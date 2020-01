«Bad Boys for Life» er ikke særlig morsom, særlig spennende og den imponerer heller ikke nevneverdig som actionfilm.

Den tredje «Bad Boys»-filmen er en samlebåndsproduksjon, fra den godt finansierte delen av Hollywood, som lider av et svakt manus med platt dialog, store forklaringsproblem og rikelig med narrative nødløsninger.

Det er lite nytt under Miami-solen i film nummer tre i Bad Boys-serien. (Foto: SF Norge)

Jaktes av en gammel kjenning

En fengselsflukt og en forbryter som søker hevn er kortversjonen av handlingen.

Regissørene Adil El Arbi og Bilall Fallah har satt opp en veldig sjangerenkel lekegrind for at Will Smith og Martin Lawrence skal få gjenta sine populære 90-tallsroller som henholdsvis Mike Lowrey og Marcus Burnett.

Dessverre har ikke filmen mer på hjertet enn å lage mer «Bad Boys». Og foruten et par visuelt storslåtte og kameraakrobatiske actionscener i siste akt, så er det ingenting som begeistrer med denne actionkomedien.

Den nå 25 år gamle «Buddy cop»-kjemien mellom Smith og Lawrence er sliten, humoren er «gubbete» og situasjonskomikken er banal og dynket i klisjeer.

Will Smith lar igjen midtlivskrisen være drivstoff i en actionfilm hvor han må overvinne yngre og sprekere motstandere. (Foto: SF Norge)

En sur eim av midtlivskrise

I en tradisjon som minst strekker seg tilbake til «Dødelig våpen» og Roger Murtaughs (Danny Glover) erkjennelse av at han er «for gammel for denne dritten», så spiller «Bad Boys For Life» på at hovedrollene nærmer seg pensjonsalderen.

Det kunne vært utgangspunkt for morsomme og poengterte betraktninger rundt både machokultur i Hollywood-action, og selverkjennelsesproblemer for vrange hardhauser.

Men en slik humor krever en viss dose sårbarhet og selvironi for å virkelig treffe og føles oppriktig. Og selv om Martin Lawrence marinerer seg i pensjonistkosen, så er Will Smith svært motvillig til å omfavne noe som helst som svekker rollefigurens mandige selvbilde.

Den 51 år gamle skuespilleren dundrer på med breial alfahundstil og en anstrengt kulhet det svinger dårlig av.

Filmen prøver seg på noen enkle poenger om at Mike Lowreys dager som actionhelt er på hell, men de smelles aldri av der det gjør ordentlig vondt og der det kunne blitt litt interessant. Og hans standhaftige motvillighet mot alderdomstegnene blir heller ikke spilt ut med kløkt eller artige overdrivelser.

Det virker rett og slett ikke som om Smith vil ha humor og vitsing på Lowreys, og kanskje også sin egen, bekostning. Spesielt ikke av typen som faktisk utfordrer hans rolle som viril og slagkraftig actionhelt.

I alt fra kjærestevalg, slåssing og sjargong vil fremdeles Will Smith at det skal være helt naturlig at han er en del av den yngre garde.

Det gir hele filmen en sur eim av midtlivskrise. En eim selv ikke Martin Lawrences nye og tøymyknerlune bestefarsrolle klarer å kamuflere.

