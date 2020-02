Joaquin Phoenix slo store navn som Antonio Banderas, Leonardo DiCaprio og Adam Driver da han vant Oscar for beste mannlige hovedrolle under den 92. Oscar-utdelingen.

Phoenix fikk prisen for rollen som Joker i superskurkfilmen «Joker», en film lagt til «Batman»-universet. Det er en hovedrolle som vi i Filmpolitiet beskrev som «sensasjonelt sterk» da vi anmeldte filmen til terningkast 6 i fjor.

– Jeg er så takknemlig nå, sa Phoenix fra scenen og fortsatte med en følelsesladd takketale som var innom både miljøvern, dyrevern, forskjellsbehandling og håp for fremtiden.

Han trakk også inn sin avdøde bror, skuespilleren River Phoenix, i sin avslutning.

– Da min bror var 17 skrev han denne teksten. «Run to the rescue with love, and peace will follow».

Renée Zellweger vant Oscar for beste kvinnelige hovedrolle.

Favorittene fikk alle sin Oscar

I forkant av den 92. Oscar-utdelingen var Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Brad Pitt og Laura Dern de store favorittene til å vinne i skuespillerkategoriene, og alle fire vant Oscar.

Renée Zellweger, som vant sin andre Oscar, var ydmyk i sin takketale, og brukte den til å takke både sine mednominerte og folkene bak filmen «Judy» hvor Zellweger spiller hovedrollen som Judy Garland.

– Cynthia Erivo, Scarlett Johansson, Saoirse Ronan og Charlize Theron, det er en ære å være i deres selskap, var åpningen på hennes takketale.

Brad Pitt var tydelig stolt og beveget da han mottok sin første Oscar for sitt skuespill, for birollen i «Once Upon A Time in Hollywood». Han brukte takketalen til å skue bakover til da han pakket bilen og kjørte ut til, nettopp Hollywood.

– «Once Upon A Time in Hollywood», det skal være sikkert og visst, sa den populære skuespilleren.

Laura Dern vant sin første Oscar-pris. Hun fikk gullstatuetten for beste kvinnelige birolle for sin innsats i filmen «Marriage Story».

