Hunder er søte. Corgier er de søteste. Dette ønsker «Dronningens corgi» å kapitalisere på. Animasjonsfilmen handler om dronningens favoritt-corgi, Rex, som er verdens mest privilegerte og bortskjemte hund. Etter at han får kjeft av dronningen, én gang, rømmer han hjemmefra. Når han innser feilen sin er det for sent, og han ender opp på en trist kennel med en gjeng gatehunder. Kommer han til å gjenforenes med horden av tjenere og luksusmåltider mon tro? ANMELDELSE: Spion i aksjon – Lattermild hommage til spionsjangeren

Rex lever i sus og dus som dronning Elisabeths favoritt. (Foto: Selmer Media) Klein og keitete dyrehumor Først og fremst er «Dronningens corgi» en uengasjerende historie om en arrogant hund som forviller seg ut på en kjedelig og forutsigbar reise. Den prøver seg på humor basert på hva som ville skjedd hvis hunder hadde menneskehjerner, litt som «Kjæledyrenes hemmelige liv» og «Bolt», men i motsetning til de sistnevnte, er «Dronningens corgi» verken morsom eller underholdende. Filmen mangler en hel del sjarm og originalitet, og rett og slett gode vitser, skal den måle seg med forbildene. Historien minner om «Lady og Landstrykeren», men den er så langt unna i kvalitet og autentisitet, at å sammenligne de blir nesten en skam. Et eksempel på feilslått humor, kommer når filmen prøver seg på et politisk stikk til USAs president. Donald Trump-parodien blir kun en svak og billig imitasjon, som oppleves mer klein og keitete, enn vittig. ANMELDELSE: Elleville Elfrid – En fantasirik, effektiv og morsom barnefilm

Donald Trump blir fremstilt som en simpel mann som er glad i selfies og har dårlige manerer. Jeg sier ikke at dette er feil, men det er heller ikke en veldig skarp observasjon. (Foto: Selmer Media) Seksualiserte tisper i usmakelige kjønnsroller Filmen har to kvinnehunder i sentrale roller. Den ene er Trump og Ivankas ufyselige sminkedukke av en corgi, den andre er en søt og vakker gatehund som Rex møter og forelsker seg i. Begge blir, uten at jeg kan fatte hvorfor, seksualiserte. Ja du leste riktig: seksualiserte tisper i en barnefilm om hunder på ville veier. Filmen har også en upassende og rett og slett usmakelig scene, hvor «Sminkedukke-corgi» legger sin elsk på Rex, og forsøker å tvinge seg på ham. Dette skal vi synes er morsomt fordi hun er en ufyselig damehund, og han er en uskyldig og hjelpeløs hundevalp. Det er ikke innafor. Det er ubehagelig å se på, og det er enda mer ubehagelig å tenke på hva slags budskap det sender til barn om samtykke og kjønn. ANMELDELSE: Frost II – Spennende, fargesprakende og musikalsk eventyr

Det skal være morsomt at den vulgære tispa prøver å “kapre” Rex, mot hans vilje. Det er det ikke. (Foto: Selmer Media) Barn fortjener bedre «Dronningens corgi» kommer med noen referanser til filmklassikere, som blant annet «Fight Club» og »Rocky». De er såpass lite gjennomførte og ukrydra at de ikke har noen virkning. Referansene vil gå over hodet på barna, og de kommer ikke til å gjøre noe særlig for foreldre. Animasjonen er heller ikke noe å skryte av. Den bruker en ganske streit CGI-animasjon, med verken særpreg eller imponerende håndverk. Uttrykket minner om masseproduserte serier jeg så på Disney Channel som barn, à la «Bratz». Det kan hende barn blir underholdt av «Dronningens corgi», da den har søte hunder og et høyt tempo. Jeg oppfordrer allikevel: ikke kast bort pengene dine på denne. Barna dine, og du, fortjener bedre.

Om FILMEN Dronningens corgi

Slippdato: 14.02.2020

Regi: Vincent Kesteloot, Ben Stassen

Utgiver: Selmer Media

Originaltittel: The Queens Corgi

Aldersgrense: 6

Sjanger: Animert, Barn



Hei! Les dette før du skriver en kommentar:

Vi vil gjerne ha engasjerte debattanter og setter pris på konstruktive bidrag til samtalen. Det er lov å være kritisk eller uenig, men hold deg til tema og vær saklig i dine begrunnelser (husk at det er lett å bli misforstått). Personangrep og trakassering er ikke greit - slike innlegg blir slettet. Vi vil også gjerne at du bruker ditt fulle navn når du kommenterer. Takk for dine bidrag, hilsen oss i P3 Filmpolitiet.