pappa gjør som han skal. Rosamund Pike og Joel Kinnaman har rollefigurer og gjør rolleprestasjoner som hadde fortjent bedre omgivelser. Rollefigurene til Common, Cliwe Owen, Ana de Armas og alle fengselsvaktene er derimot skrevet og spilt ut i den klisjefylte delen av skalaen, og bidrar til at «The Informer» blir en høyst forglemmelig tysterfilm.

Om FILMEN The Informer

Slippdato: 18.10.2019

Regi: Andrea Di Stefano

Utgiver: SF Norge

Originaltittel: Tre sekunder

Aldersgrense: 15 år

Sjanger: Action, Drama, Krim, Thriller



