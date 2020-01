«21 Bridges» er en tøff politithriller som tidvis bringer assosiasjoner til hardbarkede høydepunkt som «Cop Land», «Training Day», «Assault on Precinct 13», «The Departed» og «Internal Affairs».

Selv om den ikke holder et like høyt nivå, er det også her snakk om etterforskere som må bekjempe korrupte krefter i egne rekker under jakten på forbrytere i New Yorks gater.

Filmen beveger seg riktignok et godt stykke bortenfor det realistiske, med både situasjoner og figurskildringer som er både overdrevne og karikerte for å oppnå en dramatisk effekt.

«21 Bridges» er likevel en vellaget og underholdende thriller som bekrefter det «Black Panther» antydet, nemlig at hovedrolleinnehaver Chadwick Boseman virkelig ER stjernemateriale.

Taylor Kitsch og Stephan James spiller ranerne som skaper spenningen i «21 Bridges». (Foto: Norsk Filmdistribusjon)

Manhattan stenges av

Et narkoran på Manhattan i New York resulterer i at flere politimenn dør og det innledes en intens klappjakt på gjerningspersonene Ray (Taylor Kitsch) og Michael (Stephan James) gjennom byens gater.

NYPD-etterforsker André Davis (Chadwick Boseman) har et radikalt forslag, nemlig å nattestenge de 21 bruene som forbinder Manhattan med omverdenen. Dermed er alle de impliserte samlet i en avstengt bydel.

Han får assistanse av narkoetterforskeren Frankie Burns (Sienna Miller) og gjennom noen hektiske nattetimer får de en følelse av at noen i det lokale politiavsnittet motarbeider dem, og kanskje ikke ønsker at gjerningspersonene skal fanges levende.

Den irske regissøren Brian Kirk (mest kjent for episoder av «Game of Thrones», «Great Expectations» og «Penny Dreadful») slår an den barske tonen veldig tidlig i filmen, med en slagkraftig og skyteglad sekvens der kulene flyr og blodet spruter som i en gladvoldsfilm fra 1980-tallet.

Her etableres det samtidig at «21 Bridges» ikke nødvendigvis forholder seg til virkeligheten, men en opphøyd og forsterket versjon av den.

Det er nemlig ikke helt troverdig alt som foregår, men det er filmatisk interessant og energirikt. Jeg liker filmer som tør tråkke skikkelig til i sine voldsskildringer, og denne gjør det gjentatte ganger gjennom spilletiden.

Sienna Miller, J.K Simmons og Chadwick Boseman i en scene fra den barske politithrilleren «21 Bridges». (Foto: Norsk Filmdistribusjon)

Holder intensiteten oppe

Samtlige figurer er både harde, kalde og kyniske, inkludert «heltene». Chadwick Boseman er et selvsagt midtpunkt som André Davis, en figur som gis en personlig bakgrunnshistorie for hvorfor han er en knallhard jeger på politimordere.

Boseman spiller med et målbevisst uttrykk som gjør Davis til en problematisk heltefigur, fordi han ofte ser ut til å opptre som både dommer, jury og bøddel.

Sienna Miller er også god i rollen som Frankie, en dreven narkoetterforsker som holder hodet kaldt gjennom farlige situasjoner, men som også er alenemor med et familieansvar.

Samtidig er alltid solide J.K. Simmons tvetydig i rollen som sjefen for det lokale politiavsnittet. Fasaden tilsier at han er dyktig, troverdig og høyt respektert, men Simmons er en mester i å legge inn små vink som kan tolkes i flere retninger.

Chadwick Boseman spiller hardbarket NYPD-etterforsker i «21 Bridges». (Foto: Norsk Filmdistribusjon)

«21 Bridges» holder intensiteten oppe gjennom hele spilletiden med en historie som konstant er på farten, og med et konspiratorisk mysterium med stadig nye avsløringer.

Noen av de er ganske forutsigbare, andre ikke, men man får uansett ikke den store sjokkfølelsen når enkelte viser seg å ha vikarierende motiver for sine handlinger.

Man utvikler gjerne ikke de sterkeste følelsene for figurer i en film som dette. Den er like fullt en vellaget thriller med en effektiv historiefortelling, sterke virkemidler og gode miljøskildringer.

«21 Bridges» kommer ikke til å vinne noen priser, men er en stødig sjangerfilm som underholder, selv når man ikke tror fullt og helt på det som fortelles.