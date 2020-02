Berlinalen er riktignok bare halvveis, men en av de sterkeste kandidatene til å vinne Gullbjørnen har allerede meldt seg på. Amerikanske Kelly Reichardt har regissert «First Cow», et nydelig drama fra et barskt miljø med pelsdyrjegere i 1800-tallets Oregon i det nordvestre hjørnet av USA. Filmen er basert på en roman av Jonathan Raymond, som også har skrevet filmmanuset sammen med Reichardt. De gir et nyansert bilde av de tøffe kårene som møtte lykkejegere i et uutforsket territorium. Først og fremst er det en vakker skildring av et dypt vennskap som oppstår mellom to ensomme menn som på hver sin måte har falt utenfor fellesskapet. LES: Kan dette bli en ny «Parasitt»-suksess? Cookie (John Magaro) har søkt lykken mot vest i «First Cow». (Foto: A24) Kan få til noe sammen Cookie Figowitz (John Magaro) er en kokk som kanskje mangler tøffheten til å håndtere de sosiale kodene i det barske miljøet, mens kinesiske King-Lu (Orion Lee) har mange ideer, men mangler gjennomføringsevne. Sammen kan de kanskje få til noe, men det involverer områdets eneste ku, som tilhører den lokale øvrighetspersonen Chief Factor (Toby Jones). Kanskje er det regissørens kvinnelige perspektiv som er grunnen til at figurenes mykere sider fremheves, og at historien får god tid til å etablere sine miljøskildringer, der det er store kontraster mellom varme figurer og ugjestmilde omstendigheter. Det er rett og slett rørende å se dette vennskapet spire og gro i omgivelser som ikke nødvendigvis er de frodigste når det gjelder mellommenneskelige relasjoner. «First Cow» har ikke norsk distribusjon per i dag, men det er rimelig å anta at den kan plukkes opp etter Berlinalen. ANMELDELSE: «Fremad» treffer både hjerterota, lattermuskelen og underholdningsnerven Christine (Corinne Masiero) og Marie (Blanche Gardin) i «Effacer l’historique». (Foto: Wild Bunch) Satirisk komedie om vår digitale hverdag Filmen som foreløpig har moret Berlinale-publikummet aller mest i hovedkonkurransen, er den franske «Effacer l’historique» (engelsk tittel: «Delete History»), skrevet og regissert av Benoît Delépine og Gustave Kervern. Dette er en satirisk komedie om tre naboer i en fransk forstad som på hver sin måte kommer til kort i møte med det 21. århundrets teknologi. Bertrand (Denis Podalydès) er avhengig av telefonselgere, Marie (Blanche Gardin) blir utpresset med en sextape og Christine (Corinne Masiero) sliter med sin stjerne-rating som Uber-sjåfør. De er fortapt i en digitale verden der alt er i skyen og bestemmer seg for å gå til krig mot høyteknologien. «Fjols til fjells» er ikke påskefjollete nok på påskefjellet Christine (Corinne Masiero), Bertrand (Denis Podalydès) og Marie (Blanche Gardin) går til krig mot høyteknologien i «Effacer l’historique». (Foto: Wild Bunch) Gjenkjennelsesfaktoren er høy i måten de føler seg umenneskeliggjort i kravene som stilles til dem som tastende mennesker. Dersom du noen gang har forarget deg over problemer med innlogging, godkjenninger, låneprosedyrer, telefonkøer, ladekabler, nettmobbing, nettbutikker og telefonselgere, er «Delete History» full av situasjoner man er i selv, kanskje flere ganger daglig. Filmen er en vittig fremstilling av det europeiske menneskets tilstand i vår tid, og den digitale fremmedgjøringen vi er ofre for. Det er slett ikke utenkelig at denne filmen er en het kandidat til en av Sølvbjørn-prisene i Berlin, så får de neste dagene vise om det kan gå hele veien opp til den gjeve Gullbjørnen. ANMELDELSE: «Richard Jewell» gjør akkurat det man forventer Tommy (Jacob Junior Nayinggul) og Travis (Simon Baker) i «High Ground». (Foto: Madman Films) Australsk westernfilm om massaker Det vises også gode filmer utenfor hovedkonkurransen. Australske «High Ground» av regissør Stephen Johnson har imponert i sideprogrammet Berlinale Special Gala. Handlingen starter i det nordlige Australia i 1919, der et i utgangspunktet fredelig politioppdrag eskalerer til å bli en massakre på en stor familie av urinnvånere. 12 år senere starter en serie voldelige angrep mot hvite nybyggere, ledet av en som overlevde fra massakren. De samme politifolkene som var involvert for 12 år siden rykker ut for å rydde opp i sitt eget rot, nemlig Travis (Simon Baker) og Eddy (Calvan Mulley). Det er viktig for dem å fullføre jobben før myndighetene begynner å stille spørsmål om hendelsene som ligger til grunn for opprøret, men Travis er usikker på hvor hans lojalitet ligger. «Hunters» S01 er en B-film-fest av en nazijegerserie Travis (Simon Baker) må rydde opp etter en massakre i «High Ground». (Foto: Madman Films) Dette er en mer eller mindre en australsk westernfilm som gir et smertefullt bilde av den hvite manns brutale behandling av aboriginere og den voldelige historien som fortsatt plager Australia. Filmen viser hvordan to verdener krasjet, og hvordan den eldgamle stammekulturen nærmest gikk tapt i møte med imperialisme med overlegen styrke. Som Eddy sier i filmen: «You can’t share a country». «High Ground» er foreløpig ikke kjøpt inn til Norge. Den aller, aller beste filmen undertegnede har sett så langt på Berlinalen, er den norskproduserte dokumentarfilmen «Gunda», regissert av russiske Victor Kossakovsky og produsert av Sant & Usant. Denne bemerkelsesverdige filmen inneholder glimrende beskrivelser og observasjoner av dyr som levende, tenkende individer med rett på sin plass i naturen. Store deler av filmen er innspilt på Grøstad gård i Undrumsdal i Tønsberg kommune, der vi følger purka Gunda og hennes nyfødte kull i liv, lek og litt alvor. Oscar-vinner Joaquin Phoenix har satt navnet sitt på filmen som eksekutiv produsent, noe som vil gi den et fortjent løft. «Gunda» vises i sideprogrammet Encounters, og er dermed ikke med i kampen om Gullbjørnen. Anmeldelsen av «Gunda» kan du lese her! Filmfestivalen i Berlin pågår til søndag 1. mars.

