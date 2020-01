«Dolittle» er en restart av filmuniverset om den velkjente dyrlegen som kan snakke med dyr – Doktor Dolittle Denne populære doktoren kom til liv i Hugh Loftings bøker på 1920-tallet, og for det norske kinopublikum er han kanskje mest kjent gjennom Eddie Murphys to barnefilmer fra 1998 og 2001. Denne gangen er handlingen satt til en fantasirik versjon av Viktoriatiden i England, og det er Robert Downey Jr. som leder an i et stjernegalleri av kjente fjes og stemmer. Dessverre får ingen av dem sjansen til å levere en særlig minneverdig innsats. ANMELDELSE: Bombshell – En viktig film med noe vesentlig på hjertet Antonio Banderas er blant de mange Hollywood-stjernene som dukker opp i dette eventyret. (Foto: United International Pictures) «Jack Sparrow» møter «Kjæledyrenes hemmelige liv» Etter tapet av sin kjære eventyrerkone Lily (Kasia Smutniak), har Dr. Dolitle isolert seg i sin herskapsbolig, hvor han kun snakker med sine mange dyrevenner. Men da dronning Victoria (Jessie Buckley) ligger for døden, og doktoren risikerer å miste huset sitt, må han følge i sin kones sjøspor og finne noen sagnomsuste sydhavsfrukter som kan redde dronningen. Så da setter doktoren, papegøyen Polly (Emma Thompson), gorillaen Chee-Chee (Rami Malek), isbjørnen Yoshi (John Cena) og resten av dyregjengen seil. ANMELDELSE: Frost II – Spennende, fargesprakende og musikalsk eventyr «Dolittle» oppleves som om «Pirates of the Caribbean» har krasjet med «Kjæledyrenes hemmelige liv» på dekk. Humoren er veldig sentrert rundt dyrenes særpreg, og både kulisser, skurker og plott kunne vært snytt ut av piratnesa til Jerry Bruckheimer. Det gjør at filmen aldri oppleves spesielt original, frisk eller sprudlende. Og når i tillegg glimrende skuespillere som Antonio Banderas, Martin Sheen, Jim Broadbent og Jessie Buckley ikke får mer enn et kostyme og en flat karikatur å spille på, så gjør «Dolittle» veldig lite ut av sine betraktelige resurser. ANMELDELSE: Star Wars: The Rise of Skywalker – Et stort og mektig punktum Dolittle er en slags krysning av Pirates of the Caribbean og Kjæledyrenes hemmelige liv. (Foto: United International Pictures) Ikke Downey Jr. på sitt beste Robert Downey Jr. er en skuespiller som legger mye av sin egen stil i sine rollefigurer, og i «Dolittle» lener han seg mer mot sin skrudde tolkning av Sherlock Holmes enn den mer selvhøytidelige Iron Man-versjonen. Men denne doktoren har ikke den karismaen og den kule arrogansen som Downey Jr. er så god til å gjøre fascinerende på film. Her blandes en veldig markant aksent, noen bøtter Jack Sparrow, en klype Newt Scamander og ut kommer en uengasjerende og lite særegen eremitteventyrer. Det virker som regissør Stephen Gaghan har shoppet litt fra alle populære familieeventyr fra 2010-tallet, og tømt hele handlekurven rett inn i en allerede stappmett eventyrfilm. «Dolittle» er likevel fargesprakende, stjernespekket og energisk nok til at den vil fungere som fornøyelig sukkerspinn for et ungt kinopublikum som elsker turboversjoner av filmer de har sett før. Men for voksne eventyrfans er dette en hul Hollywood-adapsjon som burde vært mye bedre. NRKs kommentarfelt er for tiden stengt. Les mer om årsaken her.

Om FILMEN Dolittle

Slippdato: 17.01.2020

Utgiver: United International Pictures

Sjanger: Action, Barn, Eventyr



Hei! Les dette før du skriver en kommentar:

Vi vil gjerne ha engasjerte debattanter og setter pris på konstruktive bidrag til samtalen. Det er lov å være kritisk eller uenig, men hold deg til tema og vær saklig i dine begrunnelser (husk at det er lett å bli misforstått). Personangrep og trakassering er ikke greit - slike innlegg blir slettet. Vi vil også gjerne at du bruker ditt fulle navn når du kommenterer. Takk for dine bidrag, hilsen oss i P3 Filmpolitiet.